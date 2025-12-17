Журнал «Мир фантастики»: подписка на 2026 год стартовала!

Больше двух десятков лет журнал Мир Фантастики остаётся проводником в яркие и необычные фантастические миры. Каждый месяц он открывает двери в самые разные вселенные: космические и фэнтезийные, футуристические и исторические, магические и технологические, уютные и тёмные. Он рассказывает о последних научных достижениях и древних легендах, о старых добрых фильмах и книжных новинках, о захватывающих играх и культовых сериалах.