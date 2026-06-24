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#Что почитать

Линч обедает с Набоковым: 5 неожиданных фантастических книг

Издательство «Альпина.Проза»
24 июня 12:00
1131
3 минуты на чтение
Современная фантастика давно перестала быть исключительно литературой о космических кораблях и далёких галактиках. Сегодня жанр всё чаще исследует человеческие чувства, социальные связи, память, идентичность и саму природу реальности. В нашей подборке — пять книг издательства «Альпина.Проза», каждая из которых по-своему отвечает на вопрос о том, что делает человека человеком.

Ольга Харитонова — «Погрязание»

В рассказах Ольги Харитоновой всё фантастическое становится инструментом для исследования человеческой природы. Здесь нет единого сюжета или общего мира — в каждой истории своё допущение, необычная ситуация или взгляд на реальность. Однако все тексты роднит столкновение человека с чем-то выходящим за пределы привычного опыта.

Ольга Харитонова работает с разными жанрами фантастики — от социальной и психологической до почти философской. Одни рассказы исследуют последствия технологических изменений, другие сосредоточены на внутренних конфликтах героев, третьи — предлагают взглянуть на знакомые явления под неожиданным углом. Благодаря этому «Погрязание» воспринимается не как набор разрозненных текстов, а как многоголосый разговор о страхах, надеждах и вызовах настоящего и будущего.

Ксения Буржская — «Дегустация» 

Новый роман Ксении Буржской начинается как история о творческом кризисе, но быстро превращается в путешествие по зыбким границам между вымыслом и реальностью. Главный герой, писатель Глеб, внезапно понимает, что привычный мир изменился до неузнаваемости. В то же время персонаж его собственного романа — су-шеф Егор — становится участником загадочной дегустации, после которой начинает меняться уже его тело. Постепенно судьбы автора и героя переплетаются, отражаясь друг в друге словно в кривом зеркале. А тут ещё и мультивселенная готовит очередные сюрпризы. 
Буржская строит повествование как интеллектуальный лабиринт, в котором читателю приходится вместе с героями разбираться, что реально, а что нет. Это роман о поиске истинного «я», природе творчества и способности человека менять собственную жизнь, следуя за мечтой. 

Мария Закрученко — «Bookship. Последний книжный магазин во Вселенной» 

Что будет, если книги окажутся под запретом, а последним убежищем для них станет космический корабль? Именно вокруг этой идеи построен роман Марии Закрученко. В центре сюжета — экипаж потрёпанного звездолёта Bookship, который перевозит грузы на окраинах освоенной Вселенной. Постепенно выясняется, что корабль хранит нечто гораздо более ценное, чем обычный товар: книги, ставшие в этом мире практически контрабандой.
Роман Марии Закрученко — одновременно и космический вестерн, и приключенческая фантастика, и размышление о роли культуры в обществе. Из такого необычного сочетания получается динамичная и очень человечная история о свободе мысли, силе слова и людях, готовых защищать свои идеалы даже на краю Галактики.

Дмитрий Захаров — «Кластер» 

Иногда авторы научной фантастики просто описывают технологии будущего, а иногда задаются вопросом: а как они изменят жизнь, общество и природу человека? В технотриллере «Кластер» этот вопрос звучит особенно громко. 
Это история о системе, в которой отдельные судьбы оказываются связаны куда теснее, чем можно предположить. Дмитрий Захаров исследует природу коллективного сознания, размышляет о зависимости человека от сложных структур и о цене, которую приходится платить за безопасность и эффективность.
Роман особенно заинтересует поклонников интеллектуальной фантастики, где идеи играют не меньшую роль, чем сюжетные повороты.

Ринат Газизов — «Приглашение к любви» 

Фантастика о чувствах востребована не меньше, чем космические приключения или антиутопии. «Приглашение к любви» показывает, как меняются отношения между людьми в мире, где оказываются под сомнением привычные представления о близости, памяти и выборе.
Сборник Рината Газизова — это набор историй о поиске взаимопонимания и о том, насколько сильно человек нуждается в другом человеке. Сквозные герои взаимодействуют в атмосфере линчевского «Твин Пикса»: живут в лимбе между жизнью и смертью, работают на таинственный Аппарат, встречают мифических персонажей и, даже обладая сверхчеловеческими способностями, остаются людьми с обычными недостатками и желаниями.

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Издательство «Альпина.Проза»
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