Alien: Isolation стала одним из источников вдохновения для режиссера нового «Чужого»

Режиссер фильма «Чужой: Ромул» Феде Альварес в беседе с GamesRadar заявил, что одним из источников вдохновения для ленты послужила игра Alien: Isolation от студии Creative Assembly.

Постановщик сыграл в хоррор спустя несколько лет после релиза и понял, что ксеноморф может пугать даже в современное время. Более того, он позаимствовал одну из особенностей тайтла.

