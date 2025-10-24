«Злодейский путь!» Эл Моргот: 6 фактов о главном герое серии

«Злодейский путь!» Эл Моргот — серия, повествующая о приключениях попаданца в мире новеллы. Ему приходится выживать в теле злодея и нести груз чужого прошлого. История выросла из веб-новеллы с 3,8 миллионами прочтений в сети. Уже вышло семь томов.
Предлагаем поближе познакомиться с главным героем серии — Проклятым старейшиной. Принесли краткое досье и шесть фактов, благодаря которым можно лучше понять этого «злодея» и его историю.
Досье
Шен, Проклятый старейшина
Происхождение: обычный читатель из нашего мира. После смерти очнулся в теле главного злодея веб-новеллы «Великий безумный».
Статус: старейшина, вынужден сохранять образ чудовища, чтобы не нарушать канон.
Главная угроза: Система с опасными квестами и не всегда понятными правилами.
Ближайшие связи: Муан Гай — формально враг, фактически опора.
Локации: Чёрный замок, Пади Саллан, Зимний бал у фейри.
Шен на обложке шестого тома
Обложка седьмого тома с новым персонажем
6 фактов о герое
Шен — попаданец, вынужденный поддерживать образ злодея, в теле которого он оказался. Его контролирует Система, которая выдаёт квесты и баллы за их прохождение. Ноль баллов или попытка помешать главному герою пройти сюжет приводят к немедленной смерти.
Сила Шена — в его уязвимости. Он не всезнающий герой, а растерянный человек, который пытается выжить, не потеряв самого себя. При этом Шен способен сохранять чувство юмора даже перед лицом смерти — Система, по его словам, фиксирует «+100 баллов к читаемости», когда он страдает.
Тактика Шена — выжить, сохранив маску Проклятого старейшины. На публике герой играет роль ужасного и могущественного злодея, но тайно помогает тем, кого по канону должен уничтожить. При этом он непрерывно «закрывает» побочные квесты — от спасения деревни до участия в соревнованиях старейшин. Отдыхать Шену некогда.
Связь Шена с Системой похожа на диалог с язвительным «менеджером». Система — отдельный персонаж, который комментирует его действия, шутит, выдаёт бессмысленные квесты, а порой даже нарушает собственные правила. Шену кажется, что она ставит на нём эксперименты.
Самые рискованные отношения у Шена сложились с героем по имени Муан Гай. По канону это его заклятый враг, старейшина пика Прославленных душ, но в реальности — друг и опора. Муан Гай то вызывает Шена на дуэль, то спасает ему жизнь, то приносит торт на день рождения. И всё же он — единственная постоянная величина в хаосе, который окружает Шена.
Шен живёт в прекрасном, хоть и смертельно опасном мире. Порой он отправляется в Пади Саллан — место злых снов и демонов. Затем возвращается в Чёрный замок, похожий на пустую гробницу. А после выходит в свет на Зимнем балу у фейри, где одно неверное слово может стоить жизни. Несмотря на многочисленные угрозы, этот мир стал для Шена привычным — почти домом.