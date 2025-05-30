Как смотрится «Месть ситхов» спустя двадцать лет?

В мае исполнилось 20 лет с момента выхода «Мести ситхов» — прежнего финала «Звёздных войн». Мы уже рассказывали историю создания третьего эпизода пять лет назад, а в этот раз наш постоянный автор Алексей Ионов делится впечатлениями от фильма, с которым у него очень много связано.

Во всём виноват «Мир фантастики». Майский номер за 2005 год. Красный такой, с Дартом Вейдером на обложке. Однокурсница принесла его на пары в начале мая, и весь остаток дня вместо основ стратегического менеджмента и прочей мировой экономики я узнавал последние новости из далёкой-далёкой галактики и других фантастических вселенных.

Казалось бы, банальное событие, но оно в корне изменило всю мою жизнь. Двадцать лет спустя уже я рассказываю в «Мире фантастики» о последних новостях из фантастических вселенных, а основы стратегического менеджмента так и остались для меня тёмным лесом. Спасибо за подгон, Лиза. Надеюсь, ты всё ещё нас читаешь.

Майский номер «Мира фантастики» за 2005 год содержал просто тонну информации по «Звёздным войнам» — последние новости со съёмочной площадки третьего эпизода, анонсы и обзоры новых книг, а также взятое Димой Злотницким интервью с Мэттью Стовером, автором новеллизации «Мести ситхов».

Тем же вечером, с сожалением вернув журнал однокурснице, я поехал в ближайший книжный магазин за покупками. Я не рассчитывал встретить там новеллизацию, но она там была! За две недели до премьеры фильма, спустя всего месяц после выхода в оригинале! Отдаю должное, издательство «Эксмо» сработало максимально оперативно. А Лукас, как оказалось, совершенно не боялся спойлеров, в отличие от Disney, при котором новеллизации очередных эпизодов на английском-то выходили спустя полгода после самого фильма.

Мэттью Стовер окончательно перевернул мой мир. Прежде я почти не встречал книг по популярным франшизам, написанных таким сочным, пленительным языком, сочетающих изумительный литературный стиль с глубоким погружением в характеры персонажей, их мотивы, страхи, мечты, в самую их суть. Стовер рассказал красивую, мрачную и печальную историю, которую я с тех пор традиционно перечитываю раз в несколько лет — непременно в мае и обязательно в оригинале.

А ещё Мэтт Стовер испортил мне сам фильм, который по сравнению с книгой показался гораздо слабее. Мотивация персонажей, их поступки и взаимодействия никогда не были сильной стороной Джорджа Лукаса. Двадцать лет назад ему так и не удалось убедить меня в мотивах, побудивших Энакина Скайуокера перейти на тёмную сторону. А вот Стоверу удалось. Он с одной книгой залетел в мой топ любимых писателей, мотивировав найти и прочитать всё, что вышло из-под его руки. Ужасно жаль, что вскоре после выхода «Мести ситхов» его писательская карьера пошла под откос и за последние десять лет Мэтт так и не выпустил ни одной новой книги.

Но вернёмся к фильму. Теперь, двадцать лет спустя, пересматривая третий эпизод другими глазами, я понимаю, что был страшно несправедлив к Джорджу Лукасу.

Нет, «Месть ситхов» — всё ещё несовершенный фильм. Ограниченный рамками хронометража, Джордж выкинул из повествования почти всё, что не было связано с центральной сюжетной линией — падением Энакина. Все сцены, предвещавшие зарождение будущего Альянса повстанцев, были вырезаны, ряд персонажей из прошлых фильмов (в частности, Боба Фетт) даже не появились на экране, а Падме из решительного бойца, сенатора и дипломата превратилась в предмет мебели, который лишь смотрит на мужа влюблёнными глазами да преданно ждёт его возвращения с очередного задания.

И правда, а где?

Но с каждым разом все эти огрехи бросаются в глаза всё реже, наконец позволяя оценить всё то, что Лукасу удалось достичь.

«Месть ситхов» удивительным образом сочетает личную историю Энакина с эпическим размахом происходящего. Нам показывают ход войны сразу на нескольких планетах, смерти нескольких выдающихся джедаев, мы впервые видим такие памятные для поклонников саги локации, как Кашиик и Алдераан.

Личная трагедия человека, который ради любви предал соратников и друзей и обрёк всю галактику на власть тирана, только чтобы эту любовь потерять, переплетается с трагедией целой вселенной. Рушится тысячелетняя Республика, гибнут джедаи, бессменные хранители мира и справедливости, галактика лишается своих главных защитников, и миллионы мирных существ умрут, прежде чем во мраке Империи засияет искра Восстания.

Фильм максимально насыщен событиями, в нём практически нет провисаний, а каждая сцена работает на общий сюжет. При этом история смотрится на одном дыхании и даже оставляет ощущение некоторой недосказанности. Если «Скрытую угрозу» и «Атаку клонов» не мешало бы местами подсократить, то третий эпизод, напротив, требует даже большего хронометража.

При создании «Мести ситхов» Лукас применил весь свой богатый арсенал приёмов. Так, повествование вновь начинается in medias res — в самый разгар действия, без раскачки. Всё, что нужно знать зрителю, сообщили уже во вступительных титрах — канцлера похитили, Энакин и Оби-Ван отправились его спасать, всё, педаль газа в пол — и погнали.

У третьего эпизода самая эпичная открывающая сцена во всей саге. Небеса над Корусантом объяты пламенем, республиканская и сепаратистская армады обмениваются залпами, но всё это мы успеваем заметить мельком, поскольку камера как приклееная следует за двумя джедайскими истребителями. Здесь Лукас, подражая таким культовым военным фильмам, как «Самый длинный день», пытается создать эффект съёмки одним кадром.

При всей своей зрелищности битва за Корусант несёт и смысловую нагрузку — нам наконец-то показывают дуэт Энакина и Оби-Вана во всей красе. В «Скрытой угрозе» они только познакомились, в «Атаке клонов» их отношения были довольно дисфункциональными, но три года войны превратили недавних учителя и ученика в слаженную и эффективную команду. Они предугадывают действия друг друга, дополняют друг друга, а временами становятся совершенно неотличимы. Их схожесть ещё больше бросится в глаза на Мустафаре, когда в самом начале схватки они будут одновременно применять одни и те же приёмы.

Запоминающиеся экшен-сцены есть в каждом приквеле. В «Скрытой угрозе» были гонки на карах и дуэль с Дартом Молом, в «Атаке клонов» — появление джедаев и клонов на Джеонозисе. Но «Месть ситхов» играючи уделывает обоих предшественников. Экшен в фильме представлен на любой вкус.

Хотите настоящих, космических «Звёздных войн» — вот вам та самая битва за Корусант. Цените наземные баталии? Держите целую нарезку: Кашиик, Фелуция, Майгито. Больше нравятся дуэли на световых мечах? Выбирайте любую: Энакин и Оби-Ван против графа Дуку, Оби-Ван против Гривуса, джедаи против Дарта Сидиуса, Йода против Дарта Сидиуса. И, наконец, как кульминация всей трилогии — Энакин против Оби-Вана. Цените эпику? Смотрите, как величайший пилот в истории галактики пытается посадить звёздный крейсер без половины корабля.

А если вы больше любите красивые и полные смысла кадры, то вот вам показанные сверху клоны, марширующие в Храм джедаев. Вот Падме, рыдающая на фоне пылающего храма. Вот, в конце концов, символизирующие новую надежду Оуэн и Беру, которые любуются двойным татуинским закатом.

До премьеры «Пробуждения Силы» приквелы были принято поругивать — они казались фанатам слишком детскими, глупыми, цифровыми и пустыми. В последние десять лет фэндом наконец-то начал переосмыслять трилогию и отдавать должное её сильным сторонам. Но «Месть ситхов» и тогда, и сейчас продолжает считаться лучшей частью из трёх. А главное — фильм нисколько не состарился и сейчас воспринимается как такое же визуальное чудо, как и двадцать лет назад. Воистину, как писал Стовер, «и хотя время героев заканчивается, лучших оно приберегло напоследок».

А традиционная история создания здесь: Как рождалась «Месть ситхов»: прежний финал «Звёздных войн» Алексей Ионов 19.05.2020 63558 Как фильм создавали «задом наперёд», почему вырезали десятки сцен и почему Энакин пал в черновиках.

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