Мир фантастики № 259 (июнь 2025)

Полное содержание номера
[1] Слово главного редактора
Спецматериал
[4] Новое русское фэнтези
Новые имена регулярно появляются на книжных полках, и некоторые из новичков уже превзошли популярностью авторов, гремевших в 1990-е. В этом материале мы оценим нынешнее состояние русскоязычного фэнтези: уделим внимание и мэтрам, и талантливым новичкам, и просто крепким, состоявшимся авторам.
Врата миров
В преддверии выхода Death Stranding 2: On the Beach рассказываем, что происходило в первой части, сколько было концов света в этой вселенной и на что у главного героя аллергия.
[22] Самые-самые… добрые драконы
В это может быть сложно поверить, но в драконьем племени хватает милых и душевных представителей, с которыми так и хочется подружиться. Собрали самых добродушных в нашем топе — так что приготовьтесь умиляться!
Книжный ряд
Евгения Сафонова «Белая королева» • Эдуард Веркин «Сорока на виселице» • Паоло Бачигалупи «Навола» • Рик Риордан «Дочь Глубин» • Альберт Санчес Пиньоль «Молитва к Прозерпине» • и другие.
[44] Беседа с Евгенией Сафоновой
Мы поговорили с писательницей о любви к сказкам, об издательской работе, о фейри, о ретеллингах и о самой новой книге Евгении «Белая королева».
Видеодром
[50] Как создавался «Аполлон-13»
Нет, мы не считаем, что полёты на Луну — фантастика. Просто это по-настоящему знаковое кино установило золотой стандарт того, как следует снимать драмы, основанные на реальных событиях. Да и в техническом плане «Аполлон-13» всё ещё вполне может дать фору современным космическим блокбастерам, ведь некоторые его сцены снимались в настоящей невесомости…
[58] Чем дышит экранный мир Роберта Эггерса
Разберёмся, как действует оптика одного из главных режиссёров нашего времени и почему в его картинах сверхъестественные силы столь же естественны, как лес, море и вулканы.
Игровой клуб
[68] История серии игр Deus Ex
В честь 25-летнего юбилея первой части рассказываем захватывающую историю великой серии, а заодно разбираемся, о чём никогда не просил Адам Дженсен, кто такие иллюминаты и при чём здесь Розуэлльский инцидент.
[80] Варгейм Star Wars: Legion
Star Wars: Legion — относительно молодая игра, однако с релиза в 2018 году она успела обзавестись большой армией поклонников, обширным модельным рядом и обновлённой редакцией правил. Секрет успеха кроется в современном и динамичном игровом процессе, мастерском переносе сеттинга «Звёздных войн» и демократичной бизнес-модели.
Машина времени
[84] Истории космических экспедиций, застрявших в космосе
Рассказываем случаи, когда приходилось жертвовать тщательно разработанными планами ради того, чтобы вернуть людей на Землю живыми и здоровыми.
[90] Экология будущего в настоящем
Поговорим о технологиях и идеях, которые помогут сделать мир будущего чистым — без свалок, разливов нефтепродуктов и Большого мусорного пятна.
Фан
[96] Художник Полина Кириллова
Художница рассказывает, как сочетать в творчестве работу и хобби, справиться с творческим блоком и победить самого сложного соперника — самого себя.
Ольга Салоник «Измерение времени»
Если в вашей жизни иногда появляется дракон, то только в действительно важный момент.
Наталья Максимова «Песня Алии»
Сила голоса порой способна менять реальность.
Рустам Ха, Роман Файницкий «Там, где драконы»
Когда одни приходят, другим пора двигаться дальше.
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