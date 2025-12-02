Какие фильмы смотреть в декабре 2025? Предсеансное обслуживание и азиатское кино

В последние годы мы обычно публиковали два дайджеста премьер: российский и мировой. Увы, крупнейшие студии всё ещё не продают свои фильмы в Россию. Но сейчас параллельный прокат достиг таких размахов, что многие зарубежные новинки неофициально выходят у нас в течение месяца-двух после официальной премьеры. Так что в этом декабре даже российские зрители смогут увидеть посреди множества сказок, азиатского кино и аниме в повторном прокате «Аватар 3» и запоздавший «Зверополис 2».

Параллельный прокат

Аватар: Пламя и пепел

Avatar: Fire and Ash

Когда? 25 декабря; предсеансное обслуживание к фильму «Букет».

Что? Планетарный роман. Третья часть «Аватара» Джеймса Кэмерона.

О чём? О прекрасной планете Пандора и её обитателях — синекожих на’ви. Племя, которое возглавил землянин-перебежчик Джейк Салли, успешно отразило вторжение земных колонизаторов и ищет союзников среди других аборигенов. Но жестокое и помешанное на огне племя Пепла может оказаться даже более опасным противником, чем земляне.

Чего ждём? Финал трилогии, как ни странно! Да, в планах Кэмерона ещё два фильма, но они пока не сняты, их судьба зависит от успеха «Огня и пепла». В этом фильме режиссёр обещает промежуточный финал, где будут развязаны почти все основные сюжетные линии. Останется одна, из которой должны вырасти ещё два фильма — в них, насколько известно, на’ви отправятся на Землю. Но это будет уже другая история, и не скоро.

А пока — проверим, правда ли Кэмерону лучше всего даются финалы. Да и просто полюбуемся среди зимы на прекрасную тёплую Пандору — в любом случае с ней нам предстоит попрощаться.

О предыдущем фильме «Аватар: Путь воды»: обзор. Никакой революции, только Кэмерон! Александр Гагинский 15.12.2022 97433 Кэмерон — красавчик? Кого играет Сигурни Уивер? Много ли в фильме… воды? Рассказываем!

Зверополис 2

Zootopia 2

Когда? 6 декабря 2025; предсеансное обслуживание к фильму «Сказка на ночь».

Что? Детективный мультфильм от Pixar.

О чём? Об утопическом Зверополисе, где сосуществуют самые разные виды зверей — разве что змеям не очень рады. Хитрый лис Ник теперь работает в полиции напарником зайки Джуди. Им предстоит задание под прикрытием, чтобы раскрыть козни Гэри де Змея. Но со стереотипами о змеях им скоро придётся расстаться.

Чего ждём? На Западе мультфильм вышел в прошлом месяце — и получил отличные оценки в прессе. Его называют достойным продолжением оригинала, таким же юморным и эмоциональным. Хотя некоторым он и показался слишком уж шумным и суетливым. А простым зрителям, особенно детям, мультфильм очень нравится, судя по тому, как он бьёт рекорды проката.

Пять ночей с Фредди 2

Five Nights at Freddy’s 2

Когда? С 1 декабря; предсеансное обслуживание к мультфильму « Зомби-сити ».

Что? Ужасы, экранизация игры.

О чём? О жутких куклах-аниматрониках, в которые вселились души убитых детей. Историю о них теперь рассказывают, чтобы привлекать туристов. А вот девочка Эбби всё ещё пытается найти своих ставших монстрами друзей.

Чего ждём? Трэш-ужастик, такой же, как первая часть, от того же режиссёра и с тем же Джошем Хатчерсоном в роли охранника Майка. Несмотря на разгром от критиков и даже номинацию на «Золотую малину», первый фильм свою аудиторию нашёл и стал кассовым хитом. На вторую часть отвалили куда более солидный бюджет в 50 миллионов вместо 20, так что риск провала выше, но и зрелищности ожидаем больше.

Классика аниме в прокате Волчьи дети Амэ и Юки Ōkami Kodomo no Ame to Yuki Когда? 18 декабря 2025. Что? Низкое фэнтези, магический реализм 2012 года. О чём? У этих малышей папа — оборотень, а мама — обычный современный человек. Отец погиб, и мать пытается вырастить сына и дочь в современной Японии, никому не выдавая их волшебную сущность. А это ох как непросто, когда дети то и дело норовят превратиться из ребят в щенят и обратно! Трейлер Чего ждём? Типичное творение Мамору Хосоды: добрую красивую сказку о семье, о трудностях родительства, о бунте детей, ищущих своё место в мире. Такое аниме, на которое имеет смысл сходить даже с пожилой мамой — ей тоже понравится. Яйцо ангела Tenshi no Tamago Когда? 18 декабря 2025. Что? Артхаусная притча 1985 года. О чём? Девочка живёт одна в старинном заброшенном городе. Кроме неё здесь только призраки — и яйцо, из которого должен вылупиться ангел. Так она говорит одинокому солдату, который забрёл в это богом забытое место. Трейлер Чего ждём? Кино не для всех; самый загадочный фильм Мамору Осии, создателя «Призрака в доспехах». Большую часть картины герои молчат и ходят по пустынным улицам, среди красивых руин, под журчание воды. Когда они всё же говорят, то философствуют о религии. Их поступки порой необъяснимы, как и логика их мира. «Яйцо ангела» мы советуем не поклонникам душевных сказок Миядзаки, Хосоды и Синкая, а любителям медленного артхауса в духе Тарковского, трактовку которому нужно придумать самому.

Читайте также Мамору Хосода хотел стать вторым Миядзаки, а стал самим собой Дарья Беленкова 05.10.2018 66365 Рассказываем о режиссёре «Девочки, покорившей время» и «Летних войн». Он мечтал работать на студию Ghibli, ему не дали снять «Ходячий замок», а успеха он добился, когда начал творить от души.

Человек-бензопила. Фильм: История Резе

Chainsaw Man Movie: Reze-hen

Когда? 4 декабря 2025.

Что? Сёнэн-аниме, чёрнокомедийный боевик по манге Тацуки Фудзимото.

О чём? Дэндзи — обыкновенный японский юноша, способный превращаться в полудемона с бензопилой вместо морды. С помощью своих способностей он охотится на демонов в рядах спецотряда в Токио.

Чего ждём? Экранизацию арки Резе — так зовут «девушку-бомбу», в которую Дэндзи влюбится. Но на самом деле эта милая барышня с самого начала хотела украсть сердце Человека-бензопилы. Нет-нет, буквально — демоническое сердце, дающее ему силы. Она — шпионка !

Эта полнометражка — продолжение первого сезона. Она заполнит для фанатов паузу между ним и вторым сезоном, который пока далёк от выхода на экраны.

Агент времени: Глава Инду. Фильм

Shi guang dai li ren: Ying du pian

Когда? 11 декабря 2025.

Что? Хронофантастика, дунхуа (китайский мультфильм).

О чём? О фотографе Лу Гуане, который способен путешествовать во времени при помощи фотографий. Его друг Чен Сяоши погиб, и Лу отправляется в прошлое, чтобы его спасти. А там пока ещё живой Чен втягивает его в поиски пропавших родителей в городе Бридоне.

Чего ждём? Китайскую анимацию не принято называть «аниме», но при взгляде на «Агента времени» вы едва ли подберёте другое слово. Это типичное аниме с красавцами-бисёнэнами, драмой, экшеном и множеством труднопроизносимых имён. Оно даже основано на мультсериале, который выходит на родине с 2021 года. «Глава Инду» — полнометражная нарезка из сезона-приквела, «арки Бридона», вышедшего в 2024-м.

Ассасин 2: Смертельная битва

Ci sha xiao shuo jia 2

Когда? 18 декабря 2025.

Что? Китайское фэнтези, уся. Продолжение фильма «Ассасин: Битва миров».

О чём? О писателе Лу Конвене, чьи фантазии оживают. Плагиатор украл у него фэнтези про битву богов, но не может украсть его чудесный дар. Поэтому когда злодей Редмейн из книжки воскресает и начинает убивать великих воинов, его может остановить только настоящий автор.

Чего ждём? Вторую часть китайской серии, которая в оригинале называется более метко — «Автор романов об убийствах», а по-английски — «Writer’s Odyssey». Это типичное уся , то есть кино про невероятные битвы восточных мечников, которые в развевающихся одеждах прыгают выше крыш. Только теперь китайцы снимают такое с хорошей графикой и дизайном как в видеоигре. Режиссёр Лу Ян специализируется на кино такого рода: помимо первого «Ассасина», на его счету дилогия «Братство клинков» и исторический сериал «Ветер из Лунси».

Три богатыря и свет клином

Когда? 25 декабря 2025.

Что? Славянское комедийное фэнтези, часть серии «Три богатыря».

О чём? На Русь надвигается гигантская туча, которая закроет солнце. Народ в панике ожидает конца света (буквального света!). Пока богатыри решают вопрос с тучей, на их родину нападают пни корявые, а богатырские жёны рожают детей.

Чего ждём? А чего мы обычно ждём от богатырей студии «Мельница»? Эти мультфильмы выходят, как с конвейера, почти каждый год, и в последнее время на первом плане чаще оказываются не сами герои, а комедийные персонажи — конь Юлий и князь киевский. Новая часть выделяется разве что семейными ценностями: трое богатырей почти одновременно становятся отцами.

Эти мультфильмы уже никуда не денутся, потому что при любых отзывах отлично собирают — «Пуп Земли» даже стал самым кассовым российским мультфильмом в истории. Так что и на появлении наследников цикл явно не закончится: в 2026 году должны выйти ещё «Ни дня без подвига 3» и «Три богатыря и гуси-лебеди».

А также: русские комедии

Шальная императрица

Три подруги хохмы ради призвали дух Екатерины Великой — а она взяла и материализовалась во плоти. После чего начинаются шутки про то, как барыня XVIII века открывает для себя современное бельё, прокладки и запись на ноготочки. Песня Ирины Аллегровой, разумеется, звучит.

Роман с того света

Простой советский парень Рома из 1980-х купил афганский ковёр, а тот его безо всяких запрещённых веществ перенёс в наши дни. Здесь герой немедленно влипает в неприятности сперва с полицией, потом с бандитами. Трейлер сулит драки, гламур и русский шансон.

Снеговик

Новогодняя детская сказка про Деда Мороза и злую колдунью Вьюгу, которая хочет устроить вечную зиму. Но в нашем мире девочка лепит снеговика, он оживает и ведёт её вместе с мамой спасать праздник (ну и мир заодно).

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.