Мир фантастики. Спецвыпуск «Лучшее НФ-аниме»

Дмитрий Кинский
10 октября 12:00
7
1 минута на чтение
1 290 ₽
В продаже с 24 октября

Следующий номер: 30 ноября

Японская анимация прошла огромный путь: от нишевого увлечения, в котором неловко признаваться, до масштабного поп-культурного явления, двигающего фантастику вперёд. Чтобы разобраться во всем ее многообразии, нам не хватило одного номера, поэтому мы вновь собрали для вас свыше сотни фильмов и сериалов, на этот раз охватывающих самые разные грани научной фантастики.
Вас ждут зубодробительные битвы гигантских роботов, захватывающие приключения космических пиратов, уморительные ромкомы с инопланетянами, постапокалипсис с милыми феями (и такое бывает), классика киберпанка и многое другое.

Семён Чирков

В номере

  • Космическая опера: отвязные космические пираты и искатели приключений, звездные рыцари и межгалактические поезда;

  • Меха: что было до и после «Гандама» с «Евангелионом»;

  • Приключения: первый полёт в космос с вампиром, путешествия во времени через микроволновку и не только; 

  • Киберпанк: неоновый, философский и неизменно мрачный;

  • Супергероика: японская классика жанра, геройская академия и аналог «Пацанов»;

  • И еще десятки рекомендаций, что посмотреть с вашей несносной подругой-инопланетянкой.

Полное содержание номера

Научная фантастика

  • Эльфийская песнь
  • Бесконечное путешествие корабля Ривиас
  • Боевая фея Вьюга
  • Восточный Эдем
  • Выжить на необитаемой планете
  • Странники
  • Королевские космические силы: Крылья Хоннеамиз
  • Оборотни
  • Космические братья
  • Здесь и сейчас

Космическая опера

  • Ковбой Бибоп
  • Крейсер Надэсико
  • Космический линкор Ямато
  • Галактический экспресс 999
  • Эпоха героев
  • Космические приключения Кобры
  • Космический пират капитан Харлок
  • Звёздные рыцари со Звезды изгоев
  • Космический Денди
  • Легенда о героях Галактики
  • Безответственный капитан Тайлор
  • Титания
  • Звёздный герб
  • Достичь Терры
  • Грязная парочка
  • Изгнанник
  • Гиперпространственная крепость Макросс

Меха

  • Вселенная «Гандам»
  • Вселенная Гридмена
  • Фури-кури
  • Евангелион
  • Милый во Франксе
  • Восемьдесят шесть
  • Код Гиас: Восставший Лелуш
  • Макросс Фронтир
  • Эврика 7: Псалмы планет
  • Гуррен-Лаганн, пронзающий небеса
  • Промар
  • Полиция будущего
  • Рыцари Сидонии
  • Бронированные воины Вотомы
  • Наше
  • Стальная тревога!
  • Гасараки

Киберпанк

  • Призрак в доспехах
  • Эрго Прокси
  • Эксперименты Лэйн
  • .ак//
  • Метрополис
  • Паприка
  • Психопаспорт
  • Боевой ангел Алита
  • Акира
  • Кризис каждый день
  • Яблочное зёрнышко
  • Кибервиток
  • Армитаж III
  • Виви: Песнь флюоритового глаза
  • Киберпанк: Бегущие по краю
  • Акудама Драйв
  • Кибергород Эдо 808

Постапокалипсис

  • Триган
  • Иллюзия рая
  • Девушки в последнем путешествии
  • Блейм!
  • Ниер: Автомата — Версия 1.1а
  • Навсикая из Долины ветров
  • Волчий дождь
  • Планетарианка
  • Из Нового света
  • Грехи Кассяна
  • На закате человечества

Супергероика

  • Моя геройская академия
  • Могучий Атом
  • Инуясики
  • Тигр и кролик
  • Стесняшка
  • Боевой отряд «Полный провал»
  • Читай или мечтай
  • Зетмен
  • Клинок ведьм
  • Гайвер
  • Большой О
  • Проект Кей

Экшен

  • Паразит: Учение о жизни
  • Кайдзю № 8
  • Гангрейв: Убийца с того света
  • Корона грешника
  • Бтууум!
  • Мёртвые-мёртвые демоны
  • Школа убийц
  • Горячий парень Джей
  • Импульс мира
  • Чёрная пуля
  • Жизнь без оружия
  • Ганц
  • Кингсглейв: Последняя фантазия XV
  • Спидграфер
  • Некий научный Рейлган
  • Шестая зона
  • Страна чудес смертников
  • Страна самоцветов
  • Штурмовые ведьмы

Приключения

  • Гинтама
  • Дандадан
  • Небесный замок Лапута
  • Доктор Стоун
  • Путевые заметки о поездке за покупками в Йокогаму
  • Кэрол и Тьюсдэй
  • Врата Штейна
  • Космический патруль Лулук
  • Ария
  • Детектив Конан
  • Луна, Лайка и Носферату
  • Звуки небес
  • Семья шпиона
  • Хлопушки-раскладушки
  • Кайба
  • Люпен III
  • Эксель-сага
  • Порко Россо

Романтика

  • Девочка, покорившая время
  • Несносные пришельцы
  • Пластиковые воспоминания
  • Летние войны
  • Патэма наоборот
  • Аллисон и Лилия
  • Школа под прицелом
  • Голос далёкой звезды
  • Небесные скитальцы
  • За облаками
  • Чобиты
  • Кизнайвер
Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

#спецвыпуски
