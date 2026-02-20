Чайна Мьевиль сделал комикс с Киану Ривзом и представил новую книгу

Фантаст Чайна Мьевиль представил обложку своей новой книги и немного рассказал о ней. Книга называется The Rouse («Пробуждение», «Подъём»). Судя по аннотации, действие охватит много десятилетий и материков. Главная героиня расследует некую затронувшую её трагедию, раскрывает зловещий заговор и привлекает внимание потусторонних сил. В оригинале книга выходит 17 сентября.