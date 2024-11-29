Брэдли Бэлью «Двенадцать королей Шарахая». Ад посреди пустыни

Роман Брэдли Бэлью — отличный пример того, как можно сконструировать оригинальную

историю из заезженных, в общем-то, компонентов. Если разобрать «Двенадцать королей Шарахая» на базовые составляющие, станет понятно, что ничего особо свежего в книге нет. Однако затем в дело вступает писательское мастерство: Бэлью то чуть-чуть меняет точку зрения на знакомый сюжетный элемент, то добавляет интересных деталей, то интригует авторским видением — и вот уже полученный результат язык не повернётся назвать вторичным.









К примеру, сам Шарахай — типичный город из тёмного фэнтези, пусть и с восточным колоритом. Он грязный, многолюдный и опасный, здесь беднота пытается раздобыть кусок хлеба да каждый день ходит на подпольные бои, пока вельможи наслаждаются жизнью в своих золотых дворцах.





Но вместе с тем у Шарахая есть и другое лицо — магическое, пугающее и временами очень странное. Раз в месяц по его улицам бродят монстры, хватающие тех, на чьей двери один из Королей оставил кровавую метку. За стенами к неосторожным путникам тянут ядовитые лозы деревья адишар, цветы которых даруют сверхспособности. А в пустыне легко можно встретить богов — но трудно пережить такую встречу.





Умелая игра с образами делает сеттинг романа захватывающим — Бэлью почти всегда знает, в какой момент добавить подробностей, чтобы нарисовать более яркую картинку, а в какой промолчать, заставляя работать воображение. Жаль, что над сюжетом он поработал не так тщательно — ответ на некоторые ключевые загадки внимательный читатель найдёт гораздо раньше героев.





Кстати, о героях. Девушка Чедамин, центральный персонаж всего цикла, тоже отлично укладывается в формулу «хорошо знакомое, но чуть иное». Таких, как она, в современном фэнтези хватает — сильная, целеустремлённая и острая на язык воительница, которая прячет под маской неуязвимости шрамы трагического прошлого. Однако автор довёл её мотивацию почти до одержимости — в стремлении отомстить Королям за смерть матери Чеда не останавливается буквально ни перед чем. Навязчивая мысль определяет почти каждый её поступок и часто ставит под удар близких людей. С одной стороны, это выделяет героиню на фоне прочих женских персонажей тёмного фэнтези — а с другой, делает несколько одномерной.





К счастью, в книге есть и другие действующие лица — и временами следить за их метаниями даже интереснее, чем за бесконечной вендеттой Чеды. Проработка второстепенных героев достойна похвалы — практически каждый из них, от зловещей колдуньи Мерьям до ворчливого аптекаря Дардзады, стремится к собственной цели и справляется со своими демонами. Даже Короли, которые большую часть сюжета исполняют роль эдаких макгаффинов, в определённый момент обретают голоса и индивидуальности. Но лучше всего прописан Эмре — второй по важности персонаж и друг детства Чедамин. Сначала он кажется не слишком сложной личностью, однако затем в его поступках обнаруживается интригующее двойное дно, которое, как водится, тоже продиктовано трудным прошлым.



