КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Самые странные мультфильмы про Бэтмена: Брюс Ли, фурри и Лавкрафт
«Охота на Голлума: всё что известно. Сюжет, съёмки, дата выхода и что рассказал Гэндальф
Зло под солнцем: 5 безумных фильмов ужасов из Индонезии
Как в Disney меняется власть: всё о новом руководстве

Классика

Все фильмы про короля Артура
Лучшие советские мультфильмы по рассказам зарубежных фантастов
Новости

Чайна Мьевиль сделал комикс с Киану Ривзом и представил новую книгу

Кот-император
20 февраля 09:25
159
1 минута на чтение
Фантаст Чайна Мьевиль представил обложку своей новой книги и немного рассказал о ней. Книга называется The Rouse («Пробуждение», «Подъём»). Судя по аннотации, действие охватит много десятилетий и материков. Главная героиня расследует некую затронувшую её трагедию, раскрывает зловещий заговор и привлекает внимание потусторонних сил. В оригинале книга выходит 17 сентября.
А ещё Мьевиль недавно поработал с Киану Ривзом над комиксом BRZRKR: Light Draws Breathe. BRZRKR — это комикс-проект Ривза по его вселенной, история про бессмертного полубога. Оригинальную серию Киану создал в 2021 году совместно с Мэттом Киндтом, а Light Draws Breathe будет спин-оффом.

Первый выпуск выходит в мае. Издательство опубликовало два варианта обложек к этому комиксу.

Читайте также

Чайна Мьевиль: новый, странный, стимпанк, коммунист

Борис Невский

24.07.2019

53430

Он обожает Лондон, ненавидит Толкина и чередует эпатаж для взрослых с очаровательными подростковыми сказками. Рассказываем обо всех его удивительных книгах и немного — о его жизни. К примеру, почему его так странно зовут?

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Мир фантастики № 268 (март 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Даг Кокл составил топ романтических линий в «Ведьмаке 3»

Новости

Первый трейлер «Истории игрушек 5»

Новости

Новый тизер-трейлер третьего сезона «Дома дракона»
Премьера ожидается в июне.

Новости

«Минус вайб» — финальный трейлер «Домовенка Кузи 2»

Новости

Кто озвучит Эми Роуз в «Сонике в кино 4»

Новости

Два с половиной года впустую — Содерберг о неснятом фильме по «Звездным войнам»
Disney дали достаточно сухой и четкий ответ на предложение.

Новости

Разработчики Control Resonant вдохновлялись аниме «Евангелион»

Новости

По манге «Призрак в доспехах» выпустят настольную RPG
Релиз летом 2026 года.

Новости

Трейлер новой «Мумии» — но не той, о которой вы подумали
«Мёртвой быть весело!»

Новости

Какой будет The Elder Scrolls 6? Рассказал Тодд Ховард
«Большинство создателей Skyrim участвуют».
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты