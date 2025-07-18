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#рецензии на книги#восточное фэнтези

Брэдли Бэлью «Кровь на песке». Месть разъедает душу

Мария Лебеденко
18 июля 10:00
344
2 минуты на чтение
В стремлении отомстить бессмертным Королям-колдунам за гибель матери Чеда проникла в их дворец и стала Стальной Девой, членом элитной гвардии. Ей даже удалось убить одного из Королей так, чтобы о её причастности к преступлению никто не догадался. Но целей ещё много, а время стремительно истекает. Над пустынным городом Шарахаем сгущаются тучи…

О первой книге цикла

Брэдли Бэлью «Двенадцать королей Шарахая». Ад посреди пустыни

Мария Лебеденко

16.12.2024

7638

Тёмное фэнтези на фоне песков
Bradley P. Beaulieu
With Blood Upon the Sand
Роман
Жанр: эпическое ориентальное фэнтези
Выход оригинала: 2017
Переводчик: Д. Селюкова
Издательство: «АСТ: Mainstream», 2025
Серия: «Nova Fiction. Мастера зарубежной эпической фэнтези»
Возрастной рейтинг: 18+
561 с., 3000 экз.
«Песнь расколотых песков», часть 2
Похоже на:
Замиль Ахтар «Кровь завоевателя»
Девин Мэдсон «Мы оседлаем бурю»
Первый роман был динамичным, атмосферным ориентальным фэнтези с интригующей главной героиней. Во втором томе атмосфера сохраняется — и даже становится более густой и затягивающей. Чарующий и вместе с тем опасный Восток автор описывает великолепно — Шарахай всё ещё поражает контрастом сказочно богатых дворцов и нищих кварталов, а великая пустыня, по которой скользят сухопутные корабли, привлекает романтикой дальних странствий. Мир книги — живой и дышащий, переполненный яркими деталями и чувственными описаниями. К тому же Бэлью хорошо держит темп повествования: кровавые схватки и страстные постельные сцены органично сменяются психологическими эпизодами, призванными лучше раскрыть характер действующих лиц.

Зато в отношении Чедамин, центрального персонажа цикла, писатель слегка сбавил обороты. Сюжет первого романа, по сути, представлял собой её упорное движение к цели — но в «Крови на песке» оно слегка буксует. Чеда всё так же одержима идеей возмездия за мать и своё племя — однако теперь она стала одной из обитательниц Королевского холма, а потому вынуждена вести себя куда осторожнее. Любой неверный шаг может погубить героиню, поэтому она действует скованно, скорее наблюдая и собирая сведения о слабостях врага, чем активно продвигаясь вперёд.

Кроме того, теперь Чеда вынуждена сотрудничать со своими былыми противниками — Стальными Девами. Со временем она начинает видеть в жестоких воительницах личностей и даже подруг — а потому к многочисленным моральным дилеммам, раздирающим героиню на части, прибавляется ещё одна. Впрочем, к финалу девушка всё же решает, на чьей она стороне, — и последние главы романа становятся не только драматической кульминацией её личной истории, но и переломным моментом всего цикла.

Вероятно, Бэлью слегка увёл главную героиню в тень, чтобы уделить больше внимания остальным персонажам. В «Крови на песке» окончательно сформировалось несколько равноценных сюжетных линий: кроме Чеды, свою собственную вендетту вершит Эмре, её возлюбленный и одна из ключевых фигур назревающего восстания, а также вельможа Рамад и Мерьям, принцесса соседнего королевства и сильная волшебница крови. Появляются и новые герои, которые наверняка ещё проявят себя — как это водится у Бэлью, выписаны они очень тщательно.

В целом именно «задел на будущее» — главная тема «Крови на песке». В романе есть несколько важных для истории сцен — в том числе и с ответами на часть загадок первого тома, однако большую часть повествования автор лишь расставляет фигуры на доске, подкидывает ключи к происходящему и переплетает сюжетные ниточки.
Итог: второй том «Песни расколотых песков» слегка потерял в динамике, но не стал от этого менее захватывающим. Теперь читатели знают расклад сил и позиции основных игроков, но главные ходы в этой партии ещё не сделаны.

Ждать недолго

В отличие от множества недописанных популярных циклов других авторов, «Песнь расколотых песков» полностью завершена — впереди ещё четыре тома. А значит, поиск ответов на загадки Шарахая явно не затянется.
Весёлое было приключение. Но теперь веселье кончилось.
Повинуясь протянутой руке Месута, странный сгусток подлетел к женщине. Та закричала было — дико, безумно, — но стоило призраку коснуться её, как крик прервался. Она застыла, и белый туман проник в неё, медленно, будто клыки гиены, вгрызающейся в кишки жертвы.
На несколько мгновений двор погрузился в молчание. Кожа женщины начала темнеть, словно кожура гниющего на солнце яблока. Ещё немного — и несчастная стала похожа на асира. Чеда скрывала свой разум от асиримов, но женщина вдруг засияла перед её внутренним взором как маяк. Засияла тьмой, хоть Чеда и не понимала, как это возможно. Женщина стала одной из них, и они звали её как семья, славя и оплакивая боль.
Боги всемогущие, Короли создали асира!

Брэдли Бэлью «Кровь на песке»

7

оценка

Стоит ли читать?

Если понравилась первая книга цикла и вы хотите получить ответы хотя бы на часть ее загадок определённо.

Удачно

  • атмосфера Востока
  • баланс сюжетных линий
  • ударный финал

Неудачно

  • замедление в развитии сюжета
  • уменьшение роли главной героини
  • ответы лишь на часть вопросов первого тома

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Мария Лебеденко

Поэт, книгочей, олдскульщик, поклонница мрачняка во всех проявлениях. Любит странное и то, что ещё страньше.

#рецензии на книги#восточное фэнтези
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