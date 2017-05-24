Писатель-фантаст Питер Уоттс выдвинул шуточную теорию о фильме «Чужой: Завет»

Канадский писатель-фантаст Питер Уоттс («Ложная слепота», «Эхопраксия») выдвинул шуточную теорию о фильме «Чужой: Завет». У себя в «Фейсбуке» он попытался объяснить поведение героев:

Я не думаю, что «Завет» был кораблём с колонизаторами. Мне кажется, что они просто отправили всех финалистов премии Дарвина подальше от Земли, тем самым увеличив IQ всей планеты на несколько пунктов.

А что, подобная теория отлично бы объяснила поведение персонажей что в «Прометее», что в «Завете»! Может, на самом деле и не было никакой колонизации, а злокозненный Питер Уэйланд просто пытался всех угробить. А андроид Дэвид был запрограммирован погубить весь экипаж.