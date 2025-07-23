Что почитать? 5 книг городского фэнтези от современных российских авторов

Действие в романе Алексея Сальникова разворачивается в небольшом уральском городе, повседневная жизнь которого зависит от особых существ — оккульттрегеров. Они следят за балансом между мирами и поддерживают тепло. Главная героиня — Прасковья, одна из таких «регуляторов». Когда её коллега исчезает, в городе начинает распространяться опасная субстанция — «муть», предвестник надвигающейся катастрофы.



