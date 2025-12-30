КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Студия Gainax: история одной легенды
Лучшие фильмы 2025 года: фантастика, ужасы и атмосфера эпохи
Как создавалась «Бразилия» Терри Гиллиама: от названия до битвы за концовку
Фильм «Бегущий человек»: сравнение с книгой и предыдущей экранизацией

Классика

Лучшая фантастика: 100 фильмов, которые нужно посмотреть
Мультфильмы в духе древних мифов и легенд
Новости

«Пожалуйста, отец, услышь мои слова» — второй тизер «Мстителей: Судный день»

Дмитрий Кинский
30 декабря 17:17
310
1 минута на чтение
Disney опубликовала второй тизер «Мстителей: Судный день», который тоже уже сливали в интернет.
Второй из четырех роликов посвятили Тору, который просит дать ему силы для борьбы с еще одним могущественным врагом, и его дочери Лав.
Сейчас в американских кинотеатрах крутят третий тизер, в котором появляются Профессор Икс, Магнето и Циклоп.
Премьера состоится 18 декабря 2026 года.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Журнал «Мир фантастики»: подписка на 2026 год стартовала!
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Мир фантастики № 266 (январь 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Мерч со Стичем принес Disney в 2025 году больше 4 миллиардов долларов

Новости

Джеймс Кэмерон согласился, что Финчеру «вручили миску с дерьмом» на «Чужом 3»
Режиссер до сих пор не может простить ужасный пролог.

Новости

Неснятая «Чёрная пантера 2»: режиссёр рассказал, каким был бы фильм, если бы Чедвик Боузмен не умер
Это история про Т’Чаллу и его сына.

Новости

Kyoto Animation снимет аниме по манге «Дракон Рури»

Новости

Итоги российского проката в 2025 году: сборы выросли, а посещаемость уменьшилась

Новости

Konami хочет выпускать новые игры по Silent Hill каждый год

Новости

Джеймс Кэмерон готов рассказать сюжет новых «Аватаров» — даже если кино закончится на триквеле
Правда, в рамках пресс-кофнеренции.

Новости

Марк Хэмилл хочет, чтобы его семья определяла будущее «посмертных ролей»
Актер вовсе думал завзязать с карьерой, пока не сыграл у Майка Флэнагана.

Новости

«Рубрик» выпустил конструктор с Близняшками из Atomic Heart

Новости

«Волшебник Изумрудного города» стал самым кассовым фильмом 2025 года в отечественном прокате
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты