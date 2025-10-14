«Я рисую иконы». Давняя беседа с художником Дрю Струзаном

13 октября 2025 года умер художник Дрю Струзан, знаменитый мастер киноплаката. «Мир фантастики» брал у Дрю интервью в незапамятном 2007 году, и оно получилось очень душевным. Кажется, нет лучшего способа помянуть художника, чем ещё раз вспомнить его слова — и его работы.

Дрю Струзан Для меня честь беседовать с вами и вашими читателями. Хотя Голливуд сделал мое творчество всемирно известным, я все еще считаю себя скромным художником, который зарабатывает своим ремеслом на жизнь. Хотя главное мое желание — не заработать, а привнести в мир немного красоты и счастья с помощью моих картин. Сейчас я задался вопросом, что хорошего принесет в мир мое интервью. Надеюсь, что своими ответами смогу вдохнуть в ваши сердца хотя бы немного вдохновения и веры в собственные силы.

С такими словами наш собеседник пожелал обратиться к российским поклонникам фантастики, прежде чем ответить на наши вопросы. «Мир фантастики» присоединяется к словам мастера и надеется, что следующие несколько страниц сделают этот осенний день чуть ярче и красочнее для тысяч наших читателей.

Мечты сбываются, чудеса возможны

«Двигаться к вершине»

Спасибо за добрые пожелания! Начнем с традиционного вопроса — когда в вас проснулась тяга к изобразительному искусству?

Уже и не вспомню, когда впервые услышал зов вдохновения. Все мои первые воспоминания о детстве связаны с рисованием. Я рисовал везде, где только мог: в нашей семье не всегда хватало денег даже на бумагу. Поэтому я очень рано научился заботиться о себе. Именно эти две вещи — любовь к рисованию и необходимость самому пробиваться в жизни — определили всю мою судьбу.

А первую созданную вами картину помните?

Конечно же, нет! Ведь я рисовал постоянно. Мне исполнилось всего пять, когда к нам приехали из Стэмфордского университета, чтобы ознакомиться с моими работами. Меня сочли очень необычным ребенком, ведь известно, что вундеркинды почти никогда не проявляют себя в изобразительном искусстве. Однако я оказался исключением и смог заинтересовать профессоров.

Почти двадцать лет спустя, прогуливаясь вместе с женой по художественной выставке, я заметил в одной из рамок картинку, нарисованную мной в самом нежном возрасте и «позаимствованную» Стэмфордским университетом. Там даже был выведен моей детской рукой автограф — Дрю. Но я при всем желании не смогу ответить на ваш вопрос.

В каждом виде искусства свои умельцы (оформление альбома Элиса Купера «Добро пожаловать в мой кошмар»).

Ваш путь к славе не был выстлан розами. Что помогло вам стать профессиональным художником с мировым именем?

Безусловно, я всегда мечтал стать художником. Но профессионалом? Когда мои ровесники только выбирали будущие профессии, я уже зарабатывал рисованием на жизнь. Может, уже тогда я начал становиться профессионалом?..

После школы я очень хотел поступить в университет, где серьезно учат рисованию. Затянул потуже пояс и, сдав экзамены, с некоторым удивлением обнаружил, что меня приняли. Тогда я отвечал на вопросы одного из первых в моей жизни интервью. Меня спросили, кем я хочу стать — художником или иллюстратором. Тогда я плохо представлял себе разницу, и мне объяснили, что первый рисует в свое удовольствие, а второй выполняет заказы за деньги. Поскольку именно в деньгах я и нуждался, то, естественно, решил учиться на иллюстратора. Большой разницы в обучении, правда, не было, но я получил диплом именно иллюстратора.

Теперь перейдем к собственно работе. Стать профессионалом очень легко: нужно найти клиента, выполнить заказ и получить за него деньги. После этого вы можете называть себя профи. Быстрого старта у меня не получилось, даже с учетом образования и многолетнего опыта. Поначалу заказы были очень скромными, а гонораров не хватало даже на квартплату. Но постепенно я накапливал опыт, и мне стали поступать более привлекательные и солидные предложения.

Мне нравится сравнивать жизненный путь с горой. Вершина — это наша цель, почти недостижимая мечта. Пока не начнешь подниматься, гора кажется невероятно высокой, а ее пик — бесконечно далеким. Но необходимо сделать первый шаг и идти к намеченной цели. Таков был и моей карьерный путь: маленькими шагами я двигался к вершине. Медленно, упрямо шел вперед и поднимался все выше и выше. Конечно, мне помогли упорство, усердие, любовь к рисованию и оригинальный стиль. Достиг ли я вершины сейчас? Нет, я все еще стремлюсь к ней, взбираясь по моей персональной горе.

Плакат «Звездных войн» принес Струзану всемирную известность

А с чего началось ваше знакомство с фантастикой?

И вновь мне придется сослаться на несовершенство моей памяти. Я живу настоящим и будущим, а не прошлым. Думаю, это связано с моим темпераментом и визуальным восприятием окружающего мира. Из-за этого я не цепляюсь за прошлое, и многие воспоминания просто улетучиваются.

Почти наверняка я работал над небольшими фантастическими проектами в начале карьеры, но раз забыл о них, то они и не стоят упоминания. Первый мой серьезный фантастический проект — «Звездные войны». Я начал работать над ними в легендарном 1977 году и до сих пор продолжаю рисовать для Джорджа Лукаса. Ведь он и его сага стали моими постоянными спутниками на пути к вершине горы.

Именно начало сотрудничества с Лукасом можно назвать поворотной точкой в вашей карьере, не так ли?

Известность? Поворотная точка? Это не те слова, которые я бы употребил. Я просто делал маленькие шаги по единожды выбранному пути, который вел меня к цели. Цель эту я могу сформулировать просто — стать как можно более хорошим художником. Я всего лишь стремился к этому шаг за шагом, никогда не сворачивая с выбранного курса, даже если передо мной открывались более легкие пути. Возможно, другим кажется, что я уже достиг вершины, но сам-то я вижу, в чем еще мне нужно совершенствоваться. Одно из удивительных свойств искусства — в нем нет пределов для творческого развития. Так что мой путь не закончен, передо мной лежит бесконечное множество новых дорог.

Редкий образец картины Струзана, на которой действия не меньше, чем персонажей (плакат для фильма «Империя наносит ответный удар»).

Не меньше, чем достижения Дрю Струзана, впечатляет его желание развиваться дальше. Нет сомнений, что сила воли и талант, позволившие мальчику из бедной семьи стать великим художником, помогут нашему гостю и впредь достигать любых целей. Ведь он уже доказал, что в мире изобразительного искусства для него нет ничего невозможного.

«Искусство — главное в моей жизни»

Неужели остались еще какие-то профессиональные секреты, не раскрытые вами?

Вся наша жизнь состоит из преодоления сложностей, новые уроки встречаются на каждом шагу. Я стремлюсь к совершенству — и это главное испытание всей моей жизни. А рисование — ее часть. Впереди меня всегда ждет очередная картина и новые испытания, но вместе с тем мне обязательно представится и возможность стать еще немного лучше. У творчества нет границ, а рисование всегда преподносит сюрпризы и новые идеи.

Но как раз в этом я не вижу ничего плохого, настоящая проблема — в другом. Художник постоянно находится в поисках новой работы: так было, когда я только начинал, и с тех пор мало что изменилось. Художники, по крайней мере фрилансеры, всегда живут от одного заказа до другого. А я к тому же стараюсь рисовать по старинке, вручную, хотя большинство моих коллег давно создают все картины с помощью компьютеров.

Спи, моя радость, усни... (по мотивам фильма «Лабиринт фавна»).

Выходит, современные технологии никак не сказались на вашем творчестве?

Что вы! Всемирная Сеть — великолепный инструмент. С тех пор как весь мир находится от меня на расстоянии одного клика мышью, стало гораздо проще готовиться к очередному проекту, исследовать справочный материал. К тому же, как оказалось, на компьютере я могу очень быстро сделать набросок, чтобы оценить, хороша ли моя идея.

Компьютер помогает мне преодолевать технические трудности, с которыми сталкивается любой художник. Во время создания новой картины, всегда возникает необходимость принять то или иное решение, например, выбрать цветовую гамму или композицию. Теперь я могу не гадать, что будет лучше, а отсканировать набросок, испробовать все варианты и выбрать лучший. Но я никогда не создаю на компьютере полноценных картин, отдавая предпочтение классическому рисованию.

Нельзя не отметить еще одно достоинство новых технологий: теперь я получаю письма со всех концов света, в том числе от других художников, и это восхитительно! Ведь почти все творческие люди работают в своего рода вакууме, им не с кем поделиться идеями или обменяться мнениями. Но интернет дал нам возможность постоянно поддерживать контакт друг с другом. Всегда приятно знать, что твое творчество привлекает внимание, что его ценят.

В чем секрет мастерства? Истина где-то рядом (плакат для фильма «Секретные материалы»)

Как много времени вы тратите на рисование?

Когда я был молод и полон сил, то работал по восемнадцать часов в сутки — и так семь дней в неделю. Очень редко позволял себе отдохнуть денек. Конечно, с возрастом я обнаружил, что не могу постоянно трудиться в таком режиме. Впрочем, я и сейчас встаю очень рано и стараюсь рисовать, не отвлекаясь больше ни на что, не меньше восьми или девяти часов в день. Мне нравится рисовать, творчество придает мне сил и позволяет чувствовать себя нужным. Даже когда меня не поджимают сроки заказов, когда нет необходимости торопиться, я либо рисую, либо занимаюсь скульптурой. Искусство — это главное в моей жизни. Думаю, именно такое отношение и делает меня художником.

Какие советы вы могли бы дать тем, кто еще только надеется в будущем сказать о себе нечто подобное?

Давать советы всегда нелегко. Мир находится в постоянном движении, и искусство меняется вместе с ним. Поэтому я не возьмусь давать конкретные рекомендации, а постараюсь выступить в роли духовного наставника. Работа художника по своей сути основана на созидании, с ее помощью нам под силу сделать мир вокруг лучше. Картины воздействуют на зрителя на эмоциональном уровне, и художник должен развивать в себе прежде всего умение вкладывать в картину душу.

И нашему собеседнику удается это, как немногим его коллегам. Заслуживает уважения и приверженность Струзана классическому рисованию, которое принесло ему всемирную славу более тридцати лет назад. На протяжении многих лет неизменным остается и уникальный стиль мастера, не дающий спутать его работы с картинами иных художников, в том числе и многочисленных подражателей.

Веселый плакат для третьей части фильма «Назад в будущее».

«Стараюсь не заводить любимчиков»

Почти все ваши знаменитые картины, как киноплакаты, так и обложки книг, представляют собой своего рода коллажи. На них обычно много героев, но мало действия. Чем привлекают вас статичные иллюстрации?

В картине для меня важнее всего герои. Можно сказать, что я создаю иконы, а это требует определенного подхода. Вы верно заметили, что я не слишком силен в батальных сценах. Я стараюсь не просто изобразить ситуацию, но сделать так, чтобы картина вызывала у зрителей сильные эмоции, переживания.

Харрисон Форд в образе знаменитого археолога... (по мотивам «Индианы Джонса»).

Вряд ли ошибусь, сказав, что чаще, чем любого другого актера, вы изображали на своих картинах Харрисона Форда. С чем это связано?

Я рисую на заказ, поэтому то, что нарисовано на картине, зависит от желания клиента. Столь частые изображения Харрисона Форда связаны не с моим личным пристрастием к этому актеру, а с тем, что я часто работал над лентами с его участием. А учитывая, что журнал «Эмпайр» признал Форда лучшим актером всех времен, нет ничего удивительного, что таких фильмов накопилось немало.

Получается, рамки заказа зачастую могут очень сильно ограничить свободу творчества?

Я бы не стал употреблять слово «свобода» в таком контексте. Моя работа — с помощью картины выгодно представить книгу, фильм или даже почтовую марку; и я никогда не должен забывать об этом. Но других ограничений нет: у моих клиентов нет повода сомневаться в моем профессионализме.

К каждому новому проекту я стремлюсь найти уникальный подход. Иногда у меня на руках оказываются все козыри, необходимые для идеального выполнения заказа: мне удается посмотреть рабочую версию фильма, пообщаться с режиссером, прочесть сценарий и получить доступ ко всем рабочим материалам со съемочной площадки. Порой мне предоставляют возможность выдвигать собственные идеи или даже дают карт-бланш на создание новой картины. Конечно, в процессе работы над фильмом многое может меняться, и это влияет и на мою работу. Порой даже удивляешься, что в итоге получилось что-то дельное.

А бывает и так, что мне присылают лишь текст длиной в пару абзацев, в котором описано, что я должен нарисовать, но как именно это будет сделано — решать только мне. Все это — часть моей работы, и я получаю от нее огромное удовольствие.

...И не менее известного следователя (по мотивам фильма «Бегущий по лезвию»).

Вы почти всегда изображаете реально существующих людей. Не интереснее придумывать лица героев самостоятельно?

Специфика моего творчества почти не позволяет мне «выдумывать» внешность героям картин. Вместо этого я сосредотачиваюсь на создании яркого образа реального человека. Мне действительно интереснее не создавать лица, а придавать ту или иную эмоциональную окраску лицу реального человека.

Вы создавали иллюстрации по мотивам «Звездных войн» и во времена Оригинальной трилогии, и когда появились приквелы. Над какой эпохой интереснее было работать?

Я стараюсь не заводить «любимчиков». Отдавая чему-либо предпочтение, всегда вольно или невольно ограничиваешь свою точку зрения, а для творческого человека это непозволительная роскошь. «Звездные войны» стали одной из вершин моей карьеры, они открыли передо мной возможности, которые я не мог упустить. Но я никогда не оценивал эти фильмы и не вижу какой-то необходимости разбираться, чем одна трилогия лучше или хуже другой. Возможно, моя точка зрения покажется однобокой, но я видел в «Звездных войнах» прежде всего простор для своего творчества. Мне некогда критиковать работу режиссера или актеров. Мое дело — правильно уловить и выразить на холсте тот дух, ту атмосферу, которую вкладывают в фильм его создатели. Так, чтобы зритель получил одинаковые эмоции и от киноленты, и от моей картины.

Империя таит немало секретов (обложка книги Стива Перри «Тени Империи»).

В России, как, впрочем, и во всем мире, вы — один из самых известных художников-фантастов. Не собираетесь ли вы посетить нашу страну, чтобы лично пообщаться с поклонниками своего творчества?

Я бы приехал с большим удовольствием. Несколько лет назад мой сын побывал в России и, вернувшись, с удовольствием рассказывал о красивой стране и щедрых людях, с которыми познакомился. Ваша страна подарила миру множество выдающихся художников и писателей. Так как я сам художник, а моя жена пишет книги, уверен, мы найдем в России немало родственных душ.

Тогда в заключение — несколько пожеланий для всех этих людей...

Всех поклонников фантастики, всех жителей России, как и вообще всех людей я считаю братьями. Я каждый день молюсь о благословенном времени, когда с помощью любви, дружбы и истины на всей планете воцарится мир. Ради этого я живу и работаю, надеясь стать частью нового мира, чего желаю и всем, кто разделяет мои убеждения. Искренне ваш, Дрю.

Творческие люди всегда вызывают интерес не только своими произведениями, но и способностью более глубоко и чутко понимать жизнь, чем все остальные. Прислушайтесь к словам Дрю Струзана, а заодно насладитесь его великолепным творчеством — и то, и другое заслуживает самого пристального внимания.

У нового века свои истории, но творчество остается творчеством (плакат для фильма «Гарри Поттер и тайная комната»).

Досье: Дрю Струзан Родился в 1947 году в Портленде, в бедной семье, и уже в раннем детстве проявил необычайный талант в области рисования. В восемь лет у Дрю обнаружили дислексию (психическое расстройство, связанное с чтением и письмом), но он справился с этим недугом и через десять лет окончил Художественный колледж дизайна в Калифорнии. К тому времени, как Струзан получил степень бакалавра искусства, он уже не один год зарабатывал рисованием. Следующие пять лет художник проработал в Лос-Анджелесе, оформляя музыкальные альбомы. Иллюстрации Дрю украсили диски таких исполнителей, как Элис Купер и Black Sabbath. Затем вместе с другом Струзан основал небольшую художественную студию, занимавшуюся подготовкой рекламных плакатов для малобюджетных фантастических фильмов. В это время окончательно сформировался уникальный стиль, принесший художнику мировую известность. фото: Count3D, CC BY-SA 2.0 Однако, помимо таланта и стиля, Струзану понадобилась помощь фортуны, которая пришла к нему в лице Чарльза Уайта. Этому художнику был заказан плакат для нового фантастического фильма под названием «Звездные войны». Уайт не был доволен результатом своей работы и попросил помощи у Дрю, которую тот с радостью оказал. С тех пор Струзан стал одним из самых активных иллюстраторов космической саги Лукаса. Дрю Струзан создал более полутора сотен плакатов, в том числе к таким фильмам, как «Назад в будущее», «Гарри Поттер», «Парк Юрского периода» и «Индиана Джонс». Джордж Лукас и Стивен Спилберг в один голос называют Струзана любимым художником. Кроме этого, он рисовал обложки для книг, в том числе и написанным по мотивам «Звездных войн». Струзан умер 13 октября 2025 года.

