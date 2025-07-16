Почему «Железное сердце» — не замена Тони Старку

Главное, что нужно помнить при просмотре «Железного сердца», — авторы не пытаются заменить Железного Человека. Да, сравнения неизбежны, но Рири — просто персонаж в бронекостюме, суть героини совершенно иная, а её история даже не схожа с историей Тони. Держа это в голове, от сериала можно было бы получить удовольствие, будь это единственная его проблема.





А проблем у него много. Во-первых, конечно же, сама центральная героиня, которая уже не смогла зацепить зрителя своими появлениями раньше. Её дебют в киновселенной Marvel произошёл в фильме «Чёрная Пантера: Ваканда навсегда», и вот там как раз было полное ощущение, что авторы искали замену Старку. Но в итоге Рири мало того что не смогла себя нормально показать, так ещё и с ходу оказалась чуть ли не главной причиной войны между двумя нациями. В общем, к персонажу было много вопросов.



