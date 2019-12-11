Фанатский фильм по «Ведьмаку» «На полвека поэзии позже»: берегись, Netflix!

Спустя 36 лет после событий «Владычицы озера» последний из оставшихся в живых ведьмаков Ламберт, бард Лютик и его сын Юлиан пытаются помочь чародейке Трисс Меригольд выследить другую чародейку, которая сбежала, прихватив с собой «Книгу Альзура» — пособие по созданию новых ведьмаков…

Жанр: высокое фэнтези

Режиссёр: Якуб Нурзинский

В ролях: Магдалена Ружаньска, Мариуш Дрэжек, Марчин Буболка

Премьера: 8 декабря на YouTube

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За пару недель до выхода на Netflix первого сезона крупнобюджетного «Ведьмака» на YouTube в свободном доступе выложили «На полвека поэзии позже» — любительский фильм, снятый польскими фанатами саги. Средства на съёмки пожертвовали другие ценители творчества Анджея Сапковского.

Несмотря на отсутствие профессионального опыта, создатели «Полвека поэзии» подошли к делу со всей серьёзностью. «В нашем фильме мы хотим отразить дух мира „Ведьмака“ в полной мере — с помощью музыки, диалогов, настоящих средневековых декораций, костюмов ручной работы, а также брони и оружия, созданных мастерами, профессионально занимающимися исторической реконструкцией», — сказано на страничке проекта на Facebook. Девизом съёмочной группы было «От фанатов для фанатов с любовью и профессиональным подходом».

Профессиональный подход виден во всём. Создатели уделили внимание даже мельчайшим деталям. Правда, у подобной щепетильности оказалась и обратная сторона: в последний момент премьеру уже готового фильма перенесли на неделю, чтобы исправить последние огрехи.

Изначально он и вовсе должен был выйти в свет ещё прошлым летом, а его длина не должна была превышать тридцать минут. Однако поляки так увлеклись, что выбились из бюджета, обратились за помощью к фанатскому сообществу, собрали половину запрошенной суммы, но довели дело до конца. В процессе хронометраж картины вырос до полутора часов — перед нами настоящий полный метр.

Бюджет проекта уложился в смешную по голливудским меркам сумму — 25 тысяч долларов. На эти деньги создателям удалось добыть аутентичный реквизит, найти достоверные декорации и даже пригласить на главные роли профессиональных, пусть и неизвестных за пределами Польши актёров. Вишенкой на торте стало участие в проекте певца Збигнева Замаховского, сыгравшего роль Лютика ещё в экранизации 2001 года. В «На полвека поэзии позже» бард даже исполнил пару новых песен.

«Полвека поэзии» продолжает события книжного цикла, игнорируя трилогию игр. Но в визуальном плане фильм заимствует из игр очень много, начиная от куртки Эскеля и заканчивая идентичным ведьмачьим медальоном, двумя мечами за спиной и присказкой «Ламберт, Ламберт…» (закончите сами).

Сюжет фильма в целом вписывается в канон саги, а отдельные моменты вроде пикировок Ламберта и Трисс и вовсе как будто сошли со страниц книги. Особенно радуют отсылки к первоисточнику — например, жалобы солтыса Молодых Жопок на то, что все называют великое сражение битвой при Бренне, хотя произошло оно на поле, принадлежащем Старым Жопкам, которые с тех пор переименовали в Молодые Жопки.

Тем страннее при таком внимании к канону выглядят отдельные нестыковки. В Annales seu Cronicae Incliti Regni Temeriae достопочтенного Ярре Старшего из Элландера говорится, что Старые Жопки после войны так и не восстановились, а место, где стояла деревня, поросло крапивой, пыреем и лопухами. Конечно, Ярре мог написать свои хроники раньше 1304 года, в котором разворачивается действие фан-фильма, и деревня с тех пор отстроилась заново. Но солтыс ничего не говорит о восстановлении, лишь о переименовании.

Вторая нестыковка связана с возрастом сына Лютика, Юлиана. Судя по комментариям самого паренька и тому, что известно о его матери из саги, Юлиан должен был родиться не позже 1268 года: потом его мать счастливо вышла замуж, и её законный супруг, прознай он про измену, выписал бы Лютику последнее «адью». А Юлиан выглядит максимум на двадцать лет, в худшем случае на тридцать! С другой стороны, не зря же его мать прозвали так, как прозвали…

Зато картинка получилась просто потрясающая. Польская природа отлично справляется с ролью Темерии, а панорамные виды и съёмки с квадрокоптера подчеркивают её красоту. А кадры с потрясающими закатами и вовсе можно ставить на рабочий стол. Окончательно дополняют впечатление настоящего профессионального кино лёгкая эротика (а вы ожидали иного от фильма с участием Лютика и его молодого сына?), десятиминутные титры и мозговыносящая сцена после титров, полностью окупающая их просмотр.

С учётом огромных усилий, приложенных авторами, и миниатюрного бюджета фильм не хочется ни за что ругать. Благо и серьёзных минусов у него нет. Да, есть мелкие нестыковки с каноном, но на них можно закрыть глаза. Да, хореография боев не дотягивает до игры, пусть и выполнена на весьма достойном уровне. Да, на графику в вышеупомянутой сцене после титров явно не хватило средств. Но при этом фильм все равно смотрится гораздо лучше того же польского «Ведьмака», снятого профессиональными польскими телевизионщиками двадцать лет назад за гораздо большие деньги.

Пожалуй, существенных претензий к фильму можно предъявить всего две. Сюжет картины ближе к финалу получился несколько скомканным, а Ламберт, при всём к нему уважении, и близко не Геральт. Впрочем, это проблема не фильма, а персонажа, о чем не раз шутят в кадре.

Отец рассказывал мне истории о ведьмаках. О том, как Геральт разобрался с Сорокопуткой и спас город от джинна. А вот про тебя, Ламберт, он никогда не вспоминал. И теперь я понимаю, почему…

Юлиан абсолютно не впечатлён Ламбертом

«На полвека поэзии позже» — достойный представитель фан-фильмов, снятый на весьма высоком уровне за совершенно смешные деньги. Получится ли так же у Netflix за миллионы?