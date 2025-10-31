Туманы, осень, тайны: ещё 9 книг к Хэллоуину

Осенью следует рассказывать особые истории — загадочные, таинственные, мистические. Выбрали аж девять таких — и поверьте, в них есть всё, за что мы любим осеннюю пору и Хэллоуин. Эти книги лучше всего читать вечерами, к огда ветер гоняет по улице листья, а за окном моросит дождь .

Эммелин Дункан

Хэллоуин в книжном «Ленивые кости»

После съёмок культового фильма ужасов город Элиан-Холлоу стал меккой для поклонников Хэллоуина, а книжный магазин «Ленивые кости» — его сердцем. Хозяйка лавки, Бэйли Бриггс, готовится к литературному фестивалю и встречает съёмочную группу, которая делает шоу об охоте на привидений. Всё вроде бы идёт хорошо — однако затем праздник неожиданно оборачивается кошмаром, а улики указывают на саму Бэйли.

Чтобы спасти себя, героиня вынуждена распутать клубок тайн, скрытых за фасадом «уютного» городка. Среди пыли и старых фотографий оживают призраки прошлого, а дружелюбные соседи оказываются не теми, за кого себя выдают — правда, которую скрывали десятилетиями, наконец-то выбирается наружу.

Уоллис Кинни

Самайн у ведьмы пограничья

Фэнтези, написанное по мотивам мифа об Аиде и Персефоне: роман о ведьмах, проклятиях, семье и любви, способной противостоять даже смерти.

До волшебной ночи остается всего семь дней, когда жизнь Гекаты Гудвин, ведьмы пограничья, идёт наперекосяк. Вместо тихих вечеров с котом и чашкой травяного чая — старый знакомый на пороге, странный призрак, вторгающийся в сны, и гримуар из дома умершей матери, под завязку напичканный тёмной магией. Да ещё и старшая сестра попросила организовать приём для ковена! Теперь Гекате нужно разобраться с делами, а параллельно спасти себя, свою семью и, возможно, целый мир.

Владимир Торин, Олег Яковлев

Мистер Вечный Канун

Виктор Кэндл получает странное письмо и возвращается в родной город, окутанный туманом и слухами о старых проклятиях. В семейном особняке, стены которого помнят слишком многое, появляются загадочные гости , а родственники с каждым днём ведут себя всё подозрительнее. Хэллоуин обещает стать ночью, когда прошлое, наконец, настигнет героя.

Дилогия «Мистер Вечный Канун» — детектив с налётом мистики, полный семейных тайн и опасных интриг. Атмосфера у этой истории самая что ни на есть хэллоуинская — полутени, шёпоты за дверью и ощущение, что в каждом зеркальном отражении скрывается кто-то чужой. Е сли в тумане вдруг покажется Человек в зелёном — бегите.

Владимир Торин

Тайна дома №12 на улице Флоретт

Книга продолжает цикл «Таинственные истории из Габена», но читать её можно и отдельно. Впрочем, тех, кто оценил другие романы серии, ждёт гораздо больше интересного: ведь в книжной вселенной, созданной Владимиром Ториным, истории пересекаются, сюжеты врастают один в другой, а читатель собирает этот пазл, как сыщик, находя спрятанные улики.

В Габене снова неспокойно. На этот раз всё начинается с древнего дома у канала: его жильцы один за другим начинают меняться. Удержать тьму внутри невозможно, она любопытна и голодна. Мрачная тайна расползается по улицам, словно мох по стенам, и вскоре сквозь туман Тремпл-Толла на паровых роликовых коньках проносится нечто кошмарное. Только доктор Натаниэль Френсис Доу способен понять, что же происходит на самом деле. В тревожно-завораживающем Габене готика переплетается с абсурдом, а ужас — с изысканным юмором. Эта история рассказывает о том, как хрупки границы между нормой и безумием, правдой и ложью, человеком и чудовищем...

Анви Рид

Общество мёртвых и исключительных

В первом томе дилогии читатель знакомится с Эбель Барнс. Ночью девушка поднимается из свежей могилы, но не может вспомнить, как в ней оказалась — и почему. После «пробуждения» Эбель остаётся жить в Академии, которая располагается в заброшенном соборе. Здесь учатся скуры — люди с необычными способностями. К примеру, одни из них умеют превращаться в другого человека, а другие могут дышать под водой. Но в Академии неспокойно: здесь совершаются убийства, стены хранят запретные знания, а шифры ведут к истине, которую, возможно, лучше не знать.

Во второй книге цикла — «Обществе забытых мучеников» — улики приведут Эбель туда, где она однажды умерла. Ей предстоит столкнуться с тем, кто всё это время следил из тени — и с собственным прошлым.

Рита Хоффман

Загадочная история Аллана Уйэна

Аллан Уэйн, выпускник католической семинарии, приезжает в тихий городок Нейквилл , чтобы помогать местному настоятелю. Вскоре в Нейквилле начинают умирать люди — и их смерти кажутся очень подозрительными. Но как с мрачными событиями связан сам Аллан и его семья, о которой окружающие, кажется, знают больше, чем он сам?

Готический роман Риты Хоффман, автора серии «Мрачный Взвод», рассказывает о наследии, которое невозможно отвергнуть, и судьбе, предопределённой ещё до рождения.

Читайте также Читаем книгу: Рита Хоффман — «Загадочная история Аллана Уэйна» Издательство МИФ 07.09.2025 1950 Отрывок, в котором происходит загадочная смерть, а герой начинает что-то подозревать

Шон М. Уорнер

Ли Ховард и призраки поместья Симмонсов-Пирсов

Трагическая гибель родителей переворачивает жизнь Ли Ховард: девушка переезжает к родственникам, которых прежде не знала. Их дом полон роскоши, тайн и теней. Расследуя обстоятельства смерти отца и матери Ли, полиция заходит в тупик, и героиня решает действовать сама — вместе с новыми друзьями она отправляется в путешествие.

Это уютный мистический детектив о взрослении, потерях и мужестве признать правду, даже если она пугает. А ещё история о том, как призраки помогают живым справиться с болью.

Ирина Цимеринг

Как поймать монстра. Круг 3

Продолжение цикла «Как поймать монстра» — смесь мистики и триллера, приправленная чёрным юмором.

В Ирландии слишком сыро, слишком темно и слишком много того, чему лучше бы оставаться под землёй. Джемму, Кэла, Нормана, Сайласа и Киарана загнали в ловушку — теперь охотники на нечисть сами стали добычей. Нечто, спавшее на протяжении тысячелетий, восстаёт и выбирается наружу — вместе с тайнами, страхами и проклятиями, которые каждый из героев прятал глубоко внутри. Чтобы выжить, им придется справиться со своими кошмарами и победить чудовищ, которые прячутся в их собственных сердцах.

Русская готика

Сборник рассказывает о тёмной и завораживающей стороне русской классики — такой, в которой разум сталкивается с безумием, а реальность переплетается с потусторонним. Призраки, проклятия, видения и неведомая сила, способная свести человека с ума: «Чёрный монах» Чехова, «Перстень» Баратынского, «Косморама» Одоевского... Каждая повесть словно предупреждает: есть бездны, в которые лучше не вглядываться слишком долго.

Русская готика родилась в эпоху, когда в воздухе витала тревога, а человеческая душа балансировала на грани между верой и страхом. В этом сборнике есть все классические образы мистического XIX века: проклятые кольца и воскресшие мертвецы, безумцы и демоны, разбойники и бесы.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.