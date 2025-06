Обзор The Alters. Мультивселенная моральных выборов

The Alters, сюрреалистичная научная фантастика про мужика и его клонов на борту огромной передвижной базы, привлекла внимание казуальных игроков уже дебютным трейлером. Но те, кто с тяжёлым сердцем выбирал, кому отдать последнюю банку тушёнки в This War of Mine, и со скупой слезой отправлял детей на рабский труд во благо выживания стремительно замерзающего города во Frostpunk, ждали The Alters с особым нетерпением. И интерес первых, и надежды других полностью оправданы — The Alters легко назвать не только лучшей игрой студии, но и одним из самых сильных научно-фантастических проектов последних лет.