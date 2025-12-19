Где спецвыпуски и награды? Отвечаем на вопросы о крауд-кампании

Дорогие друзья! Мы знаем, что у наших подписчиков возникли вопросы о крауд-кампании и о некоторых задержавшихся сверхцелях и наградах прошлогодней кампании. Мы подготовили краткие ответы на самые насущные вопросы.

Кампания этого года Журнал «Мир фантастики»: подписка на 2026 год стартовала! Крауд-кампания 2026 года продлится до 15 января.

Что с задержавшимися спецвыпусками за 2025 год?

К сожалению, производство и доставка некоторых выпусков и сверхцелей задержались по техническим и организационным причинам. Так, для спецвыпусков потребовалось получить лицензии на некоторые материалы. Мы приносим извинения за такую задержку и обязательно выполним все обязательства — это для нас вопрос репутации.

Спецвыпуск №19 «Братья Стругацкие» придёт в феврале. Спецвыпуск №20 «Ролевые игры» — в марте-апреле.

Что с задержавшимися наградами?

Отправка шоппера и масок должна начаться уже в конце декабря.

Акриловый стенд находится в производстве, нам обещали успеть сделать его до конца этого года.

Производство фигурки гнома задержалось, так как производители сообщили, что изначально утверждённый вариант модели оказалось невозможно выполнить на практике из-за ограничений станков. Сейчас идёт работа над новой версией фигурки, ожидаемая готовность — в феврале.

Подготовкой сборника арт-новелл занимается стороннее издательство, мы делаем только обложку. В конце декабря будет готов внутренний блок, но полностью готово издание будет, к сожалению, только в начале следующего года. В скором времени мы опубликуем обложку сборника.

Как соотносятся кампания на мобильное приложение и сверхцель с подпиской на него же?

При достижении сверхцели все подписчики текущей кампании получат промокод на приложение. Для тех, кто уже подписался на приложение, подписки суммируются: они смогут получить бесплатно второй год подписки.

Почему у меня потерялись уже оплаченные заказы?

На сайте CrowdRepublic иногда возникают технические проблемы. Редакция «Мира фантастики» взаимодействует с администрацией сайта и старается передавать ваши жалобы, но мы не администрируем его напрямую. В большинстве случаев для решения проблемы нужно обратиться в техподдержку сайта.

Если на журнал можно подписаться на почте, в чём смысл подписываться на «Крауде»?

Средства, собранные на CrowdRepublic, пойдут непосредственно редакции. В отличие от других точек продаж, здесь мы получаем деньги сразу, а не с длительной отсрочкой.

Кроме того, так вы напрямую влияете на тираж, а значит — на себестоимость журнала и окупаемость проекта (больше подписок — выше тираж — меньше себестоимость одного экземпляра).

И конечно же, ваша поддержка покажет издателю, что проект востребован и останется востребованным в следующем году. Чем больше подписчиков у крауд-кампании — тем больше вероятность, что «Мир фантастики» продолжит жить.

