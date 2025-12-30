КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Джеймс Кэмерон согласился, что Финчеру «вручили миску с дерьмом» на «Чужом 3»

Андрей Квасков
30 декабря 13:34
Джеймс Кэмерон спустя 30 лет не скрывает ярости: решение убить Хикса, Ньют и Бишопа в самом начале «Чужого 3» он называет «тупейшей затеей в истории». Режиссер уверен, что авторы ленты совершили фатальную ошибку, просто выбросив на помойку весь эмоциональный багаж его фильма. Вместо полюбившихся героев зрителям подсунули «толпу зэков-смертников, которые вызывали только отторжение». При этом Кэмерон не винит лично Дэвида Финчера, для которого этот фильм был дебютом. Он признает, что молодому режиссеру «вручили миску с дерьмом» и постоянно мешали работать студийные боссы.

Несмотря на эту старую обиду, Кэмерон продолжает следить за судьбой «Чужих». Он с интересом наблюдал за попытками Нила Бломкампа возродить франшизу и признался, что ему вполне понравился недавний «Чужой: Ромул».

