«Ведьмака» досмотрите — зачтётся вам это! Все плюсы и минусы сериала

Ведьмак Геральт убивает монстров, охотится на чудовищ и пытается смириться с предубеждением людей, неприязнью кошек и назойливой компанией барда по имени Лютик. Йеннифэр проходит обучение в магической школе Аретуза и становится одной из самых могущественных волшебниц на Континенте. А юная принцесса Цирилла бежит из охваченной войной Цинтры на поиски того единственного, кто способен защитить её, — Геральта из Ривии.

The Witcher Жанр: высокое фэнтези

Шоураннер: Лорен Шмидт Хиссрич

В ролях: Генри Кавилл, Аня Чалотра, Фрея Аллен, Джои Бэйти

Премьерный показ: 20 декабря 2019, Netflix

Продолжительность: 8 эпизодов

Похоже на: «Мандалорец», «Игра престолов»

20 декабря на Netflix вышел первый сезон телесериала «Ведьмак» — масштабной и высокобюджетной экранизации книг Анджея Сапковского. Некоторые заранее поспешили поставить на сериале крест из-за кастинга и слабого первого эпизода. Но вскоре оказалось, что по ходу просмотра впечатления от сезона меняются в лучшую сторону.

«Ведьмак» старается не отходить если не от буквы, то от духа оригинала. Порой излишнее следование первоисточнику даже становится для сериала проблемой. Зрители, не знакомые с книгами, могут не понять некоторых сцен. Но, несмотря на слабый пилот и ряд других минусов, в целом «Ведьмак» оставляет положительное впечатление и становится одним из самых приятных сюрпризов под конец года. Давайте обо всём по порядку.

Ужасный пилот

Немногие знают, но пилотный эпизод «Игры престолов» был настолько плох, что его пришлось переснять почти полностью. В нём были проблемы с экспозицией, лишние сцены сжирали хронометраж, а не читавшие книг зрители даже не могли догадаться, что Джейме и Серсея — брат и сестра. Бениоффу и Уайссу повезло: канал HBO дал им второй шанс, а будущий создатель «Чернобыля» Крэйг Мэйзин указал на ошибки, которые им удалось исправить.

Продюсеру и сценаристу Лорен Шмидт Хиссрич никто не сказал, что пилотная серия её «Ведьмака» представляет собой такую же проблему. Ей повезло в другом: Netflix заказал сразу целый сезон и выпустил все восемь серий в один день. Если бы «Ведьмак» выходил в эфир по серии раз в неделю, название пилотного эпизода «Начало конца» могло бы стать пророческим.

Проблема этой серии в том, что сценаристы запутались в экспозиции. Они явно не хотели ограничиваться фанатами книг и игр и делали ставку на тех, кто вообще не знаком с миром «Ведьмака». Но по факту у сериала оказался такой высокий порог вхождения, что разобраться в происходящем без знания книг почти невозможно.

Информацию о мире пытаются подать через диалоги. В результате эпизод почти полностью состоит из болтовни, а каждый диалог превращается в пространную лекцию о том или ином аспекте мира. Но обилие льющейся с экрана информации не помогает, а лишь запутывает.

Вываливая на зрителя ворох незнакомых имён, названий и событий, создатели «Ведьмака» не спешат объяснить, как всё это связано с происходящим и что вообще происходит. Кто такие ведьмаки, зачем они пьют эликсиры, почему порой так странно выглядят? Почему народ ненавидит их, если ведьмаки спасают мир от чудовищ? Что такое проклятие Чёрного Солнца, кто такая Фалька и почему её наследников нужно бояться? Что такое Сопряжение Сфер?

Часовой эпизод кажется растянутым на целую вечность. Лишь в финальной трети, когда нильфгаардцы штурмуют Цинтру (почему они не берут пленных?), а Цири пытается сбежать от Кагыра (а это кто?) и отправиться на поиски Геральта из Ривии (зачем?), авторы вспоминают о динамике.

К счастью, весь «Ведьмак» вышел сразу, и зрители могли сразу переключиться на следующие серии. Тут-то и выяснилось, что с каждым новым эпизодом сериал становится лучше, а ближе к финалу и вовсе набирает крейсерский ход, оставляя в предвкушении продолжения.

Ведьмак, чародейка и сирота

В придачу к высокому порогу вхождения «Ведьмак» обладает сложной повествовательной структурой. Сюжетные линии Геральта, Цири и Йеннифэр развиваются в разных временных периодах и сходятся вместе только в финале. Первые серии никак на это не намекают, и разница во времени становится очевидна только в третьем эпизоде, когда на выпускной вечер Йен приезжает маленький Фольтест, — в сюжетной линии Геральта он уже разменял пятый десяток.

Причины такого подхода очевидны: в «Последнем желании» и «Мече предназначения» Сапковский следил за приключениями одного Геральта, а Хиссрич нужно было представить ещё двух героинь. Так мы больше узнали о становлении Йен (в книге этому уделяется от силы две строчки) и о бегстве Цири из Цинтры (в книгах мы видим горящий город и всадника в крылатом шлеме лишь в кошмарах девочки).

Если линия Йен в целом соответствует духу книг, то в линию Цири внесли изменения. Главное — в отличие от книг, в финале сериала Геральт и Цири встречаются в Заречье впервые, об их знакомстве в Брокилоне нет ни слова. Поэтому их финальные объятия выглядят фальшиво: принцесса, по сути, обнимает незнакомца, о существовании которого узнала несколько дней назад.

Из-за ограничений хронометража и трёх сюжетных линий приключения самого ведьмака получились несколько скомканными. События рассказов Сапковского приходилось впихнуть в 20–25 минут экранного времени. А жаль, ведь, рассказывая о становлении Йен и тяготах Цири, создатели упустили возможность показать становление самого ведьмака.

В «Четырёх марках» нам показывают, как Лютик начал менять публичный образ Геральта с Мясника из Блавикена на героического Белого Волка, а уже в «Предательской луне» мы видим, что слухи о его похождениях разносятся по всему Континенту. Почему бы не рассказать побольше об этих похождениях? Ведь дальше шанса на это уже не будет. Второй сезон основан на романе «Кровь эльфов», начиная с которого сага уходит в сторону масштабного эпоса. Вряд ли локальные приключения ведьмака будут уместны на фоне таких значимых событий.

Натурные съёмки и запоминающийся саундтрек помогли «Ведьмаку» воссоздать атмосферу первоисточника… а ещё сделали неизбежным сравнение с польским сериалом 2002 года. Как ни странно, у авторов нового сериала схожий подход к экранизации, хотя «Ведьмак» от Netflix и гораздо ближе к книгам. Оба сериала почти не трогают монстров и чудищ, оба играют с темой меньшего зла и идеей того, что человек — худший монстр из всех. Оба адаптируют одни и те же рассказы и касаются одних и тех же ключевых точек. Даже Геральта в польском дубляже озвучивает Михал Жебровский, сыгравший ведьмака в сериале 2002 года.

Новый «Ведьмак» относится к первоисточнику очень серьёзно. Это заметно и по тому, как Кавилл в первых сериях играет бесстрастного ведьмака таким, каким он был по книгам. А книжного Геральта хотелось удавить как минимум раз за главу, и в этом плане Кавилл вполне справился. Но лучше всего «Ведьмак» смотрится, когда не пытается казаться слишком серьёзным. Например, в серии «Банкеты, ублюдки и похороны», где режиссёр Алекс Гарсия Лопес и сценарист Деклан де Барра придумали одни из самых смешных диалогов за последнее время.

Сперва кажется, что первый сезон «Ведьмака» преследуют те же проблемы, что и начальные сезоны «Игры престолов»: недостаток бюджета, нехватка размаха и графики. Монстры редки, драконы недалеко ушли от версии 2002 года, а на сражение цинтрийцев с нильфами из первого эпизода и вовсе без слёз не взглянешь. Но к концу сезона сериал исправляется. Батальные сцены с участием ведьмака и так захватывали с самого начала, а финальная битва за Содденский холм получилась очень оригинальной и зрелищной. Она оставила лишь три вопроса: как сиволапые крестьяне научились стрелять лучше Соколиного Глаза, когда день успел смениться ночью и где, собственно, холм?

За ведьмака замолвите слово…

Выбор актёров критиковали больше всего: фанатам не нравились и излишне накачанный Геральт, и излишне смуглая Йеннифер, и излишне взрослая Цири… И поначалу казалось, что часть фанатских претензий оправданна. Но только поначалу.

Кавилл в роли Геральта уж очень странно смотрелся в первых сериях: практически нет эмоций, крайне скупой словарный запас, да и ходит так, словно проглотил жердь. Всё менялось только в батальных сценах, когда ведьмак с упоением рубил всякую шваль типа прихвостей Ренфри или Рубайл из Кринфилда. Но к середине сезона то ли Кавилл адаптировался, то ли манера его игры перестала бросаться в глаза. Всего за несколько серий он превратился в идеального Геральта, такого, каким он и должен быть: неисправимого идеалиста, который вечно лезет не в своё дело, скупого на слова и эмоции, но влюбленного в Йеннифэр.

Аня Чалотра создала чудесный образ Йеннифэр, она украшает каждый кадр, в котором появляется. Но эта Йен и близко не та холодная, отстранённая, властная, хоть и не лишённая чувств чародейка из книг. Йен из сериала едва ли не противоположность книжной. Она часто даёт волю эмоциям, а если поддастся переполняющему её хаосу — соперникам остаётся только выбрасывать белый флаг.

Фрея Аллен несколько потерялась в роли Цири, но, возможно, дело в том, что сама Цири теряется и в новом, непривычно жестоком для неё мире за границами дворца, и в сценарии. Если сюжетные линии Геральта и Йен затрагивают десятилетия и показывают развитие персонажей, то Цири за весь сезон только убегает от всех — предположительно к Геральту. Да, это соотносится с книгами — в «Мече предназначения» Цири была лишь маленькой девочкой и раскрылась позже, — но в будущем линии Львёнка из Цинтры нужно уделять больше внимания.

Предполагается, что я должна бежать к кому-то, но вместо этого я убегаю ото всех остальных. Цирилла

Но подлинной звездой шоу, затмившей остальных, стал Лютик в исполнении Джои Бэйти. Может, он и не до конца похож на пижона-трубадура из книг и игр, но каждый его диалог хочется разобрать на цитаты. Его песня «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» стала настоящим хитом, главным мемом конца года. А в сцене ссоры в финале шестого эпизода Геральту хотелось надавать по шее за то, что он все свои ошибки свалил на единственного друга.

Самым необычным дополнением первого сезона стал Кагыр. В книгах мы встречаем этого персонажа только в «Часе презрения» — прежде он лишь является Цири в кошмарах, напоминая об отчаянном бегстве из Цинтры. В книгах Кагыр сначала был фанатичным сторонником императора Эмгыра, но потом влюбился в Цириллу, пересмотрел жизненные приоритеты и стал одним из самых верных приятелей ведьмака. В сериале Кагыр действительно начинает как убеждённый фанатик, но слишком усердствует в своём фанатизме. Например в сцене поисков допплера он перерезал толпу своих людей только потому, что ему лень было идти за серебром. Наверное, тем интереснее будет следить за его дальнейшей эволюцией.

Первый сезон представил и Вильгефорца из Роггевеена, могущественного чародея и, по сути, главного антагониста всего книжного цикла. Вильгефорц сотрудничал с Эмгыром ещё до того, как будущий император вернул себе трон (не без его помощи). Но на момент первой войны с Нильфгаардом Вильгефорц считался одним из лучших магов Севера и стал одним из символов победы над врагом. В сериале магу приписали военное прошлое и постарались намекнуть на его двуличную натуру, но как-то странно: сначала Вильгефорц долго и безуспешно рубится с Кагыром, а затем зачем-то забивает до смерти одного из северных чародеев. Непостоянный человек, в общем.

Много критики вызвал выбор актрисы на роль Трисс Меригольд. По книгам Трисс описывалась как «похожая на девчонку весёлая хохотушка с каштановыми волосами», но Netflix выбрал на эту роль Анну Шаффер («Гарри Поттер»), которая выглядит совершенно иначе. Первое появление Трисс в сериале оказалось спорным — с виду она куда взрослее и опытнее совсем молоденькой по чародейским меркам книжной Трисс. Но в сцене битвы за Содден она уже смотрится гораздо лучше, а потом ещё и получает канонические раны, которых, к слову, почему-то нет у Трисс из видеоигр.

Стоит отметить и Тиссаю де Врие, ректора магической школы Аретуза, в исполнении Майанны Беринг. Именно такой и была прославленная чародейка у Сапковского — величественной, спокойной и немного высокомерной.

Ведьмачьи беды

Увы, некоторые проблемы пилота сохранились во всем сезоне. Местами авторам не хватило тонкости, вкуса и чувства меры. К примеру, в книгах сказано, что целительная магия очень болезненна, а чародейки бесплодны, причём в Аретузе принудительно стерилизуют учениц. Но зачем делать удаление матки необходимым для превращения Йеннифэр из горбуньи в красавицу, да ещё и показывать процесс преображения во всей красе? Можно было, к примеру, ограничиться двумя строчками в бесполезном, по сути, разговоре Йеннифэр с королевой Калис в следующей серии. А заодно намекнуть, что именно этот диалог заставил Йен задуматься о правильности подобной жертвы и подтолкнул к смене взглядов на жизнь.

Желание Хиссрич показать осаду Цинтры уже в первой серии привело к тому, что зритель попрощался с персонажами до того, как успел познакомиться. Когда в дальнейшем повествование возвращается в Цинтру и Калантэ раскрывается, это уже неинтересно, ведь все уже заранее знают, чем всё закончится.

Излишняя и одновременно недостаточная экспозиция тоже остается бичом сериала. Сценаристы продолжают вываливать с экрана информацию, не объясняя её значение. Случайный зритель не поймёт, с чего вдруг принцесса Паветта заговорила на Старшей Речи, кто на самом деле Цири и почему она всем понадобилась, что за Белое Пламя пляшет на курганах врагов, зачем Геральту в Каэр Морхен, если в предыдущих сериях ведьмак говорил, что замок разрушили, и как мать Геральта может быть чародейкой, если они бесплодны. А уж слово «Предназначение» и весь вкладываемый в него пафос успевают приесться похуже «Ведьмаку заплатите»…

Создатели, похоже, и сами с иронией относятся к засилью экспозиции в сценарии, — они даже говорят об этом устами Лютика.

И вот я снова излагаю предысторию. Лютик

Печалит и неаккуратность сценаристов. Они порой забывают о правилах, установленных в предыдущих сериях. Несколько таких примеров стоит разобрать отдельно.

Нажмите, если не боитесь спойлеров! Самый вопиющий косяк: в одной серии дриады поят водами Брокилона всех входящих в лес и говорят, что воды убьют любого, кто таит в сердце злой умысел. В следующей серии за Цири приходит перевоплотившийся в Мышовура допплер, и дриады сразу ведут его в центр леса, даже не вспомнив о водах. Некоторые сценарные решения и поступки персонажей не вяжутся с тем, что нам о них говорят. А важные изменения в характере и мировоззрении и вовсе происходят за кадром. Так, Мышовур говорит Геральту, что королева Калантэ сделала все, что могла, чтобы защитить свою семью от любых угроз: укрепила стены, закрыла ворота, углубила ров. А подъёмный мост через этот ров, похоже, установить не догадалась, судя по тому, как легко нильфгаардцы проникают в замок. Ну а поведение Эйста, догадавшегося сообщить Калантэ, что флот Скеллиге затонул и помощи не будет, прямо посреди битвы, и вовсе не поддаётся никакому объяснению. Разве что Эйст обзавёлся мобильной связью и получил SMS в разгар боя. Другой пример. Тиссая говорит, что Йеннифэр — лучшая студентка, какую она когда-либо учила. Но серия, посвящённая обучению Йен, никак этого не показывает. Напротив, Йен поначалу не справляется с простейшими заклинаниями и выглядит первым кандидатом на отчисление. Та же Йеннифер в четвёртой серии в беседе с королевой Калис едва ли не в открытую радуется, что не может иметь детей, а в следующей уже ищет лекарство от бесплодия. За кадром Йеннифэр превращается сначала из неудачницы в перспективную ученицу, а затем из робкой дебютантки в опытную волшебницу. За кадром Геральт проходит путь от презираемого всеми мутанта до легендарного Белого Волка, народного героя и прославленного борца с чудовищами.

Неестественной вышла и история любви ведьмака и чародейки: Геральт за одну серию из бесчувственного чурбана превращается в чурбана влюблённого. Впрочем, что именно связало ведьмака и чародейку, непонятно и по книгам. Видимо, и впрямь любви с первого взгляда покорны даже бесчувственные мутанты.