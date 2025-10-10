Мир фантастики. Спецвыпуск «Лучшее НФ-аниме»

В продаже с 24 октября
Следующий номер: 30 ноября
Космическая опера: отвязные космические пираты и искатели приключений, звездные рыцари и межгалактические поезда;
Меха: что было до и после «Гандама» с «Евангелионом»;
Приключения: первый полёт в космос с вампиром, путешествия во времени через микроволновку и не только;
Киберпанк: неоновый, философский и неизменно мрачный;
Супергероика: японская классика жанра, геройская академия и аналог «Пацанов»;
И еще десятки рекомендаций, что посмотреть с вашей несносной подругой-инопланетянкой.