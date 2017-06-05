Нил Бломкамп рассказал, что его «Чужой» никогда не выйдет

Нил Бломкамп рассказал, что его «Чужой» никогда не выйдет

Похоже, идея снять новое продолжение «Чужого» от режиссёра Нила Бломкампа («Район №9», «Робот по имени Чаппи») мертва окончательно. После выхода нового фильма серии «Чужой: Завет» постановщик в разговоре с порталом The Verge подтвердил: «Чужого» от него не будет.

Я думаю, он окончательно мёртв. К сожалению, это самая точная оценка в настоящий момент. Я потратил много времени, работая над продолжением, и я уверен, что результат получился бы впечатляющим. Но с точки зрения студии мой фильм был нежизнеспособен. Режиссёр Нил Бломкамп

Постановщик намекает, что студия одобрила проект Ридли Скотта, а значит, любые другие фильмы ей уже были не нужны.

Ридли — мой кумир с самого детства. Он талантливый режиссёр, и он создал фильм, который вдохновил меня стать режиссёром. […] Я думаю, что всё могло бы сложиться по-другому, если бы я не подобрался так близко к тому, к чему он настолько привязан. Режиссёр Нил Бломкамп

Однако Бломкамп не унывает. По его словам, у него в планах — как минимум ещё одна лента во вселенной «Района №9», научно-фантастического фильма с социальным уклоном.