«Чужой»: все фильмы серии от худшего к лучшему

В цикле про Чужого — семь фильмов, плюс два кроссовера «Чужой против Хищника». Первые две части — классика фантастики на все времена, но в последние годы казалось, что франшиза постепенно скатывается к странным, порой глуповатым картинам. «Ромул», новый спин-офф серии, подарил надежду, что Чужой пойдёт на поправку. По этому случаю «Мир фантастики» вспомнил все фильмы про Чужого и расставил их от худшего к лучшему. Этот рейтинг создан по итогам опроса наших авторов и редакторов: каждый из опрошенных составил свой личный топ, отличающийся от этого. Кто круче — Ридли Скотт или Джеймс Кэмерон, и так ли плохи другие фильмы серии? Давайте обсуждать и спорить!

Кстати «Терминатор»: все фильмы от худшего к лучшему Александр Гагинский 01.11.2019 76018 Угадайте, какое место заняла новая часть!

Чужой против Хищника: Реквием

Самый противный

Первый кроссовер «Чужих» и «Хищников» критиковали за недостаточную жестокость, так что во втором создатели решили выкрутить кровавую расчленёнку на максимум — и перестарались.

«Реквием» начинается там, где закончилась предыдущая часть. Чужехищник, попавший на корабль инопланетных охотников, оказывается маткой, которая быстро задаёт взбучку всему экипажу. Чтобы решить проблему, Хищникам приходится совершить аварийную посадку. Стычка пришельцев продолжается на Земле, где Королева Чужих начинает активно увеличивать поголовье своего вида (и уменьшать численность людей). Совместные усилия Хищников и человечества по противостоянию угрозе оказываются неэффективными, и герои вынуждены идти на крайние меры.

Кино получилось чистокровным слэшером — прямолинейным, простым, кровавым, но не очень увлекательным. Оно похоже на фанфик по мотивам — формально это часть обеих вселенных, но ощущения от просмотра совсем не те. Если в оригинальных фильмах о Чужих и Хищниках были собственная философия, интересные идеи и изобретательные боевые сцены, то здесь на экране царит насилие ради насилия — и когда его слишком много, это не идёт фильму на пользу. Сцена в роддоме (если вы не видели фильм, избавим вас от подробностей) оказалась настолько омерзительной, что отпугнула даже многих фанатов ужасов.

Чужой: Завет

Самый спорный

Приквелы, снятые основателем серии Ридли Скоттом, раскололи фанатов на два лагеря — и с выходом «Завета» лагерь защитников поредел. Скотт отправил нас на планету древней цивилизации космических жокеев, чтобы рассказать о происхождении ксеноморфа. И нам формально дали обещанное — но так, будто создатели старались обломать все ожидания и спровоцировать гнев фанатов.

Не все претензии к «Завету» справедливы. Если считать фильм «тупым» за то, что в атмосферу, пригодную для жизни, герои выходят без скафандров, — идиотами надо назвать героев «Звёздного пути» и других фантастических историй, которые поступали так же, а с ними ничего не случалось. «Завет», по крайней мере, показывает, почему это ошибка и что на самом деле будет с такими храбрецами. Беда не в скафандрах, а в том, что колонисты с корабля «Завет» не вызывают интереса и симпатии. Они — мясо на съедение Чужому, способное лишь кричать и падать на ровном месте. Говорят, на студии от Скотта потребовали, чтобы в новой части было больше Чужого, — и в итоге амбициозный «Завет» превратился в простой ужастик про монстра и жертв.

Как сиквел «Прометея» же фильм не работает совсем. Четверо сценаристов слили где-то за кадром и доктора Шоу, и интригующую цивилизацию жокеев. От предыдущей части остался только манерный андроид Дэвид — «эксперт по безопасности» и любитель играть на чужой флейте. И да, нам показали вероятное «происхождение» ксеноморфа — но такое, что лучше бы это оставили тайной.

Читайте также «Потерянный рай». Каким мог быть сюжет фильма «Чужой: Завет»? Кирилл Размыслович 13.03.2018 46205 Будь фильм снят по черновикам, логики бы не прибавилось, но мы узнали бы больше о цивилизации Инженеров и мотивах Дэвида. И, конечно, концепт-арты хороши.

Прометей

Самый претенциозный

Предыстория вселенной «Чужого» от самого Ридли Скотта была самым ожидаемым фильмом года по версии «Мира фантастики». В итоге «Прометей» разочаровал многих. Но надо признать, замах у идеи был просто непосильный. Экспедиция учёных отправилась на древнюю базу космических жокеев, чтобы встретиться с творцами самого рода человеческого, узнать, откуда мы появились — и откуда появились ксеноморфы. Разве не грандиозно?

Увы, фильм выполнял эти обещания вполсилы. Планета оказалась не родиной жокеев и не LV-426 из «Чужого». Встреча с творцом вышла короткой и сумбурной. Вместо Чужого появился на несколько минут не очень страшный монстрик. Главную интригу отложили на сиквел, обесценив всё то, что мы смотрим прямо сейчас. А второстепенные персонажи, вроде как учёные, вели себя так, будто прилетели самоубиваться по всей делянке. То змейку погладят, то бегают только по прямой…

И всё же надо отдать должное достоинствам «Прометея». Это красивый фильм с отличным визуальным дизайном, с почти лавкрафтианской атмосферой древности и чуждости. Говорят, именно из-за «Прометея» Гильермо дель Торо пришлось отложить в долгий ящик свою экранизацию «Хребтов безумия» Лавкрафта, чтобы она не казалась повтором. Скотт по натуре не рассказчик, он начинал как художник-постановщик — и художником по сути и остался. Пусть даже за красотой и атмосферой он иногда скрывает пустоту сценариев.

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Чужой против Хищника

Самый безобидный

Что может быть лучше, чем злодей, который жестоко убивает невинных людей на протяжении примерно 90 минут хронометража? Правильно: два злодея, которые пытаются убить друг друга (но попутно всё равно убивают невинных людей) на протяжении того же времени. «Фредди против Джейсона», «Садако против Каяко», « Годзилла против Конга » — «Чужой против Хищника» отлично вписывается в эту концепцию.

По сюжету неугомонная корпорация «Вейланд» во главе с Чарльзом Бишопом Вейландом (Лэнс Хенриксен) отправляет экспедицию в Антарктику. Там обнаружен загадочный храм, куда Вейланду позарез надо попасть раньше, чем туда доберутся конкуренты. Но этот храм оказывается площадкой, где раса пришельцев-охотников Хищников раз в столетие организует увлекательные квесты по убийству ксеноморфов (они же Чужие). Незадачливая экспедиция попадает в клещи меж двух смертельно опасных инопланетных видов.

И всё это — с подростковым рейтингом PG-13. В «Чужом против Хищника» на удивление мало старого доброго ультранасилия, и это не единственный его недостаток. Странные маски Хищников, больше напоминающие силовую броню из Fallout, NPC вместо вызывающих сочувствие персонажей, отступления от канона там и сям — да, это не лучший фильм, за которым можно скоротать вечер. Тем не менее удовольствие от этого кино получить можно — если смотреть его в хорошей компании и вместе считать отсылки к предыдущим частям франшизы.

Чужой: Воскрешение

Самый чокнутый

Твист, достойный Агаты Кристи: один и тот же режиссёр снял «Чужого 4»… и «Амели». А впрочем, фильмография французского чудака Жан-Пьера Жёне полна странностей. И его фильм про Чужого тоже получился фриковатым, неловким и почти смешным, полным безумных и бредовых сцен и персонажей. «Чужой» по логике сна.

Никакой другой логикой не объяснить, что в далёком будущем клонировали и Чужого, и давно покойную главную героиню первых трёх частей, Эллен Рипли (Сигурни Уивер хорошо постаралась, отыграв, что по характеру клон — совершенно другой персонаж). Сделали это учёные настолько отмороженные, что неудачники из «Прометея» и «Завета» кажутся на их фоне хотя бы не душевнобольными. Лаборатория полна уродливых мутантов, а компанию Рипли составляют чудики в исполнении любимых актёров Жёне — эксцентричных Рона Перлмана и Доминика Пиньона. Уивер наконец исполнила свою дурацкую мечту об эротической сцене с Чужим, а в финале сыграла трогательную сценку с таким уродцем, которого нельзя описать приличными словами.

Сценарий «Воскрешения», написанный Джоссом Уидоном , не так уж свеж и оригинален. Вся соль — в том, как его воплотили, будто съёмочная группа, от актёров до декораторов, употребляла что-то запрещённое. Уидон ненавидит фильм за это — но давайте признаем: это вымученное, необязательное продолжение в итоге стоит смотреть именно ради безумия.

А ещё там интересный синтет: Андроиды-синтеты: незаметные злодеи и герои мира «Чужих» Александра Злотницкая 05.12.2017 51872 Если верить Ридли Скотту, все беды вселенной Чужого, даже сами Чужие — от андроидов! Вспоминаем известных синтетов и чем они отличаются от нас.

Чужой 3

Самый многострадальный

Этот фильм мог быть совсем другим. У «Чужого 3» множество альтернативных сценариев, в том числе от отца киберпанка Уильяма Гибсона, а местом действия могла стать целая деревянная планета-монастырь. Производственный ад затянулся на годы, и когда фильм наконец поручили Дэвиду Финчеру — будущему классику триллеров, а тогда ещё новичку, — нужно было резать расходы. Монастырь заменили тюрьмой, куда случайно занесло Рипли и одного ксеноморфа. А всех прочих героев второй части списали в утиль уже на начальных титрах. Будто этого мало, картину ещё переделывали на ходу: альтернативные сцены, альтернативные монтажи; одевали собаку в костюм Чужого, дорисовывали грудолома неестественной графикой…

Финчер тогда отрёкся от получившегося фильма, не считая его своим творением. Но из 2024 года видно, что это вовсе не ужасное кино. В нём есть своя клаустрофобная атмосфера, саспенс и человеческая драма. «Чужой 3» отчасти возвращается к камерным ужасам первой части. Только теперь это в первую очередь личная история Рипли, её отчаяния и обречённой решимости покончить с этим злом, пусть даже ценой жизни.

Создатели «Чужого 3» упустили шанс завершить трилогию на ещё более мощной ноте. У них получился очередной фильм про Чужого, кушающего массовку. На тот момент, на фоне двух шедевров, он был худшим и казался провалом. Но сейчас, после бледного гермафродита, учёных-самоубийц, андроида-маньяка и кроссоверов с Хищником, мы можем оценить его по-новому.

Чужой: Ромул

Самый нормальный

«Вбоквел» от Феде Альвареса появился во времена, когда от «Чужого» уже не ждали ничего хорошего. Казалось, что серии пора на свалку истории, под бочок к «Терминатору», добитому его создателями. Может, дело в заниженных ожиданиях, но на общем фоне «Ромул» вдруг показался самым нормальным «Чужим» за долгие годы. Не прорывом, не амбициозной попыткой перевернуть вселенную, а просто грамотной работой с её условностями и традициями.

«Ромул» рассказывает отдельную историю о горстке молодых работяг, которые, чтобы вырваться из нищеты, рискнули обчистить заброшенную космическую станцию. А заброшена она потому, что на ней неудачно ставили опыты по выведению Чужих… Тут нет ничего принципиально нового — в сущности, «Ромул» следует сюжетной схеме первого «Чужого» с храброй героиней, неверным андроидом и подлянками от корпорации, а его финал и вовсе копирует. И это не считая горы отсылок, цитат и знакомого лица андроида Эша. В общем, ностальгический «легаси-сиквел» в худших и лучших проявлениях.

Но в мелочах «Ромул» всё же дополняет вселенную. Лучше объясняет мотивы корпорации «Вейланд-Ютани». Лучше всех прочих фильмов раскрывает, как устроены и мыслят андроиды-синтеты. Представляет новую породу чудищ, выведенную людьми. А главное, изобретательно обыгрывает уже знакомые элементы. Сцену боя в невесомости, среди облаков кислоты, вы запомните надолго.

Вне конкурса: короткометражные фильмы

В 2019 году, к 40-летию серии, студия Fox выпустила сборник из лучших фанатских короткометражек. В него вошли: Кроме полнометражек, по вселенной «Чужого» снято немало коротких фильмов. Лучшие из них вполне могут потягаться и с «большими» собратьями». Alien: Containment (Чужой: Сдерживание)



Alien: Specimen ( Чужой: Экземпляр)

Alien: Night Shift (Чужой: Ночная смена)

Alien: Ore (Чужой: Руда)

Alien: Harvest (Чужой: Урожай)

Alien: Alone (Чужой: Одна) А в 2024 году вышел короткометражный мультфильм «Чужой: Понедельник», стилизованный под аниме.

Чужой

Самый страшный

Этой статьи, да и самого жанра космических ужасов в его нынешнем виде не было бы, если бы у Дэна О’Бэннона однажды не заболел живот. Дэн представил, что внутри него живёт чудовище, готовое вырваться наружу, — и на основе этой идеи вместе с Рональдом Шусеттом написал сценарий. А без талантов режиссёра Ридли Скотта и художника Ганса Гигера из этого получился бы трешовый ужастик категории «Б».

Но получился шедевр. Как его описывает сам Скотт — готический хоррор о заколдованном особняке, в роли которого — звездолёт. Простые космические дальнобойщики натыкаются на загадочные развалины инопланетной цивилизации, одного из них заражает инопланетный паразит — и вскоре корабль обречён. Сцена рождения Чужого — одна из самых жутких в истории кино. Испугались от неожиданности даже актёры, снимавшиеся в ней. И это только начало кошмара, из которого космонавтам не выбраться. Не поможет и вся их компетентность — да, после «Прометея» и «Завета» удивительно пересматривать «Чужого» и вспоминать, насколько умнее были его герои.

В фильме нашлось место и коварному искусственному интеллекту, и подлой корпорации. Но символ фильма и целого жанра — сам Чужой. Больное воображение Гигера породило нечто биомеханическое и непристойное, не похожее ни на один земной организм. Этот зубастый пенис, размножающийся, по сути, изнасилованием в рот, — основная причина того, что серия фильмов тянется уже почти полвека. Она всё же не про Рипли или «Вейланд-Ютани». Она про Чужого — воплощение нашего страха перед холодным, смертельно безразличным космосом.

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Чужие

Самый крутой

Выбирать между «Чужим» и «Чужими» — как между папой и мамой. Что вы любите больше: ужасы или боевики? Ридли Скотта или Джеймса Кэмерона? Медленный триллер с напряжённым ожиданием чудовища — или целый мир этих чудовищ и ураган смерти под крутые фразы? В нашем опросе с минимальным перевесом победила мама.

Мама — ключевая тема «Чужих». Эллен Рипли, потерявшая дочь, работу и всю прежнюю жизнь, возвращается с солдатами на планету, где всё началось. Возвращается, чтобы больше никто не пережил тот кошмар, что ей выпал. Находит девочку, которая становится ей новой дочерью. Сталкивается с другой матерью — с чудовищной Королевой Чужих, для которой клыкастые, кислотные, омерзительные ксеноморфы — любимые малыши. И вступает в самую грандиозную битву в истории этой серии, которая и сорок лет спустя смотрится зрелищнее современных боевиков. Человек больше не убегает от Чужого, а встаёт лицом к морде и даёт ему бой.

Как Джеймс Кэмерон снимает продолжения, которые достойны оригинала, а то и превосходят его? Мы уже писали об этом в статье о «Терминаторах» , но повторим. Кэмерон умеет видеть в фильме-оригинале начало истории, её первую половину. Он берёт законченное произведение — и заканчивает его. Превращает в целостную дилогию. «Чужой» и «Чужие» вместе выглядят как единая история, как «Остров сокровищ», где первый фильм — это нападение на «Адмирала Бенбоу», а второй — само плавание на «Эспаньоле». Сиквел повышает ставки и убедительно расширяет вселенную оригинала, показывая не одного Чужого, а целую их колонию. А в чём-то — уважительно спорит, вводя благородного андроида на контрасте с предателем из первой части.

Но несмотря на такую тесную связь с фильмом Скотта, «Чужие» работают и как отдельное произведение. Потому что это ещё один крутой фильм Кэмерона, оказавший на мир кино собственное влияние. Своей действительно сильной героиней (и не одной!), которая явно вдохновила новый образ Сары Коннор в «Терминаторе 2». Своими морпехами, образ которых Верховен позаимствовал для «Звёздного десанта» именно отсюда, а не из книги . Битвами, вдохновившими множество видеоигр. И фразами, которые разошлись на цитаты. Каждый раз, когда Голливуд собирается вцепиться зубами в очередную франшизу нашей юности, так и хочется, чтобы выскочила Рипли со словами: «Отвали от неё, сучка!».

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Вне конкурса: «Космические яйца» Технически, в этом фильме есть Чужой. И он даже кушает того самого человека-спойлера Джона Хёрта, что и в оригинальном фильме.

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