На прошлой неделе вышли две премьерные серии «Мандалорца», первого «живого» сериала по вселенной «Звёздных войн». Серии оставили после себя несколько вопросов, и «Мир фантастики» собрал ответы на самые главные из них.

Осторожно, спойлеры! Небольшие спойлеры для не смотревших сериал!

А главный герой точно не Боба Фетт?

Почти наверняка. Прежде всего, первая серия отчётливо показывает, что герой действительно принадлежит к мандалорской культуре. А согласно новому канону, ни Джанго Фетт, ни его «сын» Боба не «настоящие» мандалорцы. Это утверждение исходит лично от Джорджа Лукаса. При работе над вторым сезоном мультсериала «Войны клонов» Лукас поведал режиссеру-координатору сериала Дейву Филони, что в его видении Фетты никогда и не были мандалорцами. «Джанго Фетт — обычный охотник за головами, мы понятия не имеем, где он раздобыл нашу броню», — заявляет в сериале премьер-министр Мандалора Альмек, разъясняя Оби-Вану, что мандалорцы уже давно превратились в пацифистов.

Конечно, это ещё сто раз может поменяться. Лукас давно не авторитет для диснеевских рассказчиков, а единственное внутримировое утверждение, что Джанго Фетт — не мандалорец, легко отретушировать. В конце концов, Альмек оказался коррупционером и угодил в тюрьму. И вообще, с чего ему говорить джедаям правду, тем более если правда могла привести его планету к проблемам?

К тому же действие «Мандалорца» разворачивается спустя пять лет после «Возвращения джедая». А в новом каноне судьба Бобы после падения в Великий провал Каркун осталась неизвестной, и больше он пока не появлялся. Это в «Легендах» Фетт как минимум трижды выбирался из пасти сарлакка, а в новом каноне Чак Вендиг в трилогии «Последствия» лишь намекнул, что охотник за головами мог спастись. По книге сарлакк сильно пострадал после взрыва яхты Джаббы Хатта, и, когда спустя год после событий шестого эпизода джавы вспороли ему брюхо, внутри они нашли лишь потрёпанный комплект мандалорской брони. Значит ли это, что сарлакк успел переварить Фетта целиком? Или охотник бросил броню и выбрался на волю? Ответа на этот вопрос, как и на многие другие в новом каноне, мы пока не знаем.

И главное: в первой же серии мы видим краткий флешбэк в детство персонажа, из которого узнаём, что герой осиротел во время атаки сепаратистов в самый разгар Войн клонов и потом его усыновили мандалорцы. Боба Фетт, как мы знаем из «Войн клонов», в это время был занят другими делами. Ну и наконец, исполнитель главной роли Педро Паскаль в одном из интервью проболтался, что его героя зовут Дин Джарин.

Но в первой серии ведь был Боба Фетт?

Действительно, когда в начале первой серии главный герой спускается в секретный мандалорский притон, на заднем плане можно разглядеть стоящего на страже мандалорца, цвет брони у которого почти такой же, как у Бобы Фетта. Поскольку персонаж мелькает в кадре всего на несколько секунд, мы не можем утверждать наверняка, кто это был. Возможно, это действительно Фетт, но, скорее всего, это или пасхалка, или сознательная обманка со стороны Фавро и Филони.

Как мы уже установили, на момент событий «Мандалорца» Фетт считался мёртвым, сам он никогда не был мандалорцем — и должен же он был где-то раздобыть свою броню, в конце концов? Но даже если предположить, что Фетт выжил, Альмек солгал и Джанго на самом деле сын Мандалора, с чего бы самому прославленному охотнику за головами в галактике стоять на страже в какой-то дыре, пока непонятный «человек без имени» зарабатывает все деньги?

Что такое бескар?

Бескар — это особый сплав мандалорской стали, способный выдержать попадание из бластера и даже до какой-то степени сопротивляться удару светового меча. Мандалорцы используют этот сплав в своих доспехах, что в прошлом не раз позволяло им на равных соперничать с джедаями.

Особая мандалорская сталь впервые появилась ещё в серии комиксов «Сказания о джедаях», а затем писательница Карен Трэвисс дала ей название «бескар» и подробнее описала свойства металла в статье для журнала Star Wars Insider и серии романов «Республиканские коммандос». Уже оттуда термин уплыл в «Войны клонов» и прижился в новом каноне.

Там что, есть маленький Йода? Откуда он взялся? Разве Лукас не запретил касаться всего, что связано с расой Йоды?

Джордж Лукас и в самом деле запрещал раскрывать происхождение Йоды, поскольку считал, что это развеет ореол таинственности вокруг персонажа. Однако он же в трилогии приквелов первым и нарушил это правило, показав Йаддль, представительницу той же расы, что и Йода. А поскольку сейчас Лукас в «Звёздных войнах» не более чем почётный гость, с его прошлыми запретами можно не считаться. Но что означает появление загадочного малыша Йоды и почему он так важен?

Новый канон признавал существование лишь двух (не считая малыша) представителей расы Йоды, и оба сидели в совете Ордена джедаев. В Расширенной вселенной были и другие сородичи Йоды — например, мастер Вандар Токейр из игры «Рыцари Старой Республики», который тоже был выдающимся джедаем. Вырисовывается закономерность: сородичи Йоды крайне редко встречаются в галактике, но связь с Силой у них весьма развита. Теперь уже очевидно, что и наш малыш ею не обделен.

Почему за малышом отправили сразу двоих охотников за головами, тоже понятно. Одарённые в Силе существа могут представлять как интерес, так и угрозу для крупных галактических игроков, включая Осколки Империи, после поражения на Джакку удалившиеся в Неизведанные регионы, где они и начали закладывать основы Первого Ордена.

Особо внимательные зрители разглядели на плече доктора Першинга, того самого учёного, который ужаснулся предложению таинственного клиента привезти жертву мёртвой, символ клоноделов с Камино. А что могут сделать клонеры, заполучив в свои руки одаренное в Силе существо? О, список возможностей практически безграничен!

Среди фанатов ходит безумная теория, что малыш — внебрачный сын Йоды и Йаддль или что это будущий Сноук. Но мы же вроде не «Санта-Барбару» смотрим?

Что за поисковый жетон, приводной маячок и сетевой код?

Это интересные нововведения, которые нигде прежде не встречались. Когда Мандалорец в начале первого эпизода приходит забирать жертву, а позже встречается с Гриффом Каргой и просит у него новые заказы, в ход идут поисковые жетоны (bounty pucks) — небольшие голопрожекторы, транслирующие изображение цели и сумму вознаграждения за её поимку. По всей видимости, поисковые жетоны — местная версия плакатов «Разыскивается живым или мёртвым» из вестернов.

Взяв такой жетон, охотник соглашается на выполнение заказа. Таким образом, это ещё и что-то вроде контракта с Гильдией, документ, дающий охотникам право на поимку или убийство цели. Именно поэтому отсутствие жетона так настораживает Мандалорца. Во-первых, нет жетона — нет и заказа от Гильдии, а значит, работа не вполне законна. Если наш герой попадёт в неприятности, Гильдия его не прикроет. Ну и во-вторых, охотник просто не будет знать, как выглядит жертва.

Впрочем, изображения и не требуется, ведь каждый раз помимо жетона охотник получает приводной маячок (tracking fob) — устройство, способное привести его прямиком к цели. Маячки сообщают какие-то основные биометрические данные, но в остальном мы не знаем ни принципов их работы, ни радиуса действия. Скорее всего, они работают только вблизи от цели, иначе таинственный клиент не стал бы сообщать, где в последний раз видели цель, — маячок привёл бы охотника и так.

И вот это нововведение напрочь убивает всё веселье. В своё время Боба Фетт завоевал расположение фанатов тем, что единственный смог разгадать хитрость Хана Соло и выследить контрабандиста в Облачном городе. А теперь получается, что охотником за головами может стать любой идиот. Всего-то и требуется, что идти по сигналу маячка да уметь пострелять при случае. А учитывая, что подавляющее большинство целей — беглецы из-под залога, возможно, и стрелять не придётся.

Правда, по всей видимости, для должного управления маячком требуется сетевой код (chain code) — местный аналог номера социального страхования, уникального девятизначного номера, присваиваемого всем гражданам США. Зная этот номер, можно получить почти любую информацию о его владельце. Какую именно информацию сообщает сетевой код, пока неясно, но понятно, что последние четыре цифры отвечают за возраст цели.

Пока это всё, что нам известно. В Lucasfilm не спешат делиться информацией, а члены Сюжетной группы в твиттере предполагают, что подробного объяснения может и вовсе не последовать.

Разве карбонитовая заморозка не импровизация Дарта Вейдера?

Импровизация. Раньше карбонит применялся только для заморозки и транспортировки газа тибанна, но затем Вейдер решил им воспользоваться, чтобы доставить к Императору Люка Скайуокера. Когда Вейдеру возразили, что никто ещё не проверял действие карбонита на живых существах, тот решил потренироваться на Хане Соло.

Видимо, за прошедшие пять лет слух о нововведении разнёсся по галактике. Инновация прижилась, и корабли охотников за головами (по крайней мере, одного) теперь оснащаются портативными камерами для заморозки. Причём достаточно компактными, чтобы вместе с целью не заморозить и самого охотника.

С каких пор на Татуине идут дожди? Разве вся планета — не выжженная пустыня?

Выжженная. Пустыня. Но на Татуине дожди и не идут.

На первый взгляд кажется, что действие первых двух серий «Мандалорца» разворачивается на Татуине. Из космоса планета выглядит точь-в-точь как Татуин, тут пустынный и засушливый климат, на месте даже джавы — коренные жители Татуина со своими излюбленными песчаными краулерами. Разве что фирменных двойных солнц на небе не видно.

Однако перед нами не Татуин, а новая планета Арвала-7. Узнать об этом можно, лишь посетив страничку фермера Куилла на официальном сайте «Звёздных войн». Серьёзно, Джон, нам бы не помешали титры с названием планеты в начале каждого перемещения. Как в «Изгое-Один».

Непонятно, зачем нужны влагодобывающие фермы на планете, где и так идут проливные дожди. Разве что они идут крайне редко. Но в таком случае Куилл в дождь должен был не извозом подрабатывать, а стараться собрать как можно больше драгоценной влаги.

Что джавы забыли на Арвале-7? Кто они такие?

Джавы — это мелкие мусорщики с Татуина, которые живут тем, что собирают в пустынях всякий хлам, ремонтируют его и продают фермерам и прочим жителям пустыни.

Джавы — один из двух коренных народов Татуина. Они невысокого роста, никогда не снимают своих пыльных балахонов, из-под которых горят жёлтые глаза. Джавы хорошо разбираются в металлоломе и способны поддерживать свои краулеры на ходу, но им далеко до освоения космических полетов. Как же мусорщики с Татуина оказались на Арвале-7?

Здесь нам на помощь приходят описания официального мерчандайза по сериалу. Фигурка джавы названа «Инопланетный джава», а из описания следует, что «некоторые джавы покинули свою пустынную родину на борту кораблей, улетающих с Татуина к звёздам». Интересно, а краулер они в багаж сдавали?

Откуда там штурмовики? Разве Империи не капут?

Согласно новому канону, Империя капитулировала после битвы при Джакку, спустя год после «Возвращения джедая». Однако остатки армии и флота удалились в Неизведанные регионы, где положили начало Первому ордену.

Конечно, все чиновники, офицеры и штурмовики Империи не могли одновременно исчезнуть во всей галактике, особенно на самых отдалённых её задворках, куда прогресс и цивилизация добираются крайне долго. Отдельные имперские осколки постарались удержать власть над отдаленными мирами, цепляясь за те крохи власти, что у них ещё остались. Их безупречные доспехи покрылись грязью, и некогда гордые имперские штурмовики ныне выглядят как банда разношёрстных наёмников.

Что такое камтоно?

Предлагая Мандалорцу работу, таинственный клиент сулит в оплату целый камтоно бескара. «Камтоно» — ещё одно нововведение сериала. По сути, это слово обозначает сейф. Но не любой сейф, а конкретный.

В последние годы в Сети популярность приобрёл Уиллроу Худ — эпизодический персонаж пятого эпизода, которого можно разглядеть в сцене эвакуации Облачного города. Худ примечателен тем, что держит в руках… аппарат по производству мороженого, видимо, попавший в реквизит из-за своего футуристичного вида.

В «Мандалорце» Фавро разрешил загадку, четыре десятилетия не дававшую покоя фанатам Саги: зачем во время эвакуации города тащить с собой мороженицу? А вот если Худ эвакуировал портативный сейф, его поведение полностью оправданно. Главное, чтобы внутри было не мороженое.

А слово «камтоно» своим появлением обязано вирусному видео, на котором двухлетняя девочка рассказывает отцу, что очень любит мороженое. Выговорить «мороженое» у неё не получается, и она говорит «камтоно».

Что за День Жизни собирался отмечать пойманный Мандалорцем беглец?

Это важный праздник в культуре вуки, что-то вроде нашего Рождества или Нового года. А ещё это один из сюжетных элементов печально известного «Праздничного спецвыпуска» «Звёздных войн». Джон Фавро недавно обмолвился, что хотел бы снять его ремейк.

А почему серии «Мандалорца» такие короткие?

Самим любопытно. Что самое интересное, обычно разговорчивые Фавро и Филони никак это не комментируют, и даже в твиттере никто особо не возмущается.

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Надеемся, мы раскрыли в этой статье все основные вопросы, оставшиеся после первых серий «Мандалорца». Но если хотите спросить что-то еще — пишите в комментариях!