Мир фантастики № 258 (май 2025)

Полное содержание номера
[1] Слово главного редактора
Спецматериал
[4] 10 лет третьему «Ведьмаку»
Последняя игровая глава в истории великого убийцы чудовищ Геральта из Ривии — во всех отношениях потрясающее творение. Амбициозное, технически прорывное, рассказанное и поставленное на самом высоком уровне, да и просто разделившее мир видеоигр на до и после. Вспоминаем, как создавали одну из главных RPG в истории и чем она так хороша.
Врата миров
[14] Что такое южная готика
Южная готика соединила европейские истории о сверхъестественном с бытом и традициями американской сельской глубинки. Она обращалась к утончённым призракам прошлого, но не забывала и настоящее — с его расизмом, нищетой и жестокостью. В итоге жанр ужасов получил уникальный сеттинг, в котором создано немало прекрасных произведений.
Книжный ряд
Софья Ролдугина «Тимьян и Клевер» • Мэй «Проверка на бессмертие» • Роман Суржиков «Полари. Люди и боги» • Брайан Кэтлинг «Былые» • Сара Вулф «Разрушитель небес» • и другие.
[36] Беседа с Паоло Бачигалупи
Свежий роман Бачигалупи «Навола» выходит на русском языке, а в преддверии этого у нас переиздали ряд прошлых произведений автора. Отличный повод пообщаться! Мы поговорили с Паоло Бачигалупи о работе в разных направлениях и формах литературы, а также о его взглядах на будущее.
[40] Беседа с Екатериной Соболь
Критики не раз отмечали наградами книги Соболь, а её герои пользуются любовью множества читателей. Мы поговорили с Екатериной о её мирах и персонажах, источниках вдохновения, творческом методе и работе с начинающими писателями.
Видеодром
[44] Как создавался «Бэтмен: Начало»
По случаю 20-летнего юбилея «Бэтмена: Начало» расскажем о том, как этот фильм добрался до большого экрана и превратил Кристофера Нолана в одного из главных голливудских режиссёров XXI века.
[52] Самые странные экранизации Стивена Кинга
Рассказываем о десяти самых причудливых картинах по историям Кинга. Предупреждаем, это будет сумасшедшее путешествие: в нём Пеннивайз говорит на хинди, а Майкл Джексон танцует в зловещем особняке.
[58] Как создавался мультфильм «Лило и Стич»
В начале 2000-х в Disney решили, что текущему поколению юных зрителей не хватает своего «Дамбо» — авторского сюжета с харизматичным центральным персонажем. Кто бы мог подумать, что этим персонажем окажется маленький зубастый инопланетянин с отвратительным характером!
Игровой клуб
[64] Лор вселенной Warcraft, часть 4. В ожидании новой войны
Между событиями второй и третьей Warcraft был небольшой период затишья, в который, впрочем, произошло немало важных событий. О них мы и расскажем в этой статье.
[70] Игры формата roll & write
Под играми roll & write обычно понимают не какое-то особенное взаимодействие игровых элементов, а то, что игроки отмечают свои решения на бумаге. Подход стал популярен лет десять назад и сейчас переживает бум в проектах отечественных разработчиков.
Машина времени
[74] Три главных космодрома планеты Земля
Сейчас в мире насчитывается двадцать действующих космодромов, но главными можно назвать только три из них. Они стали настоящими «звёздными вратами» — местом, где стартуют космические корабли с экипажами.
[80] Город-крепость Коулун
Коулун был самым густонаселённым местом в мире и оказал огромное влияние на эстетику киберпанка. Его история полна мрачных страниц, и с нашей точки зрения его сложно воспринимать иначе, чем филиал ада на земле. И тем парадоксальнее, что его жители любили свой чудовищный дом всем сердцем…
Фан
[90] Художник Илья Кувшинов
Мы поговорили с Ильёй о его карьере и переломных моментах, о творчестве, о переезде в Японию и о том, как начинающему художнику нащупать свой собственный путь.
М. Лерой «Заключительный дискомфорт»
Сложно признать, что ты стареешь, — особенно когда именно от стариков общество пытается избавиться как можно быстрее. Сопротивляться или всё же принять судьбу?
Ринат Уфимцев «Praescientia»
Тебя создали такой — неидеальной. Но, возможно, ты лишь ступенька на пути к совершенству.
Рустам Ха, Евгений Пекло «Эра чудовищ»
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.