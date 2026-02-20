«28 лет назад: Костяной Храм» не окупился в прокате — теперь триквел под вопросом





Правда, источники портала World of Reel сообщают , что компания не спешит с выпуском продолжения. Более того, Netflix проявил некоторый интерес к приобретению прав на сиквел, но Дэнни Бойл категорически против.





Он хочет, чтобы заключительная часть, в которой, как предполагается, главную роль должен сыграть Киллиан Мерфи, вышла в кинотеатрах.









Наш обзор «28 лет назад: Костяного Храма» можно найти по ссылке

Несмотря на положительные отзывы, «28 лет назад: Костяной Храм» провалился в прокате: $25 млн в США и $57 млн в мире при бюджете $63 млн. И все же Sony быстро дала зелёный свет третьему и последнему фильму трилогии.Ситуацию усугубляет кассовый спад Sony: с момента выхода «Веном: Последний танец» 2024 года ни один их самостоятельный проект не преодолел отметку в 100 млн долларов в США.