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#номера

Мир фантастики № 258 (май 2025)

Кот-император
2 мая 12:00
502
1 минута на чтение
490 ₽
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В продаже с 9 мая

Следующий номер: 13 июня

Рунет содрогнулся от скандала-землетрясения на почве обложки новой книги Анджея Сапковского, и поднявшееся цунами пародийных картинок захлестнуло всё вокруг, включая нашу редакцию. Мы не удержались и поучаствовали в этом весёлом безумии — тому свидетельство и обложка, и картинка к слову главного редактора, и комикс в конце. Благо что был веский повод вспомнить Геральта из Ривии: великой игре «Ведьмак 3: Дикая охота» исполнилось 10 лет! Но на одном только ведьмаке свет клином, конечно, не сошёлся…

Художник: Григорий Давыдов

В номере:
  • феномен южной готики;
  • создание фильма «Бэтмен: Начало»;
  • странные экранизации Стивена Кинга;
  • мультфильм «Лило и Стич»;
  • настольные игры формата roll & write;
  • основные космодромы современности;
  • историю города-крепости Коулуна.

Полное содержание номера

[1] Слово главного редактора

Роман Новиков

Спецматериал

[4] 10 лет третьему «Ведьмаку»
Последняя игровая глава в истории великого убийцы чудовищ Геральта из Ривии — во всех отношениях потрясающее творение. Амбициозное, технически прорывное, рассказанное и поставленное на самом высоком уровне, да и просто разделившее мир видеоигр на до и после. Вспоминаем, как создавали одну из главных RPG в истории и чем она так хороша.

Врата миров

[14] Что такое южная готика
Южная готика соединила европейские истории о сверхъестественном с бытом и традициями американской сельской глубинки. Она обращалась к утончённым призракам прошлого, но не забывала и настоящее — с его расизмом, нищетой и жестокостью. В итоге жанр ужасов получил уникальный сеттинг, в котором создано немало прекрасных произведений.

Книжный ряд

[22] Рецензии на книги
Софья Ролдугина «Тимьян и Клевер» • Мэй «Проверка на бессмертие» • Роман Суржиков «Полари. Люди и боги» • Брайан Кэтлинг «Былые» • Сара Вулф «Разрушитель небес» • и другие.
[36] Беседа с Паоло Бачигалупи
Свежий роман Бачигалупи «Навола» выходит на русском языке, а в преддверии этого у нас переиздали ряд прошлых произведений автора. Отличный повод пообщаться! Мы поговорили с Паоло Бачигалупи о работе в разных направлениях и формах литературы, а также о его взглядах на будущее.
[40] Беседа с Екатериной Соболь
Критики не раз отмечали наградами книги Соболь, а её герои пользуются любовью множества читателей. Мы поговорили с Екатериной о её мирах и персонажах, источниках вдохновения, творческом методе и работе с начинающими писателями.

Видеодром

[44] Как создавался «Бэтмен: Начало»
По случаю 20-летнего юбилея «Бэтмена: Начало» расскажем о том, как этот фильм добрался до большого экрана и превратил Кристофера Нолана в одного из главных голливудских режиссёров XXI века.
[52] Самые странные экранизации Стивена Кинга
Рассказываем о десяти самых причудливых картинах по историям Кинга. Предупреждаем, это будет сумасшедшее путешествие: в нём Пеннивайз говорит на хинди, а Майкл Джексон танцует в зловещем особняке.
[58] Как создавался мультфильм «Лило и Стич»
В начале 2000-х в Disney решили, что текущему поколению юных зрителей не хватает своего «Дамбо» — авторского сюжета с харизматичным центральным персонажем. Кто бы мог подумать, что этим персонажем окажется маленький зубастый инопланетянин с отвратительным характером!

Игровой клуб

[64] Лор вселенной Warcraft, часть 4. В ожидании новой войны
Между событиями второй и третьей Warcraft был небольшой период затишья, в который, впрочем, произошло немало важных событий. О них мы и расскажем в этой статье.
[70] Игры формата roll & write
Под играми roll & write обычно понимают не какое-то особенное взаимодействие игровых элементов, а то, что игроки отмечают свои решения на бумаге. Подход стал популярен лет десять назад и сейчас переживает бум в проектах отечественных разработчиков.

Машина времени

[74] Три главных космодрома планеты Земля
Сейчас в мире насчитывается двадцать действующих космодромов, но главными можно назвать только три из них. Они стали настоящими «звёздными вратами» — местом, где стартуют космические корабли с экипажами.
[80] Город-крепость Коулун
Коулун был самым густонаселённым местом в мире и оказал огромное влияние на эстетику киберпанка. Его история полна мрачных страниц, и с нашей точки зрения его сложно воспринимать иначе, чем филиал ада на земле. И тем парадоксальнее, что его жители любили свой чудовищный дом всем сердцем…

Фан

[90] Художник Илья Кувшинов
Мы поговорили с Ильёй о его карьере и переломных моментах, о творчестве, о переезде в Японию и о том, как начинающему художнику нащупать свой собственный путь.
[101] Рассказы
М. Лерой «Заключительный дискомфорт»
Сложно признать, что ты стареешь, — особенно когда именно от стариков общество пытается избавиться как можно быстрее. Сопротивляться или всё же принять судьбу?
Ринат Уфимцев «Praescientia»
Тебя создали такой — неидеальной. Но, возможно, ты лишь ступенька на пути к совершенству.
[112] Зона комикса
Рустам Ха, Евгений Пекло «Эра чудовищ»
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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

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