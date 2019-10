Аниме и манга One Piece как культурный феномен

Вот уже двадцать лет в далёкой Японии длится великая эра пиратов — но не тех, что грабят пассажирские суда и преследуются Интерполом. Этих любят миллионы по всему миру, им поклоняются и подражают. За непрекращающимися приключениями их безбашенной шайки фанаты следят каждую неделю. А их капитан вместо старой надоевшей треуголки гордо носит соломенную шляпу. И начал всю заварушку один-единственный человек, Эйитиро Ода, своей мангой, которой он посвятил всего себя: One Piece. В честь двадцатилетия аниме-сериала давайте проследим историю создания великой пиратской франшизы и узнаем, почему приключения Луффи и его друзей даже сегодня захватывают умы.

Ода для Эйитиро

Родившийся в 1975 году в городке Кумамото, Ода с самого раннего детства мечтал стать мангакой, чтобы, по его же словам, «не идти на настоящую работу». В школьные годы Одатти (такую кличку ему придумали друзья) занимался футболом. Но спортсменом ему стать было не суждено, ведь в то же время парень увлёкся двумя произведениями — мультсериалом «Вики, маленький викинг» и мангой Dragon Ball («Драконий жемчуг»), что и определило его будущее.

Первый рассказывает о сыне вождя из деревни викингов, который своей изобретательностью постоянно выручает друзей и родных. Именно после просмотра «Вики» юный мангака влюбился в пиратскую и викингскую тематики. Акира Торияма же своим «Жемчугом», можно сказать, основал сам жанр современного сёнэна — манги и аниме, полных экшена, ориентированных на юношей и акцентирующих внимание на теме товарищества.

Торияма вдохновил не только Оду, но и многих других авторов, включая Масаси Кисимото, Тайто Кубо, Хиро Масиму. Только представьте, вся классическая «большая тройка» («Наруто», «Блич», One Piece) не существовала бы без Dragon Ball!

В возрасте семнадцати лет Одатти добился первых успехов. Он подал на конкурс Тэдзуки мангу Wanted! про стрелка с Дикого Запада. Правда, за несколько дней до сдачи Ода попал в ДТП, и дорисовывать работу пришлось в спешке, да ещё и со сломанным носом! Но это не помешало ему получить второе место на конкурсе, а вместе с этим и внимание со стороны журнала Shonen Jump. Так что юный автор скоро получил там работу в качестве ассистента. В течение нескольких лет он помогал, среди прочих, мангаке Масая Токухиро в его работе над мангой-пародией на Тарзана, а также Вацуки Нобухиро с его Rurouni Kenshin, известным у нас как «Самурай Икс». Вместе с ним тогда работал и Хироюки Такэй — в будущем автор «Короля-шамана».

Параллельно Ода выпускал небольшие рассказы, где оттачивал собственный авторский стиль. Позже, в 1998 году, все они были изданы в сборнике Wanted!. Последним из рассказов стал Romance Dawn — история о пареньке Манки Д. Луффи, мечтающем отправиться в большое путешествие в качестве «ловца мира» — пирата, что не грабит и убивает людей, а странствует по морям в поисках приключений. Всего вышло две версии Romance Dawn с отличающимися сюжетами и персонажами — многие из которых в будущем появились в One Piece. Вторая версия в итоге стала анонсом предстоящей сериализации истории в журнале Weekly Shonen Jump.

Собрав лучшее из обеих версий и доработав образ главного героя, Ода создал первые десять глав, и уже 19 июля 1997 года в журнале стартовала манга One Piece. Произведение сразу завоевало большую популярность. Людям приглянулись яркие оригинальные персонажи, динамичные драки и весёлая, несмотря на драматичные моменты, история в непривычном пиратском антураже. И даже нестандартный, считавшийся устаревшим стиль рисунка (например, глаза-точки) не помешал манге обрести народную любовь. А ведь Одатти первое время из-за этого сильно беспокоился!

Ода и правда всего себя отдаёт манге. Он работает над ней 21 час в сутки и видится с семьёй только по выходным. Это сказалось на его здоровье — однажды автора госпитализировали. Навестить его пришёл друг Масаси Кисимото, автор «Наруто». Он ужаснулся, увидев, что Одатти и в больнице продолжал рисовать. Редакторам из Shonen Jump даже пришлось силком давать ему отдых, и теперь манга делает перерыв каждую четвёртую неделю.

В связи с популярностью манги издательство быстро заговорило об экранизации. На фестивале в честь тридцатилетия Shonen Jump был представлен эпизод One Piece: Defeat The Pirate Ganzak!, в работе над которым Ода-сэнсэй участвовал как дизайнер. И уже меньше чем через год после этого, в октябре 1999-го, на канале Fuji-TV вышла первая серия аниме-сериала, производством которого занимается одна из самых старых и крупных анимационных студий Японии — Toei Animation. В это же время Ода, изначально спланировавший сюжет на пять лет публикации, понял, что всех своих идей ему за это время не реализовать. Так началась эпопея, длящаяся и по сей день.

Пиратская романтика

И вот наступил 2019 год. Манга, которая пару лет назад отпраздновала большой юбилей, до сих пор не покидает верхние строчки в японских рейтингах продаж. В 2015-м творение Оды побило рекорд Гиннесса как «Серия комиксов от одного автора с наибольшим количеством отпечатанных копий». Всего на данный момент продано свыше 450 миллионов копий манги — 380 на родине и 70 за рубежом. Луффи давно уже обогнал таких ветеранов комиксов, как Человек-паук и Люди Икс. И вот уже Бэтмен со своими 470 миллионами (вот только он публикуется аж с 1939 года!) в страхе озирается по сторонам.

Наш сегодняшний юбиляр, аниме-сериал, всегда находился в тени своего печатного родственника. Громких рекордов он не ставил, но фанаты его любят, и он постоянно попадает на вершину рейтингов японского телевидения и продаж на носителях. Это отличные результаты для шоу, особенно такого возраста. Ведь, давайте не забывать, первоначальная задача аниме-сериалов — реклама манги и ранобэ.

Несомненно, у людей со стороны рождаются закономерные вопросы: «Что такое One Piece? Это съедобно? Почему от него так фанатеют уже два десятка лет? И как его смотреть-то, там ведь почти девять сотен серий?!» Давайте же попробуем в этом разобраться.

One Piece — название легендарного сокровища, которое король пиратов Гол Д. Роджер оставил на последнем острове течения Гранд Лайн — самого таинственного и опасного в мире. Перед смертью Роджер объявил о местонахождении клада. Это побудило пиратов и искателей приключений со всего света начать охоту за баснословным богатством. Среди них и Манки Д. Луффи на маленькой лодке, мечтающий найти великое сокровище и стать новым королём пиратов.

В ходе своих приключений он встречает новых друзей, и вместе, следуя за мечтами, они собираются в настоящую пиратскую команду. Первое и самое важное достоинство произведения — поистине потрясающий мир. Он детально продуман, работает по определённым правилам, но всегда оставляет место для фантазии. Так рождаются бесконечные новые идеи, места и существа, а в центре всего находится тот самый Гранд Лайн. Из-за особых магнитных полей все острова в этом течении уникальны: у каждого свой климат, флора и фауна. Вот вам непроходимые тропические джунгли, а вот — морозный лес с недружелюбными зайцами и оленями. Тут есть даже остров, парящий высоко в небе! А попасть в этот сказочный океан можно, только взобравшись на гору. Да, на корабле.

Такое разнообразие локаций делает One Piece очень эклектичным. Это и восточная сказка на пустынном острове, и шпионский триллер в местной Венеции, и даже настоящий фильм ужасов на кораблепризраке. Не будет преувеличением сказать, что One Piece стал такой же энциклопедией поп-культуры, как «Симпсоны». Киберпанк, самураи, диснеевский мюзикл, путешествия во времени — творение Оды вмещает в себя всё это и многое другое. Неизменным остаётся одно — пиратский дух приключений.

И, как можно догадаться, мир этот не такое уж тихое и спокойное место. Полчища пиратов рыщут в поисках наживы, а на них охотится могущественный Морской Дозор, стоящий на страже островных городков и деревень. Помогают ему и ситибукаи — семеро свирепых каперов на службе государства. А сильные мира сего, Мировое Правительство, плетут свои интриги за сценой. В это пекло и забрасывает главных героев.

Весь этот прекрасный мир пиратской романтики смешивается с безумной энергетикой жанра сёнэн. Только представьте: капитан вообще не разбирается в управлении кораблём, боцман дрыхнет весь день. И только опытный навигатор спасает всю команду от столкновения с первой же скалой, при этом корабли здесь вытворяют такие манёвры, какие уж точно не снились крейсеру «Аврора». Но на это морское безумие и делается упор — Ода старательно расписывает, почему всё это работает, да так элегантно, что ты быстро забываешь о вопросах к местной физике и просто наслаждаешься происходящим.

Презреть законы физики любят не только корабли, но и персонажи. Помогают им в этом дьявольские фрукты — одна из лучших находок Оды. Мистические по своей природе и отвратительные на вкус, они дают съевшему сверхъестественную силу. Какой будет эта сила, почти никогда не известно. Но разнообразие эффектов потрясает. Это может быть и превращение в зверя или стихию, и резиновое тело, и способность один раз воскреснуть. А как насчёт того, чтобы повелевать металлом, как Магнето, менять вес своего тела по желанию или превращать людей в игрушки, стирая память об их существовании?

Разных фруктов, как и сил, вправду много. К настоящему моменту показано около ста восьмидесяти. Это открывает бескрайние возможности для интересных навыков и техник. В отличие от многих других сёнэн-произведений, где силы героев стараются систематизировать, в One Piece происходит настоящий хаос. И это чертовски весело.

Дьявольские фрукты наделяют не только силами, но и слабостями. Основной оказалось полное неумение владельца плавать. А это в мире, состоящем в основном из океана и островов, может оказаться фатальным, — чем успешно пользуется, например, Морской Дозор, изготовляя оружие из особого морского камня, который также ослабляет фруктовиков. Да и у каждого отдельного плода есть изъяны, о которых полезно знать перед схваткой.

Команда мечты

Конечно, фрукты были бы бесполезны без своих владельцев. Персонажи мира One Piece, пожалуй, одни из самых запоминающихся в аниме вообще — благодаря уникальным дизайнам Эйитиро и ярким характерам.

Команда Соломенной Шляпы, они же Мугивары (Mugiwara — «соломенная шляпа» в переводе с японского), — центр произведения. Кучка ребят, следуя за своими заветными мечтами, объединяется и становится не просто командой, а настоящей семьёй, члены которой готовы пройти огонь и воду ради друг друга. Казалось бы, всех их можно с ходу описать парой строк. Луффи — беззаботный, глуповатый, доверчивый, никогда не сдаётся, любит мясо. Нами — хитрая и жадная до золота. А Сандзи обожает готовить и падок на красавиц. Но со временем ты открываешь в них новые стороны и узнаёшь их душещипательные истории, которыми проникаешься.

Среди экипажа нет никого, чей путь до вступления в команду не трогал бы до глубины души. Здесь каждый в своём роде уникален и не соответствует шаблонам. Например, канонир и снайпер Усопп, хоть и отыгрывает привычный образ слабого и пугливого, делает это до боли смешно (а не раздражающе, как это часто бывает). Когда видишь, как ему приходится преодолеть свои страхи, свою слабость, чтобы помочь друзьям, — это вдохновляет.

И вот уже Мугивары для зрителя как родные. Но они не одни в своём большом приключении. В пути мы встречаем множество второстепенных персонажей, которым сопереживаем ничуть не меньше. Будь то кит, полсотни лет ждавший приютившую его команду, доктор, что ытается найти лекарство от всех болезней, или принцесса, желающая остановить гражданскую войну в своём королевстве, — даже самые маленькие и незначительные истории не оставляют равнодушным.

То же можно сказать и о противниках, с которыми сталкиваются герои. Многие из них даже не злодеи, а защитники добра и справедливости, в то время как другие уже давно поработили мирное население и стали властными тиранами. От мелких разбойников до адмиралов Морского Дозора и опаснейших пиратов Гранд Лайна — все они запоминаются, цепляют, устрашают. И зачастую мы либо им сопереживаем, либо выкрикиваем в экран: «Как же бесит его наглая ухмылка! Луффи, давай, наваляй ему!»

При создании многих персонажей Одатти опирался на образы настоящих пиратов и современных знаменитостей. Так, один из главных злодеев истории, Маршалл Д. Тич, отсылает к любимому автором пирату XVIII века — Эдварду Тичу, Чёрной Бороде. Инфантильный плотник Фрэнки явно вдохновлён Эйсом Вентурой. А с рэпера Эминема, фанатом которого считает себя Ода, вообще срисовали одного из самых запоминающихся персонажей — Бога Энеля.

Важно и то, что все персонажи придуманного Одой-сэнсэем мира живут и вне рамок путешествия Мугивар. Автор не забывает про них и постоянно даёт нам понять, где они и чем занимаются, посвящая этому отдельные главы и серии. Глобальный сюжет One Piece не останавливается даже без участия Луффи и его друзей. У них, в свою очередь, всё работает по заветам жанра сёнэн: постоянно появляясь в центре круговорота событий, главные герои обязательно победят, тут уж никуда не деться. Но то, как это подаётся, как персонажи взаимодействуют и как события сменяют друг друга, — всё это превращает One Piece из стандартного сёнэна в нечто большее.

Способствует этому и чётко обозначенное путешествие героев от начала Гранд Лайна до самого его конца. Да, команда делает многочисленные крюки и остановки, но в конце концов они доплывут до заветного последнего острова. Это на протяжении двадцати лет знают и автор, и зритель. А концовка, по словам Оды, была придумана с самого начала и ни разу за это время не изменилась. Наличие конкретной цели, которая с каждым шагом всё ближе, неимоверно радует. При этом забавно, как собратья по цеху, «Наруто» и «Блич», где у главных героев более абстрактные задачи, уже успели завершиться, а Луффи всё ещё идёт к своему сокровищу. Идёт, даже не отвлекаясь на один из шаблонов жанра в виде тренировок главных героев — ведь они зачастую слишком скучны и останавливают стремительный сюжет сёнэна.

Чеховские мины

Многие искушённые зрители анимесериалов уже давно привыкли к неожиданным поворотам и прочим роялям из кустов. Но в One Piece всё иначе. Ода повсюду разбрасывает крупицы информации, которые в будущем должны сыграть важную роль. Например, бумажка, показывающая местоположение и состояние владельца, оказывает влияние на сюжет через восемь лет эфира! И все такие чеховские мины непременно взрываются. Стоит отдать должное автору за то, что он держит в памяти все предыдущие события и выстраивает сюжет таким образом, чтобы все детали складывались в общую картину.

Неотъемлемая часть One Piece — юмор. Лёгкий, приятный, зачастую построенный на хохмах, характерных для определённых героев. Одни шутки просто мило смотрятся и задают настроение, другие смешат до колик.

Не обходится и без драмы. Да ещё какой! Трагические моменты путешествия способны не просто выдавить слезу, но заставить рыдать — спасибо отличной постановке сцен, прорисованным эмоциям персонажей и атмосферному звуковому сопровождению. Даже при пересмотре многие события цепляют за душу. При всём при этом Ода не любит убивать персонажей (за все два десятка лет из ключевых героев погибают лишь трое), и если он идёт на такой шаг, то фанаты по всему миру точно будут сидеть в обнимку с подушками и носовыми платками.

Да и в целом, за красочной картинкой One Piece скрывает размышления о довольно серьёзных проблемах нашего мира. Пока дети смотрят историю о приключениях и дружбе, взрослые видят рассказы об ужасах войны, геноциде, евгенике, наркомании, расизме, рабстве, цензуре и многом другом. И это всё аккуратно вплетено в канву сюжета, а не подаётся в лоб, как сейчас принято делать на Западе.

One Piece не стал бы таким известным без своего уникального стиля. Живописные локации, неповторимые образы персонажей и лихой мордобой — мастерство рисунка Оды-сэнсэя с годами только растёт. При этом многие элементы мангака до сих пор рисует сам, не доверяя работу своим многочисленным ассистентам. В аниме же на передний план выходит, помимо анимации, ещё и звуковое сопровождение: вдохновляющая, отлично работающая на атмосферу музыка и восхитительные голоса персонажей. И ведь не скажешь, что могучего капитана Мугивар, который каждую серию кричит что есть мочи, озвучивает миниатюрная бабушка!

Но, сколько ни воспевай достоинства сериала, нельзя обойти вниманием главную претензию фанатов: One Piece в первую очередь ругают за кошмарную растянутость. Дело в том, что обычно при экранизации манги с короткими главами в пятнадцать страниц одна серия аниме строится на двух-трёх главах. И со временем материал заканчивается, поскольку сериал догоняет мангу, ведь оба выходят еженедельно.

С One Piece это случилось ещё в начале нулевых. Обычная практика для студий в такой ситуации — дать сериалу перерыв или рисовать собственную историю-филлер. Но в Toei Animation поступили иначе и просто стали выпускать серии, основанные только на одной главе манги. И если десять лет назад всё более или менее получалось, то сегодня уже сложно не заметить повторяющиеся анимации и жутко растянутые сцены. Поэтому многие зрители ждут полного выхода сюжетных арок, чтобы посмотреть их в один присест. Так, арка острова Дресс Роза, буквально мучавшая зрителей на протяжении двух лет и 118 эпизодов, целиком всё ещё смотрится потрясающе.

А вот филлеров, кстати, в сериале немного, и они небольшие — в отличие от того же «Наруто» , где можно пропускать добрую половину сериала. При этом самой длинной побочной аркой — 11 серий — стала G8, которая по качеству сценария не уступает основному сюжету.

Народные герои

Теперь, когда более или менее понятно, за что One Piece полюбили, стоит рассказать о том, как именно его любят, — особенно в родной Японии. Здесь царит настоящий культ: One Piece читают или смотрят чуть ли не все, от школьников до руководителей компаний и домохозяек. В ответ на вопросы об огромном объёме произведения они говорят: «Зачем смотреть сотни аниме, когда можно просто смотреть One Piece?»

Фанаты со всей страны присылают Одатти свои рисунки и письма с благодарностями или вопросами. И он на них отвечает в особом разделе манги SBS. А также много шутит, даёт новую информацию по персонажам и общается с другими людьми, участвующими в создании сериала. Немногие авторы поддерживают такой уровень связи с сообществом на протяжении долгих лет.

За два десятилетия своего существования манга, безусловно, повлияла не только на читателей, но и на других создателей. Будь то похожий стиль, детально проработанный мир или глобальный сюжет, вращающийся не только вокруг главных героев, — работ с подобными приёмами стало значительно больше. Может, One Piece и не изобрёл жанр по новой, но уж точно сильно на него повлиял.

Памятники героям франшизы можно найти в самых разных уголках страны. К примеру, в городе Нагасаки можно прокатиться на репликах кораблей главных героев. Фан-атрибутика по One Piece тоже пользуется огромным спросом: многие магазины Акихабары на треть забиты фигурками и прочими мелочами, связанными с сериалом. Во многих городах есть специализированные магазины, рестораны и бары, где можно вместе с другими фанатами спеть в караоке любимые опенинги из аниме.

В Universal Studios Park Japan (город Осака) каждое лето проходит большое событие, посвящённое One Piece. Везде развешиваются плакаты о розыске пиратов, работники парка ходят в костюмах Морского Дозора, в нескольких местах продаются товары из сериала, проводится множество тематических конкурсов. А в конце дня посетители собираются на масштабное представление с героями франшизы. Вершиной народной любви стало открытие в 2015 году тематического парка Tokyo One Piece Tower в старой токийской телебашне: целых четыре этажа занимают всевозможные аттракционы и выставки, сцена для музыкального шоу, ресторанчики и огромный сувенирный магазин.

Посетив подобные места, понимаешь: здесь One Piece и вправду обожают. А как же приняли Пиратов Соломенной Шляпы у нас?

В Россию One Piece пришёл под названием «Большой куш». И пришёл относительно поздно — в 2012 году, когда на пике популярности у нас уже был «Наруто». Компания «Комикс-Арт» лицензировала мангу и первые 130 эпизодов аниме, которое транслировалось по телеканалу 2х2 в полном дубляже. Однако вскоре она отказалась от проекта по финансовым соображениям, и долгое время единичные томики манги пылились на книжных полках. Этой судьбы, кстати, не избежали ни «Наруто», ни «Блич».

Но, хотя шайка пиратов не смогла завоевать у нас такую же популярность, как ниндзя из деревни листвы, своих преданных поклонников она нашла и здесь. Фанатам не приходится сидеть без дела — перевод аниме в той же озвучке продолжается до сих пор исключительно силами энтузиастов. Они собирают пожертвования и привлекают актёров оригинального дубляжа для всех последующих серий. К настоящему моменту One Piece перевели уже больше трёхсот эпизодов. Для широких же масс сериал недавно приобрёл онлайновый сервис Wakanim, где еженедельно одновременно с релизом в Японии выходят последние эпизоды с русскими субтитрами и озвучкой.

Медленно, но верно One Piece получает своё — в этом году манга возвращается на полки магазинов. «Азбука» ещё в мае выпустила омнибус, вмещающий первые три тома манги, и пока не собирается останавливаться.

* * *

Произведение Эйитиро Оды можно смело назвать одним из самых знаковых в истории манги и аниме. За два десятилетия One Piece не только сильно повлиял на современную культуру Страны восходящего солнца, но и задал несколько тенденций для индустрии. Однажды большое путешествие Луффи и его команды подойдёт к концу, но пока рано сушить вёсла и спускать паруса — до края света ещё далеко! Полный вперёд!