Чайна Мьевиль сделал комикс с Киану Ривзом и представил новую книгу

Фантаст Чайна Мьевиль представил обложку своей новой книги и немного рассказал о ней. Книга называется The Rouse («Пробуждение», «Подъём»). Судя по аннотации, действие охватит много десятилетий и материков. Главная героиня расследует некую затронувшую её трагедию, раскрывает зловещий заговор и привлекает внимание потусторонних сил. В оригинале книга выходит 17 сентября.
А ещё Мьевиль недавно поработал с Киану Ривзом над комиксом BRZRKR: Light Draws Breathe. BRZRKR — это комикс-проект Ривза по его вселенной, история про бессмертного полубога. Оригинальную серию Киану создал в 2021 году совместно с Мэттом Киндтом, а Light Draws Breathe будет спин-оффом.
Первый выпуск выходит в мае. Издательство опубликовало два варианта обложек к этому комиксу.
Он обожает Лондон, ненавидит Толкина и чередует эпатаж для взрослых с очаровательными подростковыми сказками. Рассказываем обо всех его удивительных книгах и немного — о его жизни. К примеру, почему его так странно зовут?
