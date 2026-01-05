Майк Флэнаган снимет свою «Тёмную башню» назло фильму 2017 года

Режиссёр и продюсер Майк Флэнаган, создавший сериалы «Призрак дома на холме» и «Клуб полуночников», ещё в 2022 году купил права на экранизацию цикла тёмного фэнтези-вестерна Стивена Кинга «Тёмная башня». И вот годы спустя он подтвердил журналу Empire, что работа над сериальной адаптацией продолжается — к ней он приступит, когда закончит работу над новой «Кэрри»:
Майк Флэнаган
У нас уже готово много сценариев. Это приоритет первой степени.
У «Тёмной башни» уже есть экранизация с Идрисом Эльбой и Мэттью Макконахи, но она категорически не понравилась ни поклонникам, ни критикам. В ней мало осталось от книги, а герои были не похожи на самих себя. Флэннаган отметил, что существование этого фильма мотивирует его снять свою версию:
Майк Флэнаган
Мы не можем дать этому быть последним словом. Просто не можем.