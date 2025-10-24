«Злодейский путь!» Эл Моргот: 6 фактов о главном герое серии

Шен — попаданец, вынужденный поддерживать образ злодея, в теле которого он оказался. Его контролирует Система, которая выдаёт квесты и баллы за их прохождение. Ноль баллов или попытка помешать главному герою пройти сюжет приводят к немедленной смерти.

Сила Шена — в его уязвимости. Он не всезнающий герой, а растерянный человек, который пытается выжить, не потеряв самого себя. При этом Шен способен сохранять чувство юмора даже перед лицом смерти — Система, по его словам, фиксирует «+100 баллов к читаемости», когда он страдает.

Тактика Шена — выжить, сохранив маску Проклятого старейшины. На публике герой играет роль ужасного и могущественного злодея, но тайно помогает тем, кого по канону должен уничтожить. При этом он непрерывно «закрывает» побочные квесты — от спасения деревни до участия в соревнованиях старейшин. Отдыхать Шену некогда.

Связь Шена с Системой похожа на диалог с язвительным «менеджером». Система — отдельный персонаж, который комментирует его действия, шутит, выдаёт бессмысленные квесты, а порой даже нарушает собственные правила. Шену кажется, что она ставит на нём эксперименты.

Самые рискованные отношения у Шена сложились с героем по имени Муан Гай. По канону это его заклятый враг, старейшина пика Прославленных душ, но в реальности — друг и опора. Муан Гай то вызывает Шена на дуэль, то спасает ему жизнь, то приносит торт на день рождения. И всё же он — единственная постоянная величина в хаосе, который окружает Шена.