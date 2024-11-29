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#рецензии на книги#Что почитать#восточное фэнтези

Брэдли Бэлью «Двенадцать королей Шарахая». Ад посреди пустыни

Мария Лебеденко
16 декабря 10:00
1022
3 минуты на чтение
Великим Шарахаем, городом посреди пустыни, уже много сотен лет правят двенадцать бессмертных Королей. Их власть зиждется на повиновении и страхе — ведь разве можно бросить вызов тем, кто могуществом почти равен богам? Впрочем, девушка по имени Чеда попытается — её мать Короли когда-то казнили и теперь пожалеют об этом…
Bradley P. Beaulieu
Twelve Kings in Sharakhai
Роман
Жанр: эпическое ориентальное фэнтези
Выход оригинала: 2015
Переводчик: Д. Селюкова
Издательство: «АСТ: Mainstream», 2024
Серия: «Nova Fiction. Мастера зарубежной эпической фэнтези»
Возрастной рейтинг: 18+
592 с., 4000 экз.
«Песнь расколотых песков», часть 1
Похоже на:
Челси Абдула «Вор звёздной пыли»
Дэниел Абрахам «Время пепла»
Роман Брэдли Бэлью — отличный пример того, как можно сконструировать оригинальную историю из заезженных, в общем-то, компонентов. Если разобрать «Двенадцать королей Шарахая» на базовые составляющие, станет понятно, что ничего особо свежего в книге нет. Однако затем в дело вступает писательское мастерство: Бэлью то чуть-чуть меняет точку зрения на знакомый сюжетный элемент, то добавляет интересных деталей, то интригует авторским видением — и вот уже полученный результат язык не повернётся назвать вторичным.

К примеру, сам Шарахай — типичный город из тёмного фэнтези, пусть и с восточным колоритом. Он грязный, многолюдный и опасный, здесь беднота пытается раздобыть кусок хлеба да каждый день ходит на подпольные бои, пока вельможи наслаждаются жизнью в своих золотых дворцах.

Но вместе с тем у Шарахая есть и другое лицо — магическое, пугающее и временами очень странное. Раз в месяц по его улицам бродят монстры, хватающие тех, на чьей двери один из Королей оставил кровавую метку. За стенами к неосторожным путникам тянут ядовитые лозы деревья адишар, цветы которых даруют сверхспособности. А в пустыне легко можно встретить богов — но трудно пережить такую встречу.

Умелая игра с образами делает сеттинг романа захватывающим — Бэлью почти всегда знает, в какой момент добавить подробностей, чтобы нарисовать более яркую картинку, а в какой промолчать, заставляя работать воображение. Жаль, что над сюжетом он поработал не так тщательно — ответ на некоторые ключевые загадки внимательный читатель найдёт гораздо раньше героев.

Кстати, о героях. Девушка Чедамин, центральный персонаж всего цикла, тоже отлично укладывается в формулу «хорошо знакомое, но чуть иное». Таких, как она, в современном фэнтези хватает — сильная, целеустремлённая и острая на язык воительница, которая прячет под маской неуязвимости шрамы трагического прошлого. Однако автор довёл её мотивацию почти до одержимости — в стремлении отомстить Королям за смерть матери Чеда не останавливается буквально ни перед чем. Навязчивая мысль определяет почти каждый её поступок и часто ставит под удар близких людей. С одной стороны, это выделяет героиню на фоне прочих женских персонажей тёмного фэнтези — а с другой, делает несколько одномерной.

К счастью, в книге есть и другие действующие лица — и временами следить за их метаниями даже интереснее, чем за бесконечной вендеттой Чеды. Проработка второстепенных героев достойна похвалы — практически каждый из них, от зловещей колдуньи Мерьям до ворчливого аптекаря Дардзады, стремится к собственной цели и справляется со своими демонами. Даже Короли, которые большую часть сюжета исполняют роль эдаких макгаффинов, в определённый момент обретают голоса и индивидуальности. Но лучше всего прописан Эмре — второй по важности персонаж и друг детства Чедамин. Сначала он кажется не слишком сложной личностью, однако затем в его поступках обнаруживается интригующее двойное дно, которое, как водится, тоже продиктовано трудным прошлым.

Удивительно, но, несмотря на обилие действующих лиц и сюжетных линий, роман читается очень бодро — разве что во второй его половине темп немного проседает, но быстро вновь набирает обороты. Баланс между динамичными сценами поединков, погонь и прочих смертельных опасностей и психологическими эпизодами соблюдён очень грамотно — читателю не грозит ни утонуть в слезах затянувшейся драмы, ни заскучать во время чрезмерно долгой битвы.
Итог: крепкая, увлекательная история в восточном антураже. Тем, кто не требует от фэнтези запредельной оригинальности, но ценит проработанных героев и в меру закрученный сюжет — рекомендуется.

Не Мартин

Шеститомный цикл «Песнь расколотых песков», первой книгой которого служит «Двенадцать королей Шарахая», Брэдли Бэлью полностью завершил. Финальный роман, A Desert Torn Asunder, вышел в 2021 году. Кроме того, в рамках серии писатель успел выпустить приквел, рассказывающий о жизни главной героини до начала основной истории, и пять рассказов, которые были опубликованы в разных межавторских антологиях.
Загадка, которая должна привести главную героиню к цели

Смертоносное древо — вот дом для тебя,

Жди — родная рука упокоит, любя.

Над тобою богиня поплачет, скорбя.

Не в тенях ли последний приют для тебя?

Брэдли Бэлью «Двенадцать королей Шарахая»

8

оценка

Стоит ли читать?

Да — особенно, если любите сильных героинь и фэнтези с интересным сеттингом.

Удачно

  • проработанный сеттинг
  • баланс экшена и драмы
  • второстепенные персонажи

Неудачно

  • однообразие главной героини
  • очевидные ответы на загадки сюжета

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Мария Лебеденко

Поэт, книгочей, олдскульщик, поклонница мрачняка во всех проявлениях. Любит странное и то, что ещё страньше.

#рецензии на книги#Что почитать#восточное фэнтези
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Только в предзаказе на CrowdRepublic:

  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
  • Фирменная атрибутика
  • Книги с автографами
  • И другие бонусы для подписчиков.
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