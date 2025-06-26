The Blood of Dawnwalker: всё, что известно о новой RPG от создателей The Witcher 3



21 июня студия провела часовой ивент , на котором поделилась первыми геймплейными кадрами и показала, как выглядит то, о чём создатели так обстоятельно рассказывали в этом году. А мы собрали для вас все подробности о The Blood of Dawnwalker в одном материале. В 2026 году студия Rebel Wolves, основанная бывшими разработчиками CD Projekt Red, планирует выпустить свою дебютную игру — RPG в стиле тёмного фэнтези The Blood of Dawnwalker.

История и сеттинг

Действие игры развернётся в 1347 году в вымышленной долине Сангора, затерянной где-то в Карпатских горах. Якуб Шамалек, нарративный директор игры, придумывая сеттинг, выбирал , во-первых, мрачную, жестокую и кровавую эпоху, а во-вторых, место, где пересекаются различные культуры, языки и религии региона. Этот затерянный уголок континента идеально подошёл, чтобы рассказать там камерную историю о людях и… вампирах.

Они появились в Сангоре не сразу. До этого долина была процветающим местом. По узким перевалам и ущельям в долину стекались люди со всей Европы. На улицах звучали румынский, немецкий, венгерский языки, иврит и бесчисленные славянские диалекты. Благодаря серебряным рудникам казна столичного города Свартрау исправно пополнялась.

Увы, простым людям пользы с того было немного — Сангорой правил жестокий князь Скендер, и добытое серебро он тратил не на культуру, торговлю или строительство храмов, а на то, чтобы расширять подземелья своего замка, куда отправлял всё больше недовольных его правлением.

The Blood of Dawnwalker — сюжетоцентричная игра, но разработчики хотят дать игрокам максимальную свободу в том, как развивать историю. Не будет строгого деления на основные и побочные задания — история пойдёт туда, куда её поведёт игрок. Шамалек обещает глубокий сюжет, в котором поднимут множество тем. Одна из центральных: семья. Что её формирует? Что может разрушить? Как преодолевать тяжёлый опыт? И, наконец, семья — это благословение или бремя? Каждый квест, каждая история внутри игры будет исследовать эти вопросы.

На поверхности же у нас более масштабные события. Европа истощена войнами, в долине бушует Чёрная смерть, а теперь нависла новая угроза — древний вампир Брэнсис. Он хочет не опустошить долину, а править ею. Он свергает князя Скендера и намерен построить в долине общество рабов, чтобы вечно взимать с него кровавую дань.

Брэнсис

Но даже сильному вампиру, как рассказывает креативный директор Матеуш Томашкевич, недостаточно грубой силы, чтобы удержать власть. Чтобы покорить народ, он предлагает то, чего не даст никто другой, — исцеление. С помощью вампирской крови он спасает людей от чумы.

В центре истории — юноша Коэн, волею судьбы оказавшийся носителем вампирского проклятия. Однако он ещё не стал полноценным созданием ночи: днём он остаётся наполовину человеком, а после захода солнца превращается в того самого Dawnwalker, Закатного бродягу, — вампира, способного существовать и днём, и ночью. Режиссёр игры Конрад Томашкевич описывает Коэна как персонажа в духе Джекилла и Хайда: ему предстоит использовать сверхъестественные силы, чтобы спасти свою семью, — и на это у него всего 30 дней и 30 ночей.

«Есть нечто притягательное в двойственной натуре героя — как у Джекилла и Хайда. Это образ из поп-культуры, который все знают, но его пока почти не исследовали в играх. Это даёт совершенно новый уровень восприятия персонажа». — Конрад Томашкевич

Коэн

Конечно, в игре будут и другие колоритные герои.

Персонажи

«Особенность нашего героя Коэна в том, что он балансирует между миром дня и ночи. После захода солнца он живёт как вампир — физически могущественный, обладающий сверхъестественными способностями, но подверженный искушениям. А с рассветом возвращается к человеческой природе. Он способен понимать как людей, так и созданий ночи». — Якуб Шамалек

До того, как обрести двойственную природу, Коэн был старшим сыном в крестьянской семье. В одном из синематиков нам показывают, как они с сестрой Лункой убегают из разорённой солдатами деревни. Лунка больна, и спастись от злодеев мало — ей явно нужно лечение. Решение приходит неожиданно с отрядом вампиров, чей предводитель «исцеляет» Лунку, причастив её каплей своей крови. Судя по всему, затем Коэн и сам станет гибридом человека и вампира.

Противостоять ему будет вампир из трейлера Брэнсис — древнее и злобное существо, родившееся тысячу лет назад, ещё во времена Римской империи. Создатели хотят сделать Брэнсиса многогранным персонажем. Да, он пьёт людскую кровь — но даёт многое взамен: свергает жестокого лорда, угнетающего жителей долины, и обещает исцелить их от чумы с помощью своей крови. Для многих такая сделка — отдать свободу и достоинство ради безопасности — вполне приемлема.

Поэтому не все в долине видят героя в Коэне; у Брэнсиса тоже хватает преданных сторонников, готовых отдать за него жизнь. В прошлом Брэнсис был влиятельным воином и политиком. И хотя его путь к величию прервало вампирское проклятие, эти качества помогут ему создать устойчивый режим имени себя.

Ксанти

Официальные аккаунты игры постепенно раскрывают предыстории и других персонажей-вампиров. Ксанти когда-то была жрицей на отдалённом греческом острове, название которого уже забыла. Спустя тысячу лет она выглядит слегка безумной — слышит голоса и бормочет под нос. Дело в том, что Ксанти познала истинную природу мира — и от этого едва не сошла с ума.

Бакир

Бакир — пожалуй, самый откровенный злодей в этой компании. В трейлере Dawnwalker он жадно раздирает людей на части. «Некоторые люди просто хотят видеть, как мир горит, — и Бакир из их числа», — говорится в официальном описании. Даже до превращения в вампира он жаждал крови и разорял земли Средней Азии. Теперь же «он хочет, чтобы его имя знали — и содрогались, услышав его».

Амбрус — самый молодой из обращённых. «Амбициозный и наслаждающийся новыми силами, он не остановится ни перед чем и переступит любую черту», — гласит его описание. Несмотря на привлекательность, будучи человеком, он прожил тяжёлую жизнь и «теперь готов свести счёты с этим миром и со всеми, кто его отвергал».

Амбрус

Вампиры

«Мы вложили много сил в создание уникальной мифологии, основанной на мифах и легендах. Не хочу раскрывать детали, но могу сказать: происхождение и судьба наших вампиров заметно отличаются от всего, что вы видели раньше» — Якуб Шамалек

Разработчики хотят сделать обе формы Коэна — человеческую и вампирскую — равно увлекательными, осмысленными и насыщенными с точки зрения игрового процесса. У каждой из форм свои способности, каждая по-своему влияет на мир, квесты и сюжет.

Вампиры в игре несут оттенок классического образа «ночной аристократии», но не без уникальных элементов. Во многих интервью разработчики уделяли внимание процессу обращения человека: вампир должен вырвать собственный клык и пронзить сердце избранной жертвы. Этот ритуал — одна из самых больших переработок вампирского мифа, который позволили себе создатели игры. Коэн тоже пройдёт через этот ритуал, но в его случае что-то пойдёт не так.

Другая уникальная особенность — зубы. Двумя стандартными клыками местные кровососы не ограничиваются. Чем старше вампир, тем зубов больше — и расти они начинают не только на месте человеческих, но и по всей челюсти, превращая рот вампира в мясорубку.

Геймплей

Способности вампиров — важная часть геймплея. Игровой процесс чётко делится на две фазы: день и ночь. Днём Коэн дерётся мечом и использует ритуальную магию. Ночью он превращается в вампира, обретая сверхчеловеческую силу, скорость, способность к паркуру и уникальные умения.

Особое внимание разработчики уделили боевой системе. Чтобы разнообразить опыт игрока, они придумали предысторию: Коэн много лет тренировался с отцом — закалённым ветераном. Поэтому днём он сражается на мечах. Разработчики изучили средневековые боевые стили и пригласили профессиональных фехтовальщиков, чтобы сделать бои аутентичными и динамичными.

Магия в игре — сырая, ритуальная, корнями уходящая в первобытные силы. Разработчики сознательно отказались от ярких взрывов и вспышек в духе высокого фэнтези. Заклинания в Dawnwalker будут «тёмными и живыми» — визуальные эффекты от них связаны с кровью, огнем и пульсацией воздуха.

Главной задачей было сделать их тревожными и жуткими. Для этого разработчики придумали такую фишку: чтобы колдовать, Коэн должен буквально калечить своё тело, вырезая руны и становясь живым сосудом магии.

Но ночью руны затягиваются, плоть регенерирует, и следы исчезают, как старые шрамы. Пробуждается вампирская сущность. В ночной форме Коэн сражается когтями, использует сверхсилу, ловкость и способности вампира. За эти силы придётся платить человечностью. Здесь вступает в дело система вампирского голода, которая связывает уровень здоровья и жажду крови. При потере здоровья Коэн рискует утратить контроль над своей вампирской природой, а игрок — над персонажем. Можно будет даже непроизвольно сожрать NPC, что закроет некоторые диалоги и сюжетные линии.

Маутеш Томашкевич знает , что это может не понравиться игрокам, предпочитающим, чтобы игра не скрывала от них контент.

«Ты не можешь сделать игру, которая понравится всем. Если делаешь игру для всех — в итоге она ни для кого. Нужно понять свою аудиторию и делать игру прежде всего для неё — и при этом двигать жанр вперёд». — Матеуш Томашкевич

Нарративная песочница

Игра не потребует от игрока спешки. Хотя у Коэна есть лишь 30 дней и 30 ночей (внутри игры), чтобы достичь главной цели — спасти семью, таймер не тикает в реальном времени. Да, каждый завершённый квест двигает историю вперёд: мир не ждёт Коэна, события развиваются сами по себе. Однако свободное исследование мира и диалоги с NPC не отнимают время. При этом действия и бездействие имеют последствия: то, что, когда и как вы решите делать, влияет на историю, мир и его обитателей. По истечении 30 дней игровой смерти не произойдёт — но что именно случится, разработчики держат в секрете. Скорее всего, нас ждёт одна из «плохих» концовок.

Разработчики называют свой подход к сюжету нарративной песочницей. Игрок полностью свободен выбирать, как именно достичь цели — спасти семью Коэна. После пролога мир откроется для исследования, позволит принимать важные решения и формировать собственный путь.

«Вы можете сотрудничать с человеческой оппозицией или вообще не встретиться с ними. Можете напасть на Брэнсиса в любой момент», — Матеуш Томашкевич

Кроме убийства вампиров, будут и другие занятия — о них разработчики пока не рассказали — и существа, которых можно убить. В шахтах орудуют кобольды, а в лесах прячутся совсем уж невообразимые создания.

Главный принцип разработчиков: всё должно служить истории, обогащать повествование и погружать в мир игры. Все квесты, активности и локации жёстко привязаны к основному сюжету и темам игры. Поэтому прохождение сами разработчики оценивают в 40+ часов. Не много, но и не похоже на короткое линейное приключение.

Хотя масштабы студии Rebel Wolves существенно меньше, чем у CD Projekt Red, Томашкевич уверен в успехе, его цель — продвинуть жанр RPG вперёд:

«То, что мы делаем, довольно экспериментально. Попытаться совместить механику времени с открытым миром, на мой взгляд, это новое направление». — Матеуш Томашкевич

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