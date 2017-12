Иллюстратор и писатель Крис Ван Оллсбург считается автором для детей, но его мрачноватые истории не такие уж детские. Среди фильмов, снятых режиссёром Джо Джонстоном, тоже не только безобидная сказка «Дорогая, я уменьшил детей», но и, например, «Парк Юрского периода 3», полный зубастых доисторических тварей, жрущих всё, что движется. В «Джуманджи» Оллсбург и Джонстон сошлись — сработал принцип притяжения родственных талантов. А продюсеры скрепили этот творческий союз, выделив 65 миллионов долларов — очень недурную сумму по меркам середины девяностых. Тем более что участие в картине всего одной звезды — Робина Уильямса — позволило авторам больше половины бюджета бросить на спецэффекты, которые и поныне производят впечатление.

Экранизация книги «Джуманджи» выстроена по принципу монтажа аттракционов в «комнате страха». Но это не парк развлечений в Диснейленде, поэтому не ждите игры в поддавки. Джунгли — средоточие «ужасных чудес». Когда из недр игры появляется орава несущихся диких животных, слоны и бегемоты, способные мимоходом смять легковой автомобиль, не выглядят милыми. Когда Брэндфорд наполняют москиты или пауки, это не мелкие букашки, а огромные монстры, чей укус смертелен. Когда под столом щёлкает челюстями крокодил, это хищник, а не мирный резонёр Гена из советского мультика. Да и вооружённый охотник Ван Пелт, порождение «Джуманджи», появится на пороге дома не спасать, но убивать.

Работа Джонстона — нечастый случай идеального семейного кино для всех возрастов. Юное поколение будет ахать и охать, не в силах оторваться от приключений ровесников. А взрослый зритель обнаружит в фильме множество отсылок к трудам психологов и культурологов — хоть к Джеймсу Фрэзеру и Клоду Леви-Строссу, хоть к Тейяру де Шардену, хоть к самому Зигмунду Фрейду. Скажем, пребывание Алана в джунглях можно считать затянувшимся обрядом инициации. А тот факт, что свирепого охотника и отца Алана играет один актёр (Джонатан Хайд), позволяет легко разглядеть метафору антагонизма поколений, справиться с которым может лишь чудо.

Не считая охотника, все беды, которые игра насылает на игроков, никак не связаны с технологиями. Всё это гиперболизированные силы природы, которые внезапно вырвались на волю. По сути игра — это портал, соединяющий наш мир с «альтернативными» джунглями в параллельном мире, «затерянным миром», ждущим своего часа, чтобы просочиться к нам. И вот кубики брошены. Теперь плотоядные цветы в городе будут охотиться на людей. Гибкие лианы прорастут сквозь дома и обовьют машины. Дождик обернётся тропическим ливнем, способным смыть с лица земли весь город и, так сказать, освободить биосферу от ноосферы.

Однако перед нами не просто столкновение хаоса с порядком. Вспомним, что тамтамы, музыкальный символ игры, — африканские барабаны, подающие сигналы к началу войны. В этом смысле «Джуманджи» можно рассматривать как воплощение конфликта цивилизаций, своеобразного реванша «третьего мира», который вторгается в «первый», чтобы отомстить ему за всё…

«Джуманджи», снятый лихо, красочно, с фантазией, стал одним из главных кинособытий 1995 года. Участие Робина Уильямса достойно дополняло слонов и носорогов. К сказке добавлялись мелодрама, боевик, роман воспитания, комедия в духе «Одного дома» и даже научная фантастика (финальное возвращение герое в свою эпоху заставляет вспомнить о парадоксах путешествий во времени).

Мировые сборы перекрыли расходы более чем вчетверо, и Columbia Pictures, не глядя купившая права на сиквел, пыталась понять, как ими распорядиться. Поначалу идей хватило только на мультсериал «Джуманджи», рассчитанный на детей. Завязка была такой же, как в фильме, но в мир игры попадали уже Питер с Джуди. История стала менее сказочной и более рациональной. Выяснялось, например, что миром Джуманджи управляет не столько магия, сколько наука. Но фанатов фильма мультсериал только разозлил. К локомотиву киношедевра, как это часто бывает, прицепили вагоны дешёвого ширпотреба.

Неизвестно, до чего ещё додумались бы в Columbia, но через несколько лет Крис Ван Оллсбург написал книгу «Затура», где вновь возникали мотивы необычной игры. Только экзотические приключения теперь ожидали юных героев в космосе. Кинодеятели немедленно купили права на книгу и поначалу даже собирались назвать картину «Джуманджи 2». К счастью, передумали.

«Затура» Джона Фавро — и не сиквел, и не приквел, и не спин-офф, а как бы прежняя история, просто разыгранная в новых декорациях. В игре с жестяными ракетами, кнопкой и счётчиком участвуют два брата. Взявшись за игру, они невольно отправляют свой дом в глубокий космос. Будет и метеоритный дождь, и неисправный робот, и заблудший астронавт, и нападение чудищ…

Фавро — безусловный профи, но и он не смог второй раз сыграть в «Джуманджи». Первый фильм, головокружительный и яркий, был подлинным открытием для старших и младших зрителей. Новая лента оказалась плоской, по-плохому детской и крайне нравоучительной.

P.S.

Прошло ещё двенадцать лет, прежде чем Голливуд снова вспомнил об этой истории. Новая версия «Джуманджи» получила подзаголовок «Зов джунглей» (нет, создатели не увлекались передачей Сергея Супонева — так прокатчики обыграли отсылку к песне Guns N’ Roses — Welcome To The Jungle). И это снова не сиквел и не ремейк, а своего рода переосмысление: теперь герои играют в компьютерную игру и попадают в виртуальные джунгли в телах её персонажей, взрослых. С одной стороны, хорошо, что старый фильм не копируют, с другой — стоило ли, в таком случае, вообще использовать название «Джуманджи»?