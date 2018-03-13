«Потерянный рай». Каким мог быть сюжет фильма «Чужой: Завет»?

Наш постоянный автор и блогер Кирилл Размыслович у себя на странице поделился впечатлениями от чернового сценария картины «Чужой: Завет». С его разрешения мы публикуем этот текст здесь.

Осторожно, спойлеры! В тексте есть лёгкие спойлеры к картине Ридли Скотта «Чужой: Завет», поскольку в сценариях много совпадающих элементов. Если не хотите их читать, рекомендуем обратить внимание на первые отзывы на фильм Спилберга «Первому игроку приготовиться».

В прошлом году на экраны вышел фильм «Чужой: Завет». Хоть я, в общем-то, и не ждал этой картины, она все равно умудрилась поразить меня до глубины души своим, не побоюсь этого слова, идиотским сценарием, персонажами и удивительно наплевательским отношением создателей к собственному творению. Что интересно, по прошествии времени «Завет» стал раздражать меня даже больше. Видимо, мне все же следует отдать Ридли Скотту должное — обычно бывает ровно наоборот.

Чуть ли не единственным достоинством ленты стало то, что после «Завета» предыдущая картина «Прометей» уже кажется не такой посредственной. Да, там тоже хватало проблем, но хотя бы чувствовались какая-то душа и стремление авторов привнести что-то новое.

Как и положено плохому фильму про ксеноморфов, у «Чужого: Завета» весьма насыщенная история создания, которая во многом интереснее итогового продукта. Над сценарием картины корпело сразу несколько авторов. Первым сценаристом картины стал Джек Паглен. В марте 2014 года его сменил Майкл Грин. Затем продюсеры наняли Данте Харпера. Ну а финальную версию написал Джон Логан, ранее работавший с Ридли Скоттом над «Гладиатором» и нереализованной версией «Я — легенда».

Без особых проблем в сети можно найти множество концептов к ранним версиям скрипта времен Паглена и Грина. Они заметно отличаются от того, что в итоге сняли. Увы, работы этих авторов пока что не стали достоянием публики. Но я надеюсь, что рано или поздно ситуация изменится и подобно ранним версиям сценария «Прометея» от Джона Спэйтса, они все же будут опубликованы.

Недавно эта надежда укрепилась. Сайт AvP Galaxy достал и выложил в открытый доступ сценарий «Завета» за август 2015 года. В том месяце в фильм начали набирать актеров, Ридли Скотт приступил к подбору съемочных локаций, а вскоре после этого маэстро «съел» своего конкурента — «Чужого 5» Нила Бломкампа, добившись отмены этого фильма.

Итак, если быть точным, в сеть попало два документа. Первый — 12-страничный пролог сценария, датированный 8 августа 2015 года и озаглавленный «Рай» (Paradise). Второй — датированный 19 августа 115-страничный сценарий, озаглавленный «Потерянный рай» (Paradise Lost). Обе версии написаны Джоном Логаном.

Вначале, пару слов про пролог. Его действие разворачивалось на корабле Инженеров, на котором в конце «Прометея» Элизабет Шоу улетела искать родину создателей человечества. Закадровый голос Шоу пересказывал нам сюжет предыдущего фильма, а затем сообщал, что спустя два месяца после отлета она заметила, что Дэвид начал вести себя подозрительно. Шоу испугалась происходящего и выбросила разобранного андроида за борт.

Но как оказалось, он не улетел далеко. Все это время его туловище и голова в прямом смысле слова болтались в открытом космосе рядом с кораблем. И вот, Дэвид связывался с Шоу, сообщал, что у него заканчивается энергия и просил поговорить с ним, чтобы не умирать в одиночестве.

Его проникновенные слова трогали какие-то струны в душе Шоу, она передумывала, подбирала Дэвида и чинила его. Далее следовал монтаж. Мы видели, как Шоу постепенно переставала бояться Дэвида, затем начинала испытывать к нему привязанность, и в итоге они начинали спать вместе (к счастью, без показа механики процесса). На подлете к планете Инженеров Шоу записывала сообщение, призывающее всех, кто его услышит, откликнуться и прилететь на помощь.

Мир создателей человечества поражал воображение. Это действительно мегацивилизация. Планета были опоясана огромным рукотворным кольцом. При виде этого великолепия, Шоу захлестывали эмоции. Она начинала рыдать от счастья. Дэвид заявлял, что рад увидеть, как Шоу плачет. Далее он сворачивал ей шею, отпускал реплику в стиле граммар-наци по поводу того, что она неправильно употребила фразу, произносил «Лучше править в аду, чем прислуживать на небесах» и скидывал контейнеры с черной жижей на планету Инженеров, истребляя всю их цивилизацию. Занавес.

Возможно кому-то такой пролог может показаться величественным. Не исключено, что даже сами авторы считали его хорошим. Но по мне, так он стоит примерно на уровне всего «Завета». Шоу боится Дэвида, выкидывает его в космос, затем забирает назад, забывает события «Прометея» и вступает с ним в интимные отношения? Вы серьезно? А Дэвид зачем-то завоевывает доверие Шоу и несколько месяцев строит из себя пай-робота, хотя, исходя из пролога, после починки она была ему совершенно не нужна. В целом, твист отчетливо отдавал какими-то хоррорами категории В, где выжившего в прошлой части героя внезапно убивали в начале продолжения.

Единственная, по-настоящему понравивавшаяся мне вещь из пролога это то, что в нем планета Инженеров действительно похожа на мир полубогов, а не на поселок городского типа из фильма. Другое дело, что ее уничтожение кораблем двухтысячелетней давности смотрелось еще глупее чем в фильме — где-то на уровне потопления римской галерой современной авианосной группы.

В итоге к фильму был отснят такой пролог, который использовали как промоматериал.

На русском:

Теперь, переходим к сценарию. Тут сразу надо отметить, что в нем не было сцены бомбардировки планеты — ни в прологе, ни во флэшбеках. Она описывалась чисто на словах. Более того, у планеты не имелось никакого рукотворного кольца и мега-сооружений на поверхности. А это все же существенное отличие в плане описания сцен.

Поскольку между скриптами всего 11 дней разницы, не думаю, что за такое короткое время Логан так основательно переделал работу. Скорее всего, он изначально написал более дорогую версию скрипта с полноценным миром богов и более дешевую с одним городком. И где-то в этих числах студия выбрала вариант попроще.

Переходим непосредственно к сюжету сценария. Скажу сразу — не ждите каких-то принципиальных отличий от фильма. Структурно это все тот же «Завет». Разница, как обычно, кроется в деталях.

В сценарии Логана не было никакого пролога с Уэйландом. Действие сразу начиналось на борту «Завета». Мы должны были увидеть, как андроид Уолтер ухаживает за садом и лениво препирается с бортовым компьютером. Их первый диалог заставил бы Тарантино удавиться бы от зависти!

Уолтер: Здесь нужно стремиться больше к жизни, чем к эффективности.

Компьютер: Не машинам, Уолтер.

Уолтер: Сука!

Вскоре корабль накрывала звездная вспышка. Основная последовательность показанных событий соответствовала фильму. Основные отличия заключались в следующем:

В этом скрипте главную героиню звали не Дэниелс, а Гриффин.

Вспышка происходила, когда корабль находился на орбите вокруг газового гиганта.

Принимающий на себя обязанности капитана Орам описан как высокомерный и самый возрастной член экипажа. В фильме же он религиозен и очень нервничает, считая, что его никто не воспринимает его всерьез.

Гриффин хоронила мужа в одиночестве. Компанию ей составил лишь Уолтер. Во время отстрела гроба она ставила песню Unforgettable. Это обыгрывалось в финале, когда Гриффин говорила «Уолтеру», что если она умрет во время путешествия, он должен поставить ту же песню. По замешательству андроида она поняла, что на самом деле перед ней Дэвид.

Уолтер предлагал Гриффин пару косяков с травкой, чтобы облегчить боль от утраты любимого. Та соглашалась. Сцену кстати сняли, но вырезали из фильма.

Команда принимала сигнал Шоу уже после завершения ремонта. При этом они перехватывали большую часть сообщения, включая и упоминание про то, что мир называется Рай, а ее обитателей можно назвать Богами. На мой взгляд, это делало дальнейшие события даже более глупыми. Ведь получается, что, решив основать колонию на левой планете, герои проигнорировали не только все, чему их готовили, но и прямое упоминание о том, что там уже есть другие разумные обитатели.

Как и в фильме, словно последние идиоты, герои практически сразу же садились на планету, не обследуя ее. Во время спуска, у челнока отказывали двигатели, но затем пилоту удавалось вернуть управление. Далее следовала чуть ли не самая животрепещущая часть скрипта. Выяснялось, что у героев ЕСТЬ защитные костюмы. Они брали пробы, устанавливали, что воздух пригоден для дыхания, находили ДНК микробов… после чего говорили что все в порядке и выходили на планету уже БЕЗ защитных костюмов. Честно, я даже не знаю, какой вариант хуже — как в фильме, где костюмы вообще не упоминаются, или как здесь, где их взяли на планету, но сразу же сняли.

В этой версии на планете не было никакой земной пшеницы, непонятно зачем упомянутой в фильме. Зато на ней имелась не только растительная, но и животная жизнь — насекомые и то-то типа ящериц. Все они были переносчиками мутагена из черной жижи. Когда команда разделялась, насекомые быстро заражали жену капитана и оставшегося с ней солдафона.

Основная же часть команды находила корабль Инженеров, на котором прилетел Дэвид. Прогуливаясь по нему, они видели покрытые чем-то вроде черной плесени протояйца чужих. Один солдатик тыкался в них лицом и плесень жалила его, заражая мутагеном. В процессе обследования бублика герои находили рядом с ним кучу мертвых Инженеров. До них доходило, что дело пахнет жаренным и надо валить. Но, разумеется, было уже поздно.

Жена капитана и солдат добирались до лазарета. Пилот замечала, что оба заражены (на их коже появлялись дыры) и закрывала обоих в отсеке. Вскоре из солдатика вылуплялся неоморф. Он мгновенно вырастал, убивал жену капитана и выбивал дверь. Пилот пыталась его застрелить, но вместо этого попадала в ящик с боеприпасами и взрывала себя.

В принципе, эта сцена в сценарии Логана было менее идиотской, чем в фильме. В ней хотя бы обошлось без случайной комедии с немотивированными открываниями/закрываниями двери и многократным поскальзыванием на одной и той же луже крови.

Вот лишь некоторые из монстров, которые могли появиться в фильме, но так и остались в виде концептов

Тем временем из другого солдата тоже вылуплялся неоморф. Сразу две твари атаковали выживших. Тут появлялся Дэвид и отгонял их с помощью ракетницы. Оставшиеся на корабле «Завет» члены экипажа (Теннеси и душевая парочка) решали подвести его поближе к планете, пересекали некое энергетическое поле, после чего все системы судна вырубались — в том числе, и искусственная гравитация. Следовало несколько сцен ремонта в невесомости.

Дэвид же отводил выживших в собор Инженеров в мертвом городе. Локация была куда более внушительной, нежели в «Завете». В здании находилось множество произведений искусства (статуи, барельефы, картины), созданные как инженерами, так и самим Дэвидом. В здании имелся сад, который тоже описывался куда красивее, чем то, что показали в фильме.

В отличие от «Завета», герои проводили в соборе несколько дней. Дэвид рассказывал, что за миллиарды лет инженеры создали жизнь на множестве миров, в том числе и на Земле. Но люди показались им неудачным творением, и они решили их уничтожить. Также он заявлял, что несмотря на все их умения, за миллиарды лет Инженеры так и не додумались до двоичного счисления и компьютеров.

Что интересно, в этом сценарии до собора добиралось четыре человека — Гриффин, Орам, сержант Лоуп и рядовой Коул. В фильме их было пять — еще имелась статистка, которой позже оторвал голову неоморф. В скрипте Логана не было этой сцены, как и последующего эпизода, где Орам застрелил неоморфа и понял, что это Дэвид разводит монстров.

Еще одна забавная ошибка связана с тем, что в тексте говорится, что все члены экипажи летели со своей парой. Более того, их капсулы расположены попарно, что явно намекает на то, что в них лежит их вторая половинка. Из этого в свою очередь следовало, что все солдаты экспедиции были геями (ибо количество мужчин намного превышало количество женщин). Но затем во время диалога один солдат говорил, что капсула его супруги находится с остальными пассажирами. А это значит, что попарные капсулы экипажа не имели никакого смысла. Да, это может показаться несущественной мелочью. Но, как по мне, подобные моменты лучше всего демонстрируют отношение авторов к сценарию.

Что ж, возвращаемся к сюжету. Дэвид сообщал, что планету окружает карантинное защитное поле, вырубающее всю электронику космически кораблей. Инженеры включили его, чтобы не дать заразе распространиться на другие миры. Чтобы отключить поле, нужно уничтожить спутник на орбите.

Далее следовал сногшибательный твист. На борту вроде бы мирного колонизаторского корабля «Завет» находился большой запас самонаводящихся ядерных ракет «для терраформации». Если бы потом выяснилось, что все т.н. колонисты на самом деле были отпускниками из корпуса колониальной морской пехоты, я бы даже не удивился.

Получив эту информацию, герои тут же приказывали Теннеси запустить ядерную ракету и сбить спутник Инженеров. Понятное дело, им даже не приходило в голову хоть немного подумать, стоит ли это делать и ради спасения своих жалких жизней подвергать риску остальные миры. Ну а про такие вещи, как почему они не засекли здоровенный спутник еще на подлете к планете, я лучше вообще промолчу.

После уничтожения спутника и отключения поля герои договаривались о времени и месте посадки грузовой платформы. После этого Дэвид звал капитана Орама на экскурсию. В этой версии Орам, кстати, уже изначально не доверял андроиду. Но, несмотря на это обстоятельство, он все равно, как баран, перся за ним. Дэвид показывал ему свою лабораторию, различные образцы, а затем главное творение — яйцо чужого. Орам вспоминал, что видел что-то похожее на корабле Инженеров. Дэвид заявлял, что значительно улучшил их. Стоит отметить, что текс не давал четкого ответа, что имел в виду андроид — что он создал яйца с нуля (т.е. те, что на корабле, просто его раннее неудачное творение), или что он нашел их на корабле, перенес в собор и затем модифицировал.

Как и в фильме, Орам совал голову в яйцо, на него напрыгивал лицехват, и вскоре из капитана вылазил ксеноморф. В целом, в сценарии Логана этот эпизод все же смотрелся поадекватнее, чем в «Завете». В фильме капитан совершенно точно знал, что Дэвид двинулся платами и хочет всех убить, но не сделал ровным счетом ничего. В скрипте же он лишь подозревал андроида, но у него не было никаких доказательств.

После этого Дэвид встречался с Уолтером и заводил еще один длинный монолог. Он рассказывал, что не собирается служить ни людям, ни Инженерам, считая их ничтожествами. Поэтому Дэвид решил истребить их цивилизацию, чтобы затем слепить мир по своему усмотрению. Чужие должны стать солдатами, с помощью которых он завоюет другие планеты и создаст свою галактическую империю. Да, вот такая вот гениальная мотивация на уровне «я хочу захватить весь мир и стать императором».

После того, как Уолтер отказывался подчиниться, Дэвид сталкивал его со скалы. Если кому-то интересно, в этой версии не было известного эпизода с флейтой. Зато имелась очередная библейская сцена, где Дэвид скармливал Уолтеру фрукт из сада Инженеров и затем лобызал его. И еще один момент — в тексте не было никаких упоминаний, что тело Шоу послужило инкубатором для создания яйца чужого. Нам не показывали ни ее труп, ни рисунки Дэвида с ее трансформацией. Собственно говоря, мы даже не знали, как именно она погибла.

После этого действие значительно ускорялось. Из яиц чужих вылуплялось несколько лицехватов. Как и в фильме, один атаковал сержанта Лоупа и успевал на несколько секунд засунуть ему в горло яйцеклад. Рядовой Коул убивал лицехвата, но затем становился жертвой ксеноморфа.

Другой лицехват нападал на Гриффин. Пытаясь отбиться, она получала кислотный ожог лица. Ее спасал Дэвид — Гриффин была нужна ему, чтобы попасть на борт «Завета». Когда героиня отказывалась помогать, Дэвид начинал ее лобызать и выдавал очередную высокопарную тираду про грядущее «биомеханическое будущее». Затем в помещение вбегали Уолтер (при падении он зацепился за лиану и по ней поднялся наверх) и Лоуп. Далее следовал невероятно глупый момент. Гриффин брала у Лоупа вторую винтовку и вместо того, чтобы просто пристрелить стоящего перед ней Дэвида, уходила с сержантом, оставляя однорукого Уолтера драться с противником врукопашную.

Выйдя из собора Инженеров, герои одновременно сталкивались с парой неоморфов, и с ксеноморфом. Они пытались их застрелить, но ни разу ни в кого не попадали. Что интересно, в скрипте Логана было в несколько раз больше сцен стрельбы, нежели в фильме. Но при этом, никто из людей ни разу не попадал ни в одного из монстров. Не иначе, они все учились в академии имперских штурмовиков.

К счастью для героев, ксеноморф вступал в схватку с неоморфами. Вскоре в небе появлялась грузовая платформа. Ксеноморф убивал одного из неоморфов. Другого неоморфа расстреливал подоспевший «Уолтер». Герои забирались на платформу. Ксеноморф тоже цеплялся за нее, но Теннеси совершал резкий маневр, и монстр падал на планету.

После возвращения на корабль, сержанта Лоупа клали в лазарет. Гриффин же ремонтировала «Уолтера», даже не пытаясь проверить его личность. Затем она отправлялась на кухню. Во время разбивки яиц для омлета Гриффин вспоминала слова Лоупа о том, как на него напрыгнул лицехват. Ее осеняла догадка и она бежала в лазарет. Но было поздно. Двух секунд теперь более чем достаточно для заражения ксеноморфом. Вылупившаяся из Лоупа тварь вскоре добиралась до душевой парочки (да, абсолютна та же сцена, что и в фильме).

Финальная сцена скрипта, следовавшая после того, как героиня узнавала, что Уолтер —на самом деле Дэвид, отличалась от фильма двумя моментами:

Во-первых, Дэвид зачем-то просил установить связь с Компанией.

Во-вторых, нам не показывали, как он пронес зародыши чужих. Дэвид просто открывал холодильник, и мы видели, что там уже лежат яйца.

Каким бы сбивчивым ни было мое описание, надеюсь, из него становится понятно, что сценарий Логана принципиально не сильно отличался от итогового фильма. Отличались конкретные детали — декорации, диалоги, некоторые подсюжеты и поступки героев. Да, в этой версии не было некоторых особо вырвиглазных моментов «Завета». Но это во многом «компенсировалось» другими странными эпизодами и логическими дырами.

Я не уверен, что фильм по этой версии сценария был бы значительно лучше. Да, даже без пролога он был масштабнее, в нем имелось больше экшна, а в диалогах содержались кое-какие важные пояснения, которые не попали в ленту. Но с таким сюжетом и уж тем более, с таким равнодушным режиссером, мне кажется, это все же не сыграло бы особой роли. При просмотре «Завета» явно чувствовалось, что Скотту было глубоко плевать на ксеноморфов и все, что было в его собственном первом фильме. Скотта интересовали лишь Дэвид и библейские отсылки. Собственно говоря, в итоге эти части и оказались наиболее смотрибельными.

Возможно, если бы проектом занимался другой режиссер, который бы действительно болел душой за ксеноморфов, он смог бы выжать что-то большее из этого сценария. Лично мне сложно понять, как получается, что вместо того, чтобы исправить явные косяки, в процессе переписывания авторы умудряются добавить в сюжет еще более сомнительные моменты, делая все только хуже. То ли они действительно их не видят, то ли руководствуются принципом, что и так сойдет. Но в этот раз не сошло.

По итогу отмечу, что теперь мы хотя бы можем немного лучше понять, в каком направлении двигалось развитие сценария «Завета». Он убавил в масштабе и экшне, потерял некоторые диалоговые объяснения, зато получил еще больший акцент на религиозной тематике.

Повторюсь, что я надеюсь на то, что со временем в сеть попадут и ранние версии скрипта от Паглена и Грина. Они должны еще больше отличаться от сценария Логана. Кто знает, возможно, где-то среди их черновиков и удастся отыскать настоящий «Потерянный рай» — полноценный сиквел «Прометея», который мы так и не увидели.

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