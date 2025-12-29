КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Студия Gainax: история одной легенды
Лучшие фильмы 2025 года: фантастика, ужасы и атмосфера эпохи
Как создавалась «Бразилия» Терри Гиллиама: от названия до битвы за концовку
Фильм «Бегущий человек»: сравнение с книгой и предыдущей экранизацией

Лучшие русские фильмы после «Ночного дозора»: фантастика, фэнтези и мистика
Почему Тим Бёртон снимает странные фильмы
Kyoto Animation снимет аниме по манге «Дракон Рури»

Дмитрий Кинский
29 декабря 19:06
64
1 минута на чтение
Kyoto Animation анонсировала новый проект — аниме-адаптацию манги «Дракон Рури» за авторством Масаоки Синдо.
В центре сюжета самая обычная школьница Рури Аоки, которая однажды утром обнаружила, что у нее появились рога, а еще она научилась дышать огнем. Как оказалось, она — дракон!
Что интересно, анонс приурочили к дню рождения главной героини. По такому поводу студия даже поделилась тизером.
Даты выхода пока нет.

