#рекомендуем

Журнал «Мир фантастики»: подписка на 2026 год стартовала!

Кот-император
17 декабря 15:00
202
2 минуты на чтение
На сайте CrowdRepublic началась подписка на журнал «Мир фантастики» на 2026 год.
Больше двух десятков лет журнал Мир Фантастики остаётся проводником в яркие и необычные фантастические миры. Каждый месяц он открывает двери в самые разные вселенные: космические и фэнтезийные, футуристические и исторические, магические и технологические, уютные и тёмные. Он рассказывает о последних научных достижениях и древних легендах, о старых добрых фильмах и книжных новинках, о захватывающих играх и культовых сериалах.
И каждый год на площадке CrowdRepublic проводится кампания по подписке, участники которой не только смогут читать журнал первыми, но и получат уникальные призы, которые больше нигде не будут доступны.

Иллюстрация: Семён Чирков

Что ждет подписчиков в 2026 году?

  • 12 ежемесячных номеров журнала - 112 страниц уникальных и красочно оформленных статей, которые долго не утратят актуальность.

  • 3 авторских спецвыпуска, посвящённых кино, научной фантастике и разработке игр.

  • Годовая подписка на цифровую версию журнала, включающую в себя весь архив «Мира фантастики».

  • Русское издание палп-комиксов 1950-х годов от издательства «Alpaca».

  • Секретный эксклюзивный артбук, про который мы расскажем чуть позже. 

  • Сувенирка, возможность заказать портрет у художника журнала и увидеть своё имя на страницах.

  • И многое другое!

Крауд-кампания 2026 года продлится до 15 января 2026 года. Доступна оплата в рассрочку.
ВАЖНО: Сверхцели доступны только тем, кто оформил подписку на ежемесячный журнал. Сверхцели при подписке только на спецвыпуски, к сожалению, недоступны.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

