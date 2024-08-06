«Чужой: Ромул»: неужели наконец-то нормальный Чужой?

Жизнь в шахтёрской колонии Звезда Джексона трудна и бессолнечна. Всё население работает на корпорацию «Вейланд-Ютани», редея от тяжёлых условий, вредной атмосферы и эпидемий. Дочь фермеров Рейн осталась сиротой. Единственная её родная душа на всём свете — бракованный синт Энди, которого когда-то подобрал на свалке её отец. Рейн с компанией таких же сирот, юношей и девушек мечтает улететь в соседнюю колонию с настоящими рассветами. Но она находится на расстоянии девяти световых лет, поэтому без криосна не обойтись. Ребята придумывают смелый план: долететь на грузовом корабле до заброшенной станции на орбите и выкрасть криогенные капсулы, чтобы отправиться в лучшую жизнь.

Жанр: НФ-ужасы Режиссёр: Феде Альварес В ролях: Кейли Спейни, Дэвид Джонссон Фрэй, Арчи Рено Мировая премьера: 12 августа 2024 Продолжительность: 119 минут Похоже на: «



: « Чужой », «Чужой 3», « Изгой-один », игра Alien: Isolation : НФ-ужасы Фильмы «Прометей» и «Чужой: Завет» оставили у зрителей, особенно у фанатов «Чужого», неоднозначное впечатление. Кому-то пришлись по душе библейские отсылки Ридли Скотта и футуристичная компьютерная графика, кто-то злился на заумь сюжета, глупость героев и отполированность картинки. Фильм «Ромул», в отличие от них, нельзя обвинить в неаутентичности — он возвращает к истокам серии на миллион процентов.

Сцены полётов в космосе особенно хорошо сняты

Режиссёрское кресло занял Феде Альварес, автор неплохого триллера «Не дыши» и сериала «Тревожный звонок» для Apple TV. «Демиург» Скотт потеснился и взял на себя роль продюсера. Как ни странно, именно благодаря смене оптики «Ромул» получился самым близким к оригинальному «Чужому» фильмом за долгие годы. Самому Ридли уже явно неинтересно возвращаться к тому, что он снимал почти 50 лет назад, а вот новое поколение режиссёров охотно вдохновляется его эстетикой.



Действие «Ромула» разворачивается между первой и второй частями. Альварес и его команда старательно выполнили «домашнюю работу» по атмосфере и дизайну первоисточника. Мы снова погружаемся в мрачный, неприветливый и неуютный «аналоговый» космос. Никаких тач-панелей и хрома, только грубые очертания, рубленные формы, экраны родом из 1990-х, тумблеры, лампочки, пыль и ржавчина. О блеске «Прометея» напоминают разве что парадные коридоры научной станции и лаборатории — но этим локациям, презентующим мощь и передовые разработки богатых корпоратов «Вейланд-Ютани», так положено. И, конечно, какой «Чужой» без биомеханических ужасов Гигера! Здесь они на высоте, некоторые кадры откровенно биологически неприличные, что можно считать высшей мерой похвалы для тех, кто работал с визуальным наследием художника.

«Ромул» подробно показывает, как поведение синтетов зависит от программы

Герои «Ромула» просты, почти одномерны, но тем и хороши. Ни у кого за плечами нет сложных предысторий, философских дилемм. Всех, кроме главной героини Рейн и андроида Энди, можно описать односложно их функциями — «заводила», сестра «заводилы», «грубиян» и девушка-пилот. Простота прекрасно оправдывает рискованные поступки, панику и другие действия персонажей. Это не учёные, не дальнобойщики и не солдаты, а всего лишь дети из «третьего мира», которые стремились к будущему получше, полезли в запрещённое место и не просчитали все риски.

Дуэт названых брата и сестры, человека и андроида, в исполнении Кейли Спейни и Дэвида Джонссона Фрэя вышел трогательным и органично вписанным в реалии мира. Здесь есть даже классический троп о человечности роботов и силе любви, оживляющей машину, но он совершенно не раздражает.

В одной из сцен нам наконец убедительно объясняют, зачем «Вейланд-Ютани» так нужен ксеноморф — и речь не просто о каком-то оружии

Что касается сюжета, то фильм в хорошем смысле похож на компьютерную игру. Альварес рассказывал, что вдохновлялся игрой Alien: Isolation , и это заметно. Экшен-сцены и битвы перемежаются со стелс-миссией, погонями на время и аркадной секцией, где героям нужно летать в невесомости, избегая брызг кислоты. Такой дизайн «уровней» хорошо работает и в играх, и в фильме. Мир «Ромула» логичен и не рушит законов, заданных предыдущими частями. Придраться можно разве что к течению времени — так, если станция была заброшена годами, как ксеноморфам хватило запасённых «консервов» из человечины?

И плюс, и главный минус «Ромула», пожалуй, в том, что он отлично сделанный, приятный, качественный — и очень ностальгический. Фильм не просто воссоздаёт атмосферу первых «Чужих», он наполнен отсылками, оммажами и прямым цитированием. Глаза и душа любого старого фаната ликует от узнавания каждые 20 минут: вот героиня, напоминающая Рипли, вот знакомое лицо андроида, вот птичка-игрушка из первой части, а вот персонажи повторяют крылатую фразу или коронное сюжетное действие. Даже слоган фильма почти копирует слоган первого. Кажется, местами создатели хватили с пасхалками через край и буквально дёргают зрителей, восклицая: «А помнишь? Это же прямо как в «Чужом»!». Без половины отсылок фильм бы не стал хуже и ничего не потерял.

Финал «Ромула» слишком уж копирует первого «Чужого», хотя в остальном у фильма есть своя атмосфера

«Чужой: Ромул» только недавно стартовал в прокате, а его уже называют лучшей частью серии со времён «Чужих». И, пожалуй, заслуженно. Это красивый, атмосферный боевик-вбоквел, с уважением относящийся к оригиналу. Эта ностальгия делает «Ромул» слегка вторичным, но тем не менее он достоин встать в один ряд с классикой.

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