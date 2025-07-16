Почему «Железное сердце» — не замена Тони Старку

После своей «стажировки за рубежом» изобретательница Рири Уильямс возвращается в МТИ, одержимая идеей создать самый крутой бронекостюм. Но на это нужны деньги, и Рири начинает промышлять продажей домашних заданий. Её ловят, исключают из института. Рири вынуждена с позором вернуться в родной Чикаго, где её ждут мама, травматические воспоминания и ещё больше проблем.
Ironheart
Жанр: супергероика
Шоураннер: Чинака Ходж
В ролях: Доминик Торн, Энтони Рамос, Лирик Росс, Элден Эренрайх, Мэнни Монтана
Премьерный показ: 24 июня 2025 года
Продолжительность: 6 серий по 45 минут
Главное, что нужно помнить при просмотре «Железного сердца», — авторы не пытаются заменить Железного Человека. Да, сравнения неизбежны, но Рири — просто персонаж в бронекостюме, суть героини совершенно иная, а её история даже не схожа с историей Тони. Держа это в голове, от сериала можно было бы получить удовольствие, будь это единственная его проблема.
А проблем у него много. Во-первых, конечно же, сама центральная героиня, которая уже не смогла зацепить зрителя своими появлениями раньше. Её дебют в киновселенной Marvel произошёл в фильме «Чёрная Пантера: Ваканда навсегда», и вот там как раз было полное ощущение, что авторы искали замену Старку. Но в итоге Рири мало того что не смогла себя нормально показать, так ещё и с ходу оказалась чуть ли не главной причиной войны между двумя нациями. В общем, к персонажу было много вопросов.
Далее она появилась в пятом эпизоде третьего сезона «Что, если..?», и не сказать, чтобы эта история добавила ей харизмы или значимости. Эпизод вышел трогательным, но из-за сюжетных обстоятельств, а не благодаря Рири.
Сольный сериал запоздало взял курс на раскрытие подноготной своей героини, развитие её характера и добавление драмы в историю становления. Тут и погибшие от шальной пули отчим и подруга детства, и знакомство с семьёй и близким кругом героини, и тема того, что для чёрной девушки из бедного района с большими мечтами дорога только в криминал. И тут вскрывается второе основное слабое место «Железного сердца» — сценарий.
Хороших составляющих в сюжете «Железного сердца» хоть отбавляй. Чего стоит идея искусственного интеллекта, случайно созданного из воспоминаний Рири в виде её погибшей подруги Натали. Уже на этом можно было построить и хорошую драму, и интересную научную фантастику, но всё сделано тяп-ляп и широкими мазками. Рири постоянно не понимает вещей, которые сама же сделала. Героини в обсуждениях меняют свою точку зрения, споря в стиле «а я говорила» в лучших традициях драматургии канала The CW.
При этом временами проглядывают классные и живые сцены общения двух подружек, у каждой из которых свои внутренние тараканы и сленг, но их крайне мало. Лирик Росс, играющая Натали, влёгкую уделывает Доминик Торн по обаянию, естественности нахождения в кадре и актёрской игре.
Моральные дилеммы Рири на почве преступной деятельности тоже, увы, не удались. Всё в истории происходит нелогично и будто само собой: от нелепой сцены «собеседования» до убийства одного из ключевых персонажей. Злодей Капюшон далеко от главной героини не ушёл. Такой же инфантильный, плохо понимающий, зачем он делает то, что делает, и совершенно не устрашающий. С мотивациями абсолютно всех творится абсурд: персонажи часто вслух спрашивают друг друга «зачем ты это делаешь?» и получают разные варианты ответа «потому что». Это многое объясняет: как задачу поставили, так актёры и сыграли.
Неплоха была идея сделать из сериала этакий марвеловский вариант серии «Миссия невыполнима» про команду разношёрстных спецов, проворачивающих лихие технологические ограбления. Сцены операций даже выглядят интересно, если опять же не задумываться о логике происходящего. Но на шесть серий таких операций всего две. Технически четыре, но первая неудачная, а последнюю и операцией-то назвать нельзя. Вообще непонятно, зачем Капюшону нужна была команда для того, что он сделал в финале.
Для фанатов технологичных и механических костюмов эпохи второй и третьей части «Железного человека» тут много приятного. Костюм Рири выглядит хорошо, появляется сразу с первой серии и часто используется. Но, видимо, бюджет на графику и неверие самих авторов в собственный проект наложили ограничения, пагубно сказавшиеся на финальных сериях, — экшен непростительно короток.
Неплохая идея скрестить технологию и магию выполнена с такой же тщательной проработкой, что и всё остальное в «Железном сердце», и сводится примерно к высказыванию «у меня теперь костюм пропитан магией, я могу дать тебе по щам». Да и магических способностей Капюшона завезли ровно две: невидимость и волшебные пули, меняющие траекторию. С первым всё понятно, а вот вторым персонаж пользуется не пойми как. Экшен-сцены просто не поставлены так, чтобы эта способность вообще была нужна. В результате всё выглядит абсурдно: «Я выстрелю в пол, и пуля, красиво сделав пару оборотов, прилетит тебе в лоб, хотя мне ничто не мешает просто выстрелить тебе в лоб».
Тем же уровнем халатности накрылись и попытки авторов показать культуру чернокожего Чикаго, города с богатой историей. В итоге это сводится к щепотке жаргона, невразумительному музыкальному концерту и соседке-гадалке. И не стыдно им такое делать в мире, где есть «Люк Кейдж» или «Мисс Марвел», да что говорить, даже «Эхо» в этом плане справилось куда лучше.
Единственный персонаж, который проходит полноценную арку и практически не вызывает раздражения, — Иезекиль Штейн в исполнении Элдена Эренрайха. По уровню актёр сильно контрастирует со всем остальным ансамблем.
Есть и ещё пара плюсов в «Железном сердце», но их придётся поместить под спойлер. Во-первых, это потрясающая гостевая звезда последнего эпизода: Мефисто в исполнении Саши Барона Коэна — просто фейерверк обаяния, за расслабленной улыбкой которого скрывается ощутимая угроза. Во-вторых, сюжетный поворот, связанный с ним же.
Реклама давит на то, что «Железное сердце» — путь становления героя. И это очень мешает адекватно воспринимать главную героиню. Раз за разом она совершает дурацкие поступки, всё глубже погружаясь в мир преступлений и ошибок, и очень трудно представить, как же она в итоге всё это оправдает. Тем неожиданнее и приятнее оказывается финальный ответ — а никак.
Рири Уильямс — не героиня. Максимум антигероиня. Вот и очередное подтверждение того, что авторы не пытаются заменить ей Тони. А с учётом финального выбора она впервые за весь сериал становится интересна, и хочется узнать, как её будут развивать дальше. Жаль, что ради этого пришлось пробираться через чащу слабой драматургии и урезанного бюджета.
«Железное сердце» — крайне слабая история с интересным финалом. Проявится ли что-то из начинаний сериала в полнометражных картинах — покажет время. А пока что, если вы не безумный фанат бронекостюмов, готовый терпеть любые пытки ради пары минут кайфа (как автор статьи), сериал можно смело пропускать. Точнее — отложить до понимания, столкнёмся ли мы снова с Рири Уильямс или другими выходцами из «Железного сердца» в будущем.
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