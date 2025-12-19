КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

#крауд

Где спецвыпуски и награды? Отвечаем на вопросы о крауд-кампании

Кот-император
19 декабря 22:30
105
2 минуты на чтение
Дорогие друзья! Мы знаем, что у наших подписчиков возникли вопросы о крауд-кампании и о некоторых задержавшихся сверхцелях и наградах прошлогодней кампании. Мы подготовили краткие ответы на самые насущные вопросы.

Кампания этого года

Журнал «Мир фантастики»: подписка на 2026 год стартовала!

Кот-император

17.12.2025

1051

Крауд-кампания 2026 года продлится до 15 января.

Что с задержавшимися спецвыпусками за 2025 год?

К сожалению, производство и доставка некоторых выпусков и сверхцелей задержались по техническим и организационным причинам.  Так, для спецвыпусков потребовалось получить лицензии на некоторые материалы. Мы приносим извинения за такую задержку и обязательно выполним все обязательства — это для нас вопрос репутации.
Спецвыпуск №19 «Братья Стругацкие» придёт в феврале. Спецвыпуск №20 «Ролевые игры» — в марте-апреле.

Что с задержавшимися наградами?

Отправка шоппера и масок должна начаться уже в конце декабря.
Акриловый стенд находится в производстве, нам обещали успеть сделать его до конца этого года.
Производство фигурки гнома задержалось, так как производители сообщили, что изначально утверждённый вариант модели оказалось невозможно выполнить на практике из-за ограничений станков. Сейчас идёт работа над новой версией фигурки, ожидаемая готовность — в феврале.
Подготовкой сборника арт-новелл занимается стороннее издательство, мы делаем только обложку. В конце декабря будет готов внутренний блок, но полностью готово издание будет, к сожалению, только в начале следующего года. В скором времени мы опубликуем обложку сборника.

Как соотносятся кампания на мобильное приложение и сверхцель с подпиской на него же?

При достижении сверхцели все подписчики текущей кампании получат промокод на приложение. Для тех, кто уже подписался на приложение, подписки суммируются: они смогут получить бесплатно второй год подписки.

Почему у меня потерялись уже оплаченные заказы?

На сайте CrowdRepublic иногда возникают технические проблемы. Редакция «Мира фантастики» взаимодействует с администрацией сайта и старается передавать ваши жалобы, но мы не администрируем его напрямую. В большинстве случаев для решения проблемы нужно обратиться в техподдержку сайта.

Если на журнал можно подписаться на почте, в чём смысл подписываться на «Крауде»?

Средства, собранные на CrowdRepublic, пойдут непосредственно редакции. В отличие от других точек продаж, здесь мы получаем деньги сразу, а не с длительной отсрочкой.
Кроме того, так вы напрямую влияете на тираж, а значит — на себестоимость журнала и окупаемость проекта (больше подписок — выше тираж — меньше себестоимость одного экземпляра).
И конечно же, ваша поддержка покажет издателю, что проект востребован и останется востребованным в следующем году. Чем больше подписчиков у крауд-кампании — тем больше вероятность, что «Мир фантастики» продолжит жить.
Поддержите журнал в 2026 году

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

#крауд
