«Джуманджи: Зов джунглей»: старое против нового. Кто кого?

Четверо подростков находят старую приставочную игру Jumanji, запускают её, и чёрная магия засасывает их в виртуальный мир джунглей. Каждый игрок попадает в тело своего персонажа. Героям нужно пройти игру до конца, чтобы вернуться в реальный мир.

Jumanji: Welcome to the Jungle Жанр: попаданческая комедия

Режиссёр: Джейк Кэсдан

В ролях: Дуэйн «Скала» Джонсон, Джек Блэк, Карен Гиллан, Кевин Харт

Премьера в России: 21 декабря 2017

Возрастной рейтинг: 16+

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Услышав про новую версию «Джуманджи», большинство отреагировало в духе «Опять ремейки, ничего нового придумать не могут!» и «Они портят шедевры нашего детства!». Это несправедливо по двум причинам.

Во-первых, новый фильм ни в коем случае не ремейк. В нём рассказана другая история, которую с «Джуманджи» связывают только отсылки: там мелькнёт коробка от игры, тут прозвучат знакомые вступительные стихи, здесь упомянут Алана Пэрриша… Но убери отсылки, поменяй название, и трудно будет догадаться, что это одна франшиза.

А во-вторых — рискну быть растоптанным слонами, но оригинальный «Джуманджи» не «Терминатор» или «Звёздные войны», не великий шедевр, сделавший наше детство. Это хороший фильм, но если пересмотреть его, сняв очки ностальгии, вы увидите все недостатки, особенно непродуманную мотивацию игроков.

Новый и старый «Джуманджи» достаточно разные и в то же время имеют достаточно общего, чтобы их было интересно сравнить. Так почему бы не устроить между ними дуэль?

Главное отличие между версиями даже не в том, что вместо настольной игры подростки играют в старую приставку. И не в том, что действие происходит в виртуальном, а не реальном мире. Сильнее всего заметно, как поменялся жанр картины. «Джуманджи» был мрачной сказкой, его жуткие чудеса нас в детстве пугали, как в фильмах ужасов. А «Зов джунглей» — это отвязная комедия про друзей-придурков в необычных обстоятельствах.

Такая смена стиля недавно убила «Охотников за привидениями», которых ремейк превратил в клоунаду. «Джуманджи» это переживает не так болезненно. Юмор нередко работает — например, когда шутки касаются условностей игры и NPC, повторяющих заученные фразы. Но на эти удачные моменты приходится немало пошлых и глупых. К примеру, гламурная красотка попадает в тело толстяка-профессора, и контраст между её внешностью и поведением забавен сам по себе. Ну вот кто решил, что этого мало, надо добавить шуток про пенис и целую сцену, где героиню учат им пользоваться?

Стиль: оригинал. 1:0

В оригинале герои раскрывались весьма своеобразно: через трагедии. Мы знали, что Алан не ладит с отцом, его бьют в школе, а у Джуди и Питера недавно погибли родители. Но всё это не влияло на ход игры — только давало повод для пары трогательных сцен. Яркими личными чертами обладал только Алан, и то за счёт игры Робина Уильямса.

Герои новой версии поначалу выглядят как набор замшелых голливудских клише: самовлюблённая красотка, туповатый негр-качок и два «ботана», парень и девушка. Куда уж банальнее! Первое время они интересны только тем, что поменяли тела: задохлик учится быть силачом, женщина — мужчиной…

Но по ходу приключений все четверо эволюционируют и выходят за рамки стереотипов. Они преодолевают свои недостатки, пусть и картинно, становятся сильнее и мудрее. Герои оригинала просто получали в финале награду за упорство, а в сиквеле сами испытания меняют героев.

Персонажи: новая версия. 1:1

Герои запоминаются во многом благодаря актёрам. Старый «Джуманджи» в этом полностью полагался на талант великого Робина Уильямса: он был смешным, трогательным и незабываемым. Но остальные терялись на его фоне и смотрелись чуть ли не статистами.

В новой версии нет такого яркого образа и гениального актёра, который тянул бы на себе весь фильм. Зато каждому из «просто хороших» дают проявить себя. Любо-дорого смотреть, как Джек Блэк отыгрывает кокетливую модницу и учит другую девушку соблазнять мужчин. Славно иронизирует над собой Скала, играющий мальчишку, которому внезапно обломилось тело мечты. Да и «боевой танец» Карен Гиллан вы запомните надолго.

Актёры: ничья. 2:2

Наконец, новая версия исправила главную проблему оригинала: мотивацию героев. Хоть убейте, но у Джуди и компании не было причин продолжать игру в «Джуманджи», как они ни пытались убедить зрителя в обратном. Того, что Алан в итоге вернётся в прошлое, из правил вовсе не следовало, а каждый ход множил катастрофы и мог стоить им жизни. Разумнее было бросить игру, пока беды ограничивались одним львом, а не рисковать всем, пытаясь пройти её до конца.

Мотивация новых героев проста и логична: они оказались в ином мире, кишащем врагами, и хотят вернуться домой. Для этого им придётся пройти игру — возможности бросить её у героев физически нет. Если в чём новая версия и бьёт старую «всухую», то именно в этом.

Логичность и мотивация: новая версия. 2:3

А вот попытку передать атмосферу диких опасных джунглей сиквел провалил с треском. Казалось, у создателей были все карты на руках: целый мир Джуманджи, декорации, графика, никаких ограничений! Увы, всё это выглядит игрушечным, нелепым. Оригинальный «Джуманджи» самим своим названием кричал: «Африка!» А в новом место действия — какая-то каша из несовместимых элементов. Где на Земле одновременно есть ягуары и бегемоты, джунгли и арабские базары? Допустим, в мире видеоигры может быть и такое, но зачем добавлять глупости, если про них даже не пошутят?

К тому же зверей тут показывают редко. Основные противники героев — скучные бандиты в камуфляже и на мотоциклах. Куда им до Великого Белого Охотника!

Атмосфера Джуманджи: оригинал. 3:3

Самое обидное, что в новой версии напрочь исчезло чувство риска. Настолка из оригинала казалась поистине опасной. Проклятая игра могла убить вас или, что хуже, разрушить вашу жизнь, отнять дом и семью. Никто не хотел бы оказаться на месте Алана, который четверть века выживал в диких условиях.

А «Зов джунглей» — это беззаботное LitRPG, где сбываются мечты «ботанов» о приключениях. Если игроки и погибают, они тут же возрождаются, потому что у каждого есть по три жизни. Эта условность забавно обыграна (порой можно дать разок себя убить для достижения цели), но чувство опасности она убивает напрочь.

Интрига и риск: оригинал. 4:3

Старый «Джуманджи» лучше, кто бы сомневался. Но и новый неплох. Это не копия оригинала, а самостоятельное кино, — порой смешное, порой глупое, в чём-то неожиданно удачное, а в чём-то упустившее свой шанс. Ностальгию или восторг этот фильм у вас не вызовет, но на один раз хорошо развлечёт.

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