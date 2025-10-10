Мир фантастики. Спецвыпуск «Лучшее НФ-аниме»

Японская анимация прошла огромный путь: от нишевого увлечения, в котором неловко признаваться, до масштабного поп-культурного явления, двигающего фантастику вперёд. Чтобы разобраться во всем ее многообразии, нам не хватило одного номера, поэтому мы вновь собрали для вас свыше сотни фильмов и сериалов, на этот раз охватывающих самые разные грани научной фантастики.