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#во что поиграть#обзор игры

Обзор The Alters. Мультивселенная моральных выборов

Данил Ряснянский
28 июня 12:00
573
5 минут на чтение
The Alters, сюрреалистичная научная фантастика про мужика и его клонов на борту огромной передвижной базы, привлекла внимание казуальных игроков уже дебютным трейлером. Но те, кто с тяжёлым сердцем выбирал, кому отдать последнюю банку тушёнки в This War of Mine, и со скупой слезой отправлял детей на рабский труд во благо выживания стремительно замерзающего города во Frostpunk, ждали The Alters с особым нетерпением. И интерес первых, и надежды других полностью оправданы — The Alters легко назвать не только лучшей игрой студии, но и одним из самых сильных научно-фантастических проектов последних лет.
Знакомьтесь, Ян Дольски — главный герой The Alters, простой инженер-строитель, а по совместительству — единственный выживший член команды космической экспедиции под названием Project Dolly, потерпевшей крушение на неизвестной планете. Чудом пережив всплеск космической радиации и пересчитав все капсулы с напарниками-мертвецами, Дольски находит мобильную базу, связывается с Землёй и узнаёт, что необходимо покинуть планету до катаклизма. Местное солнце медленно наступает на планету, и Яну нужно переместить базу на теневую сторону до прибытия спасательной экспедиции, иначе он сгорит заживо. Но как добиться работы большой базы, обеспечить её топливом для побега от зноя звезды, а себя — продуктами и инструментами до прибытия спасателей? Планета сама подкидывает Яну решение: при помощи местного минерала рапидия и расчётов квантового компьютера он может изучить свой жизненный путь, найти поворотные пункты судьбы и создать собственных клонов, Альтеров, которые прожили другую жизнь в очередной квантовой спутанности. Они идентифицируются по профессии: Ян Механик, Ян Врач, Ян Шахтёр и так далее, что даёт чёткое понимание их способностей. Но на одних специализациях и внешних аксессуарах разница не заканчивается, а скорее наоборот, только начинается!
The Alters — это не просто симулятор выживания группы безликих специалистов, а в первую очередь симулятор отношений… с самим собой, но совершенно иным. Развилок на жизненной дороге Яна было много, и некоторые из решений кардинально меняли его потенциальную судьбу. Брак нашего Яна пошёл ко дну, другой же Ян живёт счастливой семейной жизнью, третий сознательно отказался от отношений во имя науки, четвёртый так и вовсе не встретил любовь всей жизни. И эти события накладывают на Альтеров отпечаток, меняя характер и моральные принципы. Каждый Альтер — проработанный персонаж с собственной биографией, психологическими травмами, мечтами и желаниями. Несмотря на общие гены и точку старта, каждый уникален как личность и будет напоминать об этом своим поведением. Один станет попрекать главного героя за то, что он бросил университет, другой из-за интроверсии будет регулярно отбиваться от коллектива и страдать меланхолией, третий начнёт со всеми ругаться. Разработчики с садистским удовольствием заставляют главного героя и его напарников копаться в прошлом, подробно разбирать свои взлёты и падения, на основе этих знаний принимая трудные решения так, чтобы завоевать доверие других Альтеров. Игрок и сам будет постоянно ловить себя на мыслях о том, как сложилась бы его судьба, если бы он «вот тогда» поступил бы иначе, не говоря уже об этичности создания собственных альтернативных версий. В общем, на выходе получился великолепный, остроумный научно-фантастический нарратив в духе философских романов Станислава Лема и Айзека Азимова.
 Результатом же постоянных игровых и повествовательных выборов становятся великолепная социальная симуляция и отыгрыш, которым позавидуют многие партийные RPG. Это работает настолько классно, что ты переживаешь за каждое сказанное слово и совершённое решение. Эффект бабочки в The Alters проявляется как в ближайшей, так и в самой дальней перспективе, вплоть до выхода на другую, более пессимистичную или положительную концовку — их в игре целых шесть. Учитывая, что за одно прохождение познакомиться со всеми Альтерами не удастся, это ещё и открывает потрясающую возможность многократно переигрывать сценарий. И тем приятнее, что сюжетные и ролевые элементы The Alters даже помогают превосходному игровому процессу про выживание и строительство базы.
Базовым геймплеем The Alters напоминает классический выживач от третьего лица. Ян Дольски, выходя с базы, изучает окрестности, добывает ресурсы, устанавливает промышленные аванпосты и собирает артефакты, попутно избегая аномалий. Помимо исследования локаций, игровой цикл предполагает знакомую по Frostpunk и This War of Mine вечную борьбу между сиюминутной необходимостью, экономией ресурсов и выживанием, которая оформлена на манер Fallout Shelter. На базе, показанной в разрезе, всегда приходится выбирать, чем заняться самому, а что поручить Альтерам, желательно не забывая об их профильных способностях. Все Альтеры взаимозаменяемы, и Ян Ботаник не против поработать на руднике, но гораздо больше проку от него будет в оранжерее, а Ян Механик вполне способен приготовить обед на всю команду, но гораздо успешнее займётся починкой стремительно ветшающих от магнитных бурь модулей.
Менеджмент в The Alters гораздо более щадящий, чем в предыдущих играх студии, но он всё ещё заставляет быстро и уверенно принимать решение о том, как дальше распоряжаться ресурсами. Что сейчас выгоднее: расширить базу или перетасовать уже имеющиеся модули ради комнаты отдыха для Альтеров? Лучше потратить металл на новый аванпост или запастись батарейками для щита от радиации? Выделить целую смену на выращивание органической еды, или пару дней наши клоны будут довольствоваться мерзкой органической кашей из «Матрицы»? Абсолютно любое решение имеет как плюсы, так и минусы. Так, расширение базы увеличивает количество слотов для комнат, но каждый последующий отсек добавляет конструкции веса, а следовательно, требует и большего объёма топлива для перемещения. Ещё один Альтер может занять свободное место у станка, но захочет пищи, спального места и развлечений. Да и наверняка попросит построить для него какой-нибудь спортзал или комнату для медитации, а места и так не хватает!
А ведь раскалённая добела звезда не останавливается ни на минуту, и каждое создание инструмента, новое исследование и очередной выращенный Альтер тратят не только кровью и потом достающиеся ресурсы, но и драгоценное время. Каждую минуту реального времени на этой недружелюбной планете проходит час, а на исследование многих технологий требуется целый день, а то и два. Напряжение не спадает ни на минуту, и эпизоды, когда наша база перемещается, а мы можем просто провести время с нашими Альтерами и, например, записать общую песню, кажутся бесценными.
Разработчикам The Alters удалось практически невозможное — подружить качественную, глубокую, увлекательную стратегию на выживание, где есть масса моральных и геймплейных дилемм в лучших традициях Frostpunk, с потрясающей научно-фантастической историей о ценности человеческой жизни, выборе собственного пути, правильных решениях и исследовании космоса. После тридцати часов прохождения вы гарантированно захотите перепройти её, чтобы исследовать персональные квесты каждого Альтера, помириться с женой и послушать все остроумные диалоги. И помните — добрых корпораций с сомнительными экспериментами в анамнезе не бывает. 

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Данил Ряснянский
#во что поиграть#обзор игры
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