КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Фильм «Глазами пса»: с собакой всё в порядке!
Лучшие фантастические фильмы с Хироюки Санадой
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»: как получилось самое кассовое аниме
10 удивительных научно-фантастических мультфильмов из Европы, которых вы, возможно, не видели

Классика

Питер Джексон: король трэша и мёртвых девочек
«Время первых»: что правда, а что вымысел
Блоги|Книги
#фэнтези#попаданцы

«Злодейский путь!» Эл Моргот: 6 фактов о главном герое серии

Издательство МИФ
24 октября 10:00
74
1 минута на чтение
«Злодейский путь!» Эл Моргот — серия, повествующая о приключениях попаданца в мире новеллы. Ему приходится выживать в теле злодея и нести груз чужого прошлого. История выросла из веб-новеллы с 3,8 миллионами прочтений в сети. Уже вышло семь томов.
Предлагаем поближе познакомиться с главным героем серии — Проклятым старейшиной. Принесли краткое досье и шесть фактов, благодаря которым можно лучше понять этого «злодея» и его историю.

Досье

Шен, Проклятый старейшина

Происхождение: обычный читатель из нашего мира. После смерти очнулся в теле главного злодея веб-новеллы «Великий безумный».
Статус: старейшина, вынужден сохранять образ чудовища, чтобы не нарушать канон.
Главная угроза: Система с опасными квестами и не всегда понятными правилами.
Ближайшие связи: Муан Гай — формально враг, фактически опора.
Локации: Чёрный замок, Пади Саллан, Зимний бал у фейри.

Шен на обложке шестого тома

Обложка седьмого тома с новым персонажем

6 фактов о герое

  1. Шен — попаданец, вынужденный поддерживать образ злодея, в теле которого он оказался. Его контролирует Система, которая выдаёт квесты и баллы за их прохождение. Ноль баллов или попытка помешать главному герою пройти сюжет приводят к немедленной смерти.
  2. Сила Шена — в его уязвимости. Он не всезнающий герой, а растерянный человек, который пытается выжить, не потеряв самого себя. При этом Шен способен сохранять чувство юмора даже перед лицом смерти — Система, по его словам, фиксирует «+100 баллов к читаемости», когда он страдает.
  3. Тактика Шена — выжить, сохранив маску Проклятого старейшины. На публике герой играет роль ужасного и могущественного злодея, но тайно помогает тем, кого по канону должен уничтожить. При этом он непрерывно «закрывает» побочные квесты — от спасения деревни до участия в соревнованиях старейшин. Отдыхать Шену некогда.
  4. Связь Шена с Системой похожа на диалог с язвительным «менеджером». Система — отдельный персонаж, который комментирует его действия, шутит, выдаёт бессмысленные квесты, а порой даже нарушает собственные правила. Шену кажется, что она ставит на нём эксперименты.
  5. Самые рискованные отношения у Шена сложились с героем по имени Муан Гай. По канону это его заклятый враг, старейшина пика Прославленных душ, но в реальности — друг и опора. Муан Гай то вызывает Шена на дуэль, то спасает ему жизнь, то приносит торт на день рождения. И всё же он единственная постоянная величина в хаосе, который окружает Шена.
  6. Шен живёт в прекрасном, хоть и смертельно опасном мире. Порой он отправляется в Пади Саллан — место злых снов и демонов. Затем возвращается в Чёрный замок, похожий на пустую гробницу. А после выходит в свет на Зимнем балу у фейри, где одно неверное слово может стоить жизни. Несмотря на многочисленные угрозы, этот мир стал для Шена привычным — почти домом.

Читайте также

Вебтуны об изменившейся реальности

Борис Невский

09.02.2024

63251

Вся наша жизнь — игра!

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Издательство МИФ
#фэнтези#попаданцы
Рекомендуем
За что я люблю Кристофера Нолана и его фильмы
Мастер-класс. Создание персонажей от Алана Мура
Путеводитель по книгам Толкина: как ориентироваться в произведениях Профессора?
Мир фантастики № 263 (октябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Блоги

Читаем книгу: Ян Ло «Падение клана Шэ. Том 1»

Блоги

Москва после апокалипсиса, мир детских фантазий и ангелы на Земле: новые романы в жанре городского фэнтези
Магия на соседней улице

Блоги

Настольная ролевая «Кольцо Всевластья» — Средиземье глазами ролевика
Ты — приключенец, Бильбо.

Блоги

Что почитать? 5 фэнтези-книг про игры на выживание
Смертельные турниры, боги, смертные и борьба за жизнь в мире игры

Блоги

Читаем книгу: Эра Думер — «Жрец со щитом – царь на щите»
Отрывок, в котором главные герои, носители проклятия, впервые сталкиваются с необъяснимой угрозой

Блоги

«Доктор Грордборт: научно-приключенческое насилие»: настольное путешествие в мир космического ретрофутуризма
На Марс, леди и джентльмены!

Блоги

«Хеску. Кровь Дома Базаард»: тёмное фэнтези о кланах оборотней
История о расе, представители которых способны превращаться в птиц и зверей

Блоги

Читаем книгу: Рита Хоффман — «Загадочная история Аллана Уэйна»
Отрывок, в котором происходит загадочная смерть, а герой начинает что-то подозревать

Блоги

«Смех бессмертных»: триллер на базе древнего мифа
История о поиске вечности и борьбе с внутренними демонами

Блоги

Читаем книгу: Александр Зимовец — «Дуэльный сезон»
Отрывок, в котором главная героиня сходится на дуэли с опасным противником
Показать ещё
Рекомендуем
«Назад в будущее»: как создавался фильм. Другой Марти и черновики сценария
Какими могли быть «Хребты безумия» Гильермо Дель Торо: читаем сценарии
«Вспомнить всё» — 30 лет. Трудная история создания
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты