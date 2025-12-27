КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новинки

Студия Gainax: история одной легенды
Лучшие фильмы 2025 года: фантастика, ужасы и атмосфера эпохи
Как создавалась «Бразилия» Терри Гиллиама: от названия до битвы за концовку
Фильм «Бегущий человек»: сравнение с книгой и предыдущей экранизацией

Классика

«Пятый элемент»: от безумной идеи к безумному фильму
«Бездна»: великолепный подводный ад Джеймса Кэмерона
Новости

Джеймс Кэмерон готов рассказать сюжет новых «Аватаров» — даже если кино закончится на триквеле

Андрей Квасков
27 декабря 13:40
75
1 минута на чтение
Джеймс Кэмерон неожиданно охладил разговоры о будущем «Аватара», несмотря на то, что Disney уже забронировала даты выхода следующих частей.
Джеймс Кэмерон
Я не знаю, продолжится ли сага дальше. Я надеюсь, что да. Но каждый раз мы должны доказывать это делом.
Иными словами, судьба франшизы по-прежнему зависит от кассовых сборов — даже если за плечами уже три «Оскара» и самая кассовая серия в истории кино.
На случай, если путешествие по Пандоре всё же оборвётся раньше времени, у Кэмерона есть запасной план.
Джеймс Кэмерон
Если мы не доберёмся до четвёртого и пятого фильма, я просто соберу пресс-конференцию и расскажу, каким всё должно было быть. Как вам такое?
Другой, более «камерный» вариант — превратить «Аватар» в серию романов и написать их самому. Кэмерон говорит, что мир Пандоры куда глубже киноформата: культуры, история и персонажи давно подробно прописаны. Однако режиссер осознает, что люди просто перестали читать — по данным недавнего исследования Университета Флориды и UCL, число американцев, читающих для удовольствия, сократилось на 40%.
Пока что поводов для тревоги немного, так как триквел собрал $544,3 млн по миру всего за первую неделю проката.

