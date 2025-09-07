Читаем книгу: Рита Хоффман — «Загадочная история Аллана Уэйна»

Было неловко сидеть без дела, но отец Паскаль не подпустил меня к готовке. Пришлось переодеться и отвлечь себя завариванием травяного сбора, который продала мне Эш.

— Да что вы? Бедная Луиза.





Я успел рассказать отцу Паскалю о случившемся с трубочистом, и лицо его потемнело от горя.





— Чета Бишоп… Я знаю их с тех пор, как они переехали сюда. Прекрасные люди. Должно быть, завтра Луиза придёт договариваться о похоронах.





— Я знаю, что у Господа свои планы на каждого из нас, но смерть этого бедняги шокировала меня, — признался я. — Не могу поверить, что жизнь может так легко оборваться.





— Потому что вы молоды, отец Уэйн. В вашем возрасте не пристало думать о смерти, поэтому гибель Бобби так вас напугала. За несколько дней до вашего приезда погиб кровельщик, — вдруг добавил отец Паскаль. — Молодой, сильный юноша. Констебли решили, что он тоже просто сорвался с крыши.





— Вы говорите так, будто не согласны с ними, — заметил я, обернувшись.





Отложив нож, отец Паскаль повернулся ко мне, скрестил руки на груди, взгляд его льдисто-голубых глаз вновь стал пронзительно острым.





— Странные совпадения, — наконец сказал он. — Здоровые, полные сил мужчины просто падают с крыш, как переспевшие яблоки с веток. Это кажется мне… неестественным.





Он смотрел на меня так, словно ждал чего-то, но мне нечего было сказать. Я лишь пожал плечами и потянулся за чашками, надеясь, что моё молчание достаточно красноречиво.





— Год назад, перед смертью лорда Томеску, в Нейквилле тоже погибло несколько человек, — настойчиво продолжил беседу о мертвецах отец Паскаль.





— Думаете, между этими смертями есть связь? Тогда вам лучше обратиться к констеблям, я ничего не смыслю в подобных делах. Но, если говорить откровенно, не вижу ничего странного в том, что трубочист и кровельщик сорвались с высоты. Это опасная работа.





Отец Паскаль кивнул и наконец вернулся к готовке. Выдохнув, я налил ароматный отвар в чашки и сел за стол. От разговоров о смерти меня охватывала оторопь.





— И всё же мне кажется, — неожиданно заговорил отец Паскаль, — что всё это неспроста.

«Неужели он стал таким мнительным из-за возраста?» — подумал я, а вслух спросил:





— А что констебли?





— Называют это несчастными случаями и продолжают отсиживаться в булочной миссис Эйрл.





— Они показались мне надёжными людьми.





— А я и не говорю, что они ненадёжные люди, отец Уэйн. — Отец Паскаль снова повернулся и посмотрел мне в глаза. — Но бывают вещи, которые сложно назвать очевидными.





— Не понимаю, о чём вы говорите.





— Пахнет ромашкой. Это сбор миссис Питерс?





Больше к разговору о странных смертях отец Паскаль не возвращался, и я был рад этому. Руки всё ещё подрагивали от пережитого мною шока, и даже уютный свет газовых рожков и тепло дома не помогали успокоиться.





— Вы думали о тексте воскресной проповеди? — спросил отец Паскаль, когда исходящие паром тарелки уже стояли перед нами.





— Ещё не успел, — честно ответил я. — Но у меня есть пара идей.





— Вы всегда можете обратиться ко мне. В конце концов, вас отправили сюда именно за этим.





— Благодарю вас, отец Паскаль. Я очень рад, что вы…





— …оказались не старым упертым бараном, да, я помню.





Он тихо рассмеялся, а я лишь вяло улыбнулся и взял вилку. Пудинг удался. Казалось, я не смогу проглотить ни кусочка, но тающие во рту почки убедили меня в обратном.





— Очень вкусно!





— Если снова окажетесь без еды, приходите ко мне. Мой дом неподалеку от рыночной площади. Нечем дышать, я открою окно?





— Это всё газовые рожки. — Я поспешно кивнул.





— В больших городах электричество теснит газ, — сказал отец Паскаль, вернувшись за стол. — Возможно, скоро оно появится и в Нейквилле.





— А здесь всегда так темно? — Я посмотрел в окно, за которым сгущались ранние сумерки.





— Примерно раз в год погода сходит с ума и мы не видим солнца несколько месяцев — лишь его бледную тень.





— Как необычно…





— В Нейквилле много всего необычного.





То, каким тоном отец Паскаль произнёс это, заставило меня насторожиться.





— Я должен что-то знать? — прямо спросил я, пытливо глядя на него.





— Ещё не время, — неожиданно серьёзно ответил отец Паскаль и резко поднялся на ноги. — Мне пора. Думаю, безутешная родня бедняги Бобби уже отправила кого-то ко мне, чтобы договориться о похоронах. И, Аллан, кое-какие продукты ещё остались в пакете — займитесь ими, чтобы они не испортились.





Мы попрощались, я проводил отца Паскаля до калитки и долго смотрел вслед удалявшейся фигуре. На душе отчего-то было прескверно, съеденный пудинг превратился в тяжёлый ком и камнем лежал в желудке. Меня опять затошнило.