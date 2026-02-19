Новый тизер-трейлер третьего сезона «Дома дракона»

Стриминговый сервис HBO Max выпустил новый тизер-трейлер третьего сезона спин-оффа «Игры престолов» под названием «Дом дракона».
Первый эпизод начнется с битвы при Глотке, которая должна стать масштабным и одним из самых кровопролитных морских сражений во вселенной.
Сериал закончится на четвертом сезоне. Неизвестно, повлияло ли на это решение недавнее недовольство Джорджа Мартина, который раскритиковал «Дом дракона» и рассказал, что порвал отношения с его шоураннером Райаном Кондалом.
Премьера третьего сезона состоится в июне. Впереди еще второй сезон «Рыцаря Семи королевств» и порядка пяти-шести спин-оффов.
