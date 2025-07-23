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#Что почитать#городское фэнтези#российская фантастика

Что почитать? 5 книг городского фэнтези от современных российских авторов

Яндекс Книги
23 июля 12:00
2708
4 минуты на чтение
Городское фэнтези — жанр, в котором мифология и реальность пересекаются. Здесь магическое не противопоставляется будничному, а проникает в его структуру: на улицы, в дома, в квартиры и даже в человеческую память. Городское фэнтези рассказывает не о далёких мирах, а о скрытой изнанке современного города и о тех, кто в ней обитает.
Городское фэнтези как самостоятельное направление обрело популярность в конце XX века. От работ Чарльза де Линта и Тима Пауэрса до «Ночного Дозора» Сергея Лукьяненко, жанр постепенно обретал собственное лицо и набор характерных признаков: это атмосфера большого города, скрытая в нём магия, конфликт между обыденностью и сверхъестественным. Рассказываем о пяти романах современных отечественных авторов, которые тоже решили исследовать тайную сторону города.

Алексей Сальников

«Оккульттрегер»

Действие в романе Алексея Сальникова разворачивается в небольшом уральском городе, повседневная жизнь которого зависит от особых существ — оккульттрегеров. Они следят за балансом между мирами и поддерживают тепло. Главная героиня — Прасковья, одна из таких «регуляторов». Когда её коллега исчезает, в городе начинает распространяться опасная субстанция — «муть», предвестник надвигающейся катастрофы.

В «Оккульттрегере» Сальников уходит от обычного для жанра конфликта добра и зла. Его мифология непарадная: херувимы, черти и прочие сверхъестественные существа являются частью привычной реальности, а главной угрозой становится сбой системы, а не классические злодеи. Магия здесь — основа, на которой держится хрупкое равновесие города.

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Почему писателя так тянет к фантастике, можно ли назвать Владислава Крапивина одним из отцов-основателей «уральского магического реализма» и как комиксы встраиваются в общую картину мира, с Алексеем Сальниковым беседует наш постоянный автор Василий Владимирский.

Саша Степанова

«Город вторых душ»

Спин-офф цикла «Двоедушники». Главный мотив книжного сериала Саши Степановой — двойная идентичность. Герой, тридцатилетний фотограф Север Арсеньев, переживает личный и профессиональный кризис. У него нет работы, его брак разваливается, а сам он никак не может разобраться, кем хочет быть. Но внутри Арсеньева живёт вторая душа — Северьян, который по ночам изгоняет потусторонних существ. Одна из таких чисток становится началом более опасной истории: пытаясь помочь девочке, предположительно одержимой бесом, Северьян разматывает клубок секретов, связанных с исчезновениями детей.

«Город вторых душ» — это оригинальный проект Яндекс Книг, история, рассказанная в аудиоформате на стыке кино и литературы. Книжный сериал Саши Степановой можно почитать и послушать в Яндекс Книгах.

Дарья Бобылёва

«Магазин работает до наступления тьмы»

В центре сюжета — Славик, тридцатилетний блогер-неудачник, который устраивается работать в антикварную лавку на окраине Москвы. Здесь продаются «вещи не в себе» — предметы с магическими свойствами, проклятиями или собственной волей. Магазин открыт только до наступления темноты, а его сотрудники и клиенты ведут себя очень странно.

В романе Дарьи Бобылёвой магия существует наравне с интернетом, блогами и бытовыми конфликтами. Москва здесь не просто декорация, а живой город, в котором сверхъестественное переплетается с повседневным. В книге есть и элементы хоррора, и доля иронии, а особая структура повествования — главы оформлены как рассказы о владельцах магических вещей — придаёт «Магазину» дополнительную глубину.

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Памятка для тех, кто хочет задержаться в тех мирах подольше или только решает, рискнуть туда сунуться или нет.

Анна Чайка

«Абрис»

«Абрис» — хоррор на стыке городского фэнтези и фолк-мистики. Главная героиня, Кора Сонина, остаётся без работы, жилья и поддержки в незнакомом городе. Случайное объявление о бесплатной комнате в общежитии кажется возможностью начать всё заново — вот только дом № 37 оказывается совершенно особым местом.

В центре романа Анны Чайки — образ дома как живого организма, скрытного, враждебного и сопротивляющегося вторжению. Название книги отсылает к термину из области визуального искусства: «абрис» — это контурное изображение без объёма. Именно абрис и выступает ключом к пониманию происходящего — для героини неясное и условное постепенно становится всё более и более реальным.

Алексей Пехов

«Птицеед»

Ил — аномальная зона, где исчезают люди и не действуют привычные законы. Главный герой романа, Раус Люнгенкраут по прозвищу Медуница, — проводник, сопровождающий мародёров и искателей в опасные районы. Его прошлое связано с легендарной фигурой по имени Когтеточка — освободителем, исчезнувшим много лет назад. Возможное возвращение Когтеточки запускает цепь событий, в которых постепенно переплетаются мифы и реальность.

Пехов использует узнаваемые элементы «сталкерианы» — заброшенные территории, непредсказуемость пространства, коллективную травму — и помещает их в фэнтезийный сеттинг. Главное в этой истории — личный выбор и попытка сохранить человечность в непростых условиях.

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#Что почитать#городское фэнтези#российская фантастика
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