Только 8% игроков в Dispatch не романсили персонажей. Инвизигаль популярнее Блейзер





AdHoc Studio поделились Недавно разработчики игры изстатистикой — кого игроки чаще выбирали. Оказалось, что Инвизигаль почти вдвое популярнее Блейзер. При этом только 8% игроков не вступали в отношения вообще.





По словам разработчиков, изначально планировалось встроить в игру секс-сцены, но их вырезали на раннем этапе. Впрочем, благодаря интересу фанатов эти сцены ещё могут увидеть свет.

В игре Dispatch у игрока есть возможность завязать романтические отношения с «плохой девчонкой» Инвизигаль или супергероиней Блонд Блейзер. Некоторые шутники даже называют за это игру «„Сумерками“ для парней». На самом деле игру можно пройти, не завязывая никаких романов — но, как выяснилось, мало кто так делает.