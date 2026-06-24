Линч обедает с Набоковым: 5 неожиданных фантастических книг

В рассказах Ольги Харитоновой всё фантастическое становится инструментом для исследования человеческой природы. Здесь нет единого сюжета или общего мира — в каждой истории своё допущение, необычная ситуация или взгляд на реальность. Однако все тексты роднит столкновение человека с чем-то выходящим за пределы привычного опыта.

Ольга Харитонова работает с разными жанрами фантастики — от социальной и психологической до почти философской. Одни рассказы исследуют последствия технологических изменений, другие сосредоточены на внутренних конфликтах героев, третьи — предлагают взглянуть на знакомые явления под неожиданным углом. Благодаря этому «Погрязание» воспринимается не как набор разрозненных текстов, а как многоголосый разговор о страхах, надеждах и вызовах настоящего и будущего.