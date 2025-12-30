Мерч со Стичем принес Disney в 2025 году больше 4 миллиардов долларов

В 2025 году Disney заработала на продаже товаров со Стичем больше 4 миллиардов долларов.

Отчасти на популярность мерча с персонажем повлиял успех киноремейка «Лило и Стича», который собрал в прокате свыше миллиарда долларов.

На фоне этого Стич даже заменил Микии Мауса в ежегодном туре Disney Holiday Magic Tour, в рамках которого компания собирает пожертвования для благотворительности и раздает подарки.

А еще Эксперимент 626 дебютировал на Бродвее после театральной постановки «Алладина», спев песню A Whole New World.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.