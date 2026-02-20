КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Фильмы по книгам Ричарда Матесона. Куда приводят невероятно уменьшающиеся легенды
Самые странные мультфильмы про Бэтмена: Брюс Ли, фурри и Лавкрафт
«Охота на Голлума: всё что известно. Сюжет, съёмки, дата выхода и что рассказал Гэндальф
Зло под солнцем: 5 безумных фильмов ужасов из Индонезии

«Виллоу»: фэнтези Джорджа Лукаса с настоящими хоббитами
Экранизации Dungeons & Dragons: неофициальные, от фанатов и от врагов
«28 лет назад: Костяной Храм» не окупился в прокате — теперь триквел под вопросом

Андрей Квасков
20 февраля 14:57
209
1 минута на чтение
Несмотря на положительные отзывы, «28 лет назад: Костяной Храм» провалился в прокате: $25 млн в США и $57 млн в мире при бюджете $63 млн. И все же Sony быстро дала зелёный свет третьему и последнему фильму трилогии.

Правда, источники портала World of Reel сообщают, что компания не спешит с выпуском продолжения. Более того, Netflix проявил некоторый интерес к приобретению прав на сиквел, но Дэнни Бойл категорически против.

Он хочет, чтобы заключительная часть, в которой, как предполагается, главную роль должен сыграть Киллиан Мерфи, вышла в кинотеатрах.

Ситуацию усугубляет кассовый спад Sony: с момента выхода «Веном: Последний танец» 2024 года ни один их самостоятельный проект не преодолел отметку в 100 млн долларов в США.

Наш обзор «28 лет назад: Костяного Храма» можно найти по ссылке.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
