Мир фантастики № 258 (май 2025)

Рунет содрогнулся от скандала-землетрясения на почве обложки новой книги Анджея Сапковского, и поднявшееся цунами пародийных картинок захлестнуло всё вокруг, включая нашу редакцию. Мы не удержались и поучаствовали в этом весёлом безумии — тому свидетельство и обложка, и картинка к слову главного редактора, и комикс в конце. Благо что был веский повод вспомнить Геральта из Ривии: великой игре «Ведьмак 3: Дикая охота» исполнилось 10 лет! Но на одном только ведьмаке свет клином, конечно, не сошёлся…

Рунет содрогнулся от скандала-землетрясения на почве обложки новой книги Анджея Сапковского, и поднявшееся цунами пародийных картинок захлестнуло всё вокруг, включая нашу редакцию. Мы не удержались и поучаствовали в этом весёлом безумии — тому свидетельство и обложка, и картинка к слову главного редактора, и комикс в конце. Благо что был веский повод вспомнить Геральта из Ривии: великой игре «Ведьмак 3: Дикая охота» исполнилось 10 лет! Но на одном только ведьмаке свет клином, конечно, не сошёлся…

Полное содержание номера

[1] Слово главного редактора

Роман Новиков

Спецматериал

[4] 10 лет третьему «Ведьмаку»

Последняя игровая глава в истории великого убийцы чудовищ Геральта из Ривии — во всех отношениях потрясающее творение. Амбициозное, технически прорывное, рассказанное и поставленное на самом высоком уровне, да и просто разделившее мир видеоигр на до и после. Вспоминаем, как создавали одну из главных RPG в истории и чем она так хороша.

Врата миров

[14] Что такое южная готика

Южная готика соединила европейские истории о сверхъестественном с бытом и традициями американской сельской глубинки. Она обращалась к утончённым призракам прошлого, но не забывала и настоящее — с его расизмом, нищетой и жестокостью. В итоге жанр ужасов получил уникальный сеттинг, в котором создано немало прекрасных произведений.

Книжный ряд

[22] Рецензии на книги

Софья Ролдугина «Тимьян и Клевер» • Мэй «Проверка на бессмертие» • Роман Суржиков «Полари. Люди и боги» • Брайан Кэтлинг «Былые» • Сара Вулф «Разрушитель небес» • и другие.

[36] Беседа с Паоло Бачигалупи

Свежий роман Бачигалупи «Навола» выходит на русском языке, а в преддверии этого у нас переиздали ряд прошлых произведений автора. Отличный повод пообщаться! Мы поговорили с Паоло Бачигалупи о работе в разных направлениях и формах литературы, а также о его взглядах на будущее.

[40] Беседа с Екатериной Соболь

Критики не раз отмечали наградами книги Соболь, а её герои пользуются любовью множества читателей. Мы поговорили с Екатериной о её мирах и персонажах, источниках вдохновения, творческом методе и работе с начинающими писателями.

Видеодром

[44] Как создавался «Бэтмен: Начало»

По случаю 20-летнего юбилея «Бэтмена: Начало» расскажем о том, как этот фильм добрался до большого экрана и превратил Кристофера Нолана в одного из главных голливудских режиссёров XXI века.

[52] Самые странные экранизации Стивена Кинга

Рассказываем о десяти самых причудливых картинах по историям Кинга. Предупреждаем, это будет сумасшедшее путешествие: в нём Пеннивайз говорит на хинди, а Майкл Джексон танцует в зловещем особняке.

[58] Как создавался мультфильм «Лило и Стич»

В начале 2000-х в Disney решили, что текущему поколению юных зрителей не хватает своего «Дамбо» — авторского сюжета с харизматичным центральным персонажем. Кто бы мог подумать, что этим персонажем окажется маленький зубастый инопланетянин с отвратительным характером!

Игровой клуб

[64] Лор вселенной Warcraft, часть 4. В ожидании новой войны

Между событиями второй и третьей Warcraft был небольшой период затишья, в который, впрочем, произошло немало важных событий. О них мы и расскажем в этой статье.

[70] Игры формата roll & write

Под играми roll & write обычно понимают не какое-то особенное взаимодействие игровых элементов, а то, что игроки отмечают свои решения на бумаге. Подход стал популярен лет десять назад и сейчас переживает бум в проектах отечественных разработчиков.

Машина времени

[74] Три главных космодрома планеты Земля

Сейчас в мире насчитывается двадцать действующих космодромов, но главными можно назвать только три из них. Они стали настоящими «звёздными вратами» — местом, где стартуют космические корабли с экипажами.

[80] Город-крепость Коулун

Коулун был самым густонаселённым местом в мире и оказал огромное влияние на эстетику киберпанка. Его история полна мрачных страниц, и с нашей точки зрения его сложно воспринимать иначе, чем филиал ада на земле. И тем парадоксальнее, что его жители любили свой чудовищный дом всем сердцем…

Фан

[90] Художник Илья Кувшинов

Мы поговорили с Ильёй о его карьере и переломных моментах, о творчестве, о переезде в Японию и о том, как начинающему художнику нащупать свой собственный путь.

[101] Рассказы

М. Лерой «Заключительный дискомфорт»

Сложно признать, что ты стареешь, — особенно когда именно от стариков общество пытается избавиться как можно быстрее. Сопротивляться или всё же принять судьбу?

Ринат Уфимцев «Praescientia»

Тебя создали такой — неидеальной. Но, возможно, ты лишь ступенька на пути к совершенству.

[112] Зона комикса