Классика

Заблуждения: Космос в кино
Какими могли быть «Хранители» от Терри Гиллиама
Мир фантастики № 261 (август 2025)

Кот-император
8 августа 11:30
124
1 минута на чтение
Лето! Время отдыхать, переключаться с работы на что-то приятное и уютное, предаваться приятным воспоминаниям, разбирая залежи старых книг на чердаке… В этот раз мы вспоминаем, как знакомились с творчеством Стругацких, что самое-самое читали у Пратчетта, как с запоем смотрели «Смертельную битву» Андерсона и первых «Людей Икс»…   

Художник: Елена Арденская

А ещё в этом номере:

  • топ злодеев «Звёздного пути»;

  • история коллег по цеху — журнала Heavy Metal;

  • рассказ о том, как мы чуть не потеряли «Властелина колец»;

  • обзор неномерных игр серии Fallout;

  • главные достижения телескопа «Джеймс Уэбб».

Полное содержание номера

[1] Слово главного редактора

Спецматериал

[4] К столетию Аркадия Стругацкого
Мы решили собрать личные истории из жизни наших авторов и сотрудников, так или иначе связанные с АБС. Ведь очень часто именно благодаря книгам Стругацких люди влюблялись в фантастику.

Врата миров

[12] Самые грозные злодеи «Звёздного пути»
Интересных персонажей в «Звёздном пути» за его почти шестидесятилетнюю историю было очень много — и чтобы собрать топ тех, кто смело вредил там, где не ступала нога человека, пришлось постараться. Но мы справились!
[20] История журнала Heavy Metal
Вначале скромный последователь французского андеграунда, со временем этот журнал стал самобытной площадкой для влиятельных авторов комиксов. Он во многом определил облик американских восьмидесятых — с их страстью к тёмному фэнтези и всему запретному.

Книжный ряд

[28] Рецензии на книги
Екатерина Соболь «Уходя, закройте двери» • Софья Ролдугина «Трое для одного» • Анна Бауэр «Слово Вирявы» • Майк Чен «Здесь, сейчас и тогда» • Прашант Шриватса «Врата пряностей» • и другие.
[42] Сто лет веселья Брайана Олдисса
Как писатель и редактор он много лет наводил мосты между миром НФ и литературным истеблишментом, как публицист и исследователь — закладывал основы академического фантастиковедения по обе стороны Атлантики. О поисках и находках Брайана Олдисса вспоминает наш постоянный автор Василий Владимирский.
[48] Вариации Средиземья
Есть один роман, который, будь он завершён, вполне мог бы повернуть в иное русло историю пусть не всей литературы разом, но хотя бы одного популярного жанра. Это «Утраченный путь» Дж. Р. Р. Толкина: сосредоточься Профессор на нём, он бы так и не написал «Властелина колец»…  
[53] Лучшие романы Терри Пратчетта
Десять лет назад вышла последняя книга Терри Пратчетта, и в честь этого мы решили выбрать десятку лучших романов в его творчестве. Наша подборка может стать поводом для ностальгии — для тех, кто хорошо знаком с книгами великого британца. Или же рекомендацией — для тех, кто только открывает для себя двери в Плоский мир.

Видеодром

[58] Как создавалась «Смертельная битва»
По случаю юбилея «Смертельной битвы» Пола У. С. Андерсона предлагаем вспомнить, как от аркадного автомата ей удалось добраться до большого экрана — и проложить путь остальным экранизациям видеоигр.
[66] Как снимали «Людей Икс»
«Люди Икс» — классический пример голливудского долгостроя: ему понадобилось больше пятнадцати лет, чтобы дойти до кинотеатров. Но в результате всех мучений произошёл настоящий расцвет кинокомиксов.

Игровой клуб

[74] Спин-оффы и отменённые игры серии Fallout
За почти тридцать лет существования постапокалиптическая вселенная обросла не только четырьмя номерными играми и New Vegas, но ещё и массой менее известных проектов. Их мы сегодня и решили вспомнить.
[82] Лор вселенной Warcraft, часть 5. События Reign of Chaos
Нежить, науськиваемая демонами, готовится собрать на Азерот богатую жатву. Орки учатся быть хорошими парнями, а люди вот-вот заплатят страшную цену за свою недальновидность…

Машина времени

[88] Основные достижения телескопа «Джеймс Уэбб»
25 декабря 2021 года NASA и ESA запустили в космос JWST — James Webb Space Telescope. Эта сверхдорогая и ультрасовременная обсерватория должна была начать новую главу в истории астрономии. Рассказываем, насколько оправдались ожидания учёных и что нового мы узнали благодаря этому инструменту.

Фан

[96] Художник Елена Арденская
Художница рассказывает о том, важна ли достоверность в иллюстрации, насколько творчество отражает личность художника и почему не всем полезно участвовать в художественных челленджах.
[107] Рассказы
Ася Михеева «Станцуй» Когда смерть не спешит делать своё дело.
Оксана Фоменко «Плохая примета» Понедельник начинается… с поездки в автобусе на работу.
112 Зона комикса
Рустам Ха, Роман Файницкий «Близкие контакты»
Прогрессорство по новым правилам.
Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

