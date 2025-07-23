Что почитать? 5 книг городского фэнтези от современных российских авторов

В центре сюжета — Славик, тридцатилетний блогер-неудачник, который устраивается работать в антикварную лавку на окраине Москвы. Здесь продаются «вещи не в себе» — предметы с магическими свойствами, проклятиями или собственной волей. Магазин открыт только до наступления темноты, а его сотрудники и клиенты ведут себя очень странно.
В романе Дарьи Бобылёвой магия существует наравне с интернетом, блогами и бытовыми конфликтами. Москва здесь не просто декорация, а живой город, в котором сверхъестественное переплетается с повседневным. В книге есть и элементы хоррора, и доля иронии, а особая структура повествования — главы оформлены как рассказы о владельцах магических вещей — придаёт «Магазину» дополнительную глубину.