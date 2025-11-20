Печатная «Игромания» возвращается! Вот что рассказали нам в редакции

Некогда крупнейший в России журнал о видеоиграх «Игромания» закрылся в конце 2018 года и с тех пор продолжил работу как сайт. Но недавно в соцсетях «Игромании» появился видеоролик, дающий понять, что печатная «Игромания» скоро снова будет выходить. Конкретных подробностей в ролике нет.

Мы расспросили об этом Артура Сопельника, креативного директора «Игромании».

Чья была идея возродить журнал?

Иногда бренды возвращаются не потому, что так требует рынок, а потому, что этого требует память. «Игромания» — не просто журнал, это целая эпоха, бумажный портал в мир, через который впервые проходили миллионы игроков. Я сам через него проходил. И когда мы с командой начали размышлять о будущем бренда, постепенно стало понятно: чтобы двигаться вперёд, нужно на мгновение обернуться назад.

Решение вернуть печатный выпуск не родилось за одну ночь. Оно зрело долго — между разговорами, идеями, сомнениями. Но у любой большой мечты есть точка, где креатив встречается с верой. В моем случае такой точкой стал Василий Овчинников. Василий относится к «Игромании» не как к проекту, а как к живому существу. Когда мы пришли к Василию с мыслью — а что если попробовать вновь? — я ожидал критики, расчётов, холодного анализа, отказа. Но увидел другое. Увидел веру. Простую, настоящую, очень человеческую.

И вот эта вера Василия, его доверие к команде, ко мне, и ощущение, что «Игромания» всё ещё способна зажигать сердца, стали тем самым щелчком, который перевёл мечту в действие. Иногда для запуска большой машины достаточно одного человека, который скажет: «Давайте. Это правильно. Это нужно. Я в вас верю!».

Когда ждать первый номер?

Мы могли бы сказать красиво, цитатой из очень известного фильма «Ждите меня с первым лучом солнца, я приду на пятый день с востока». Но тут я отвечу просто - в видео есть все подсказки, когда ждать журнал, и самые внимательные этот знак увидят.

Прим. МирФ: возможно, речь об этом кадре

Как планируется его распространять?

В скором времени мы раскроем все подробности, подождите чуть-чуть. Но для наших любимых и дорогих читателей мы скажем так. Мы сделаем всё возможное, чтобы «Игромания» попала в каждый дом без особых проблем.

Что, на ваш взгляд, должно сделать печатное издание ценным для читателя в 2026 году?

В 2026 году печатное издание не может конкурировать со скоростью интернета — и не должно. Его ценность в другом.

Во-первых, уникальный контент, который существует только в печати. Не копипаста с сайта, не дублированная статья, а вещи, созданные специально для журнала.

Во-вторых, тактильность и эмоции. В эпоху бесконечных экранов люди соскучились по вещам, которые можно взять в руки. Читатель хочет ощущать журнал как объект — качественная бумага, коллекционные развороты, визуальные стили, которые теряются в интернете.

В-третьих, эксклюзивность и ограниченность. Парадокс поколения стриминга: мы снова ценим то, что не бесконечно.

И наконец — сообщество.

