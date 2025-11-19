КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Новости

В работе 5-6 спин-оффов «Игры престолов». В том числе сиквел

Дмитрий Кинский
19 ноября 19:05
206
1 минута на чтение
Джордж Мартин в разговоре с изданием Los Siete Reinos рассказал, что помимо «Дома дракона» и «Рыцаря Семи королевств» в работе находятся пять или шесть сериалов во вселенной «Игры престолов».
Писатель отметил, что большинство из них — очередные приквелы. Однако есть и продолжение оригинального сериала.
В разработке находится несколько сериалов — пять или шесть. Я разрабатываю их не один, а работаю с другими людьми. И да, есть кое-какой сиквел.
Ранее HBO планировала сделать спин-офф про Джона Сноу, но проект «заморозили». В издании предположили, что потенциальное продолжение «Игры престолов» могут посвятить приключениям Арьи Старк.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

