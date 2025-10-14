10 удивительных научно-фантастических мультфильмов из Европы, которых вы, возможно, не видели

Америка и Япония — анимационные сверхдержавы, и в них снимают немало интересного. Но уж очень часто мультфильмы оттуда зажаты в тисках клише — диснеевских или анимешных. Где искать новое, невиданное, такое, чтобы удивляться? В анимации других стран. Например, европейских, особенно из Франции. Но и этой страной мы не ограничимся в поисках самой диковинной и незаслуженно забытой научной фантастики. Как определить, что люди видели, а что нет? Для этого списка мы установили принципы: только НФ, только европейские картины и только те, у которых менее 10 тысяч оценок на «Кинопоиске» (поэтому тут нет, например, замечательного « Марс Экспресса »). Если вы тоже интересуетесь редкой анимацией, то, скорее всего, смотрели хотя бы первые три картины. Но наверняка согласитесь, что дополнительное внимание им не помешает.

Дикая планета

Франция, 1973

Хочешь познать безумный дух французской фантастики — смотри Рене Лалу. Режиссёр снял всего три полнометражки (и несколько короткометражек), но каждой его родина может гордиться.

«Дикая планета» — его самое необычное творение. Это экранизация книги Стефана Вуля о мире, где люди превратились в домашних животных при цивилизации великанов-драгов. Хозяева превосходят homo sapiens в развитии и размерах, а относятся к ним в лучшем случае как к питомцам, а то и вредителям. Трактовать аллегорию можно по-разному — а может, и не аллегория это вовсе, а просто оригинальная смена точки сборки.

Но главная фишка «Дикой планеты» — её сюрреалистичный мир, нарисованный художником-авангардистом Роланом Топором. Планета драгов полна диковинных растений, животных и непостижимых правил. Эти образы, эти существа, странно двигающиеся из-за старомодной техники перекладки, делают фильм не похожим ни на что.

Честно говоря, в изначальный план этой статьи входил только один фильм Лалу — «Гандахар». Казалось, два других «и так все знают». Но на поверку оказалось, что ни у одного из них нет 10 тысяч оценок. «Какого чёрта?!» — возмутился автор этих строк и бахнул в подборку все три.

Властелины времени

Франция, 1982

На Западе «Дикую планету» считают главным творением Лалу. Но в нашей стране хорошо знают, что после этого он снял ещё более красивый и энергичный фантастический мультфильм, который даже крутили в советских кинотеатрах. Уже не такой авангардный, зато отдающий чисто французским сюром в духе журнала комиксов Metal hurlant. И художником на сей раз поработал сам Жан «Мёбиус» Жиро, главная звезда этого журнала.

Мультфильм захватывает с первых секунд. Тревожно бьётся синти-рок 80-х. По далёкой планете несётся фантастическая машина. Напряжённый голос вызывает помощь. Грохот. Авария! Музыка обрывается. И вот маленький мальчик остаётся совсем один посреди опасных джунглей с их непостижимыми обитателями. На выручку ему готовится лететь друг отца — но расстояния велики, а в пути спасителя ждёт так много задержек, препятствий, коварных попутчиков и страшных чудес космоса…

Это очень цветастый, почти психоделичный мультфильм — и притом добрый и душевный, сродни в этом не «Тяжёлому металлу», а скорее «Тайне третьей планеты». Сюжет начинает немного вихлять под конец, но к тому времени вы уже слишком полюбите «Властелинов». И к неожиданной, но трогательной концовке простите их за всё.

Гандахар. Световые годы

Франция, 1987

«Гандахар» — последняя и самая малоизвестная из полнометражек Лалу; возможно, потому что не настолько революционная. И всё же это история, во многом предвосхитившая « Аватар ». История о дикой планете с прекрасными голубокожими обитателями, жившими в гармонии с природой. О техногенной армии, пытающейся захватить и растоптать чудесную планету. И о герое, который отправился в путешествие по удивительным местам, чтобы остановить врага, встретил странных созданий и смог понять, в чём корень зла.

Фильм сочетает главные черты работ Лалу: невероятный инопланетный мир, как в «Дикой планете», и детальную красочную картинку, как во «Властелинах времени». А ещё это самый эротичный из трёх фильмов — при прокате в США откровенные сцены порезали.

Как и прежде, Лалу поработал с хорошим художником — на сей раз им стал Филипп Каза, чей стиль вдохновлён работами Мёбиуса. Каза позже работал над ещё одним мультфильмом в похожем духе — фэнтези «Дети дождя». А вот Рене Лалу, разочарованный кассовым провалом «Гандахара», после этого оставил анимацию навсегда. Возможно, лишив нас ещё нескольких шедевров.

Космическая экспедиция Дельта

Румыния, 1984

По нашу сторону железного занавеса больше всего мультфильмов снимал, конечно, СССР, но и в других соцстранах иногда рождалось нечто удивительное. Так, своим «Лалу» для Румынии мог бы считаться Мирча Тойя. У него полнометражек и вовсе две, обе в соавторстве с другими режиссёрами, но обе достойны подборки необычных НФ-мультфильмов.

«Дельта» — полнометражка к забытому сериалу, так что закадровый голос всё время объясняет зрителям, кто это и где это. Но основной сюжет и так понятен. Новейший компьютер станции «Дельта» сошёл с ума от любви к зеленокожей инопланетянке Альме. Он угнал станцию и готов устроить катастрофу, если красотка не ответит взаимностью… История не то чтобы глубокая, зато служит поводом для нескончаемых приключений и спецэффектов. Дело в том, что «Дельта», при всей своей необычности, в первую очередь зрелище.

И выглядит оно незабываемо: кислотные цвета, анатомически точные персонажи, явно срисованные ротоскопией с живых людей. Картинку немного портит плоская заливка контуров, чем «Дельта» напоминает совсем старое аниме. Зато безумная фантазия художников распоясалась не хуже, чем у французов. Мозг не успевает переварить столько необычных дизайнов футуристической техники и инопланетных тварей в минуту.

Сын звезды

Румыния, 1988

Второй фантастический мультфильм с участием Тойи начался как традиционная научная фантастика, а вылился в историю сверхчеловека и космического бога. Впрочем, и классическая НФ полна таких сюжетов. «Сына звезды» можно сравнить с «Чужаком в чужой стране» Хайнлайна , только действие происходит не на Земле, а на далёких планетах, рождённых бурной фантазией румынских аниматоров.

Звездолёт с родителями и сыном нёсся через космос. Из-за аварии взрослые пропали, однако их дитя достигло чужой, но обитаемой планеты. Мальчик вырос среди инопланетян и перенял их паранормальные способности. Повзрослев, он отправляется искать свои корни — и очень скоро мультфильм превращается в парад научно-фантастического сюрреализма. Одни внеземные создания сменяют других, возникают и на ходу раскрываются тайны, герой выявляет новые способности. К финалу размах конфликта достигает масштабов « Звёздных войн »!

«Сын звезды», как и «Дельта», — полнометражка к сериалу, но сделанная в более серьёзном, порой даже трагичном духе. Под стать сюжету и графика: не такая кислотная, но более детальная и убедительная.

Планета сокровищ

Болгария, 1982

Нет-нет, не студии Disney. Задолго до них перенести Стивенсона в космос додумались болгары. Получилось очень странно. И, если быть жестоко объективным, плохо. Но настолько безумно, что это надо видеть.

Мультфильм не назовёшь красивым: анимация явно дешёвая, а персонажи — страшненькие и неуклюжие. Подлинный смак тут — в подаче сюжета и поведении этих чудиков. Каждая сцена скатывается в уморительно бредовую комедию абсурда. На первой же минуте в экран летят грибы, будто авторы отдают дань источнику вдохновения. Пираты-биороботы проникают на корабль под предлогами на уровне «как пройти в библиотеку», невпопад поют и пляшут. Попугай Джона Суперсильвера пытается сам украсть сокровище! А четвёртая стена то и дело трещит по швам — посреди космической адаптации «Острова сокровищ» вдруг появляется его же традиционная версия.

Болгарская «Планета сокровищ» не тот мультфильм, который стоит советовать именно любителю фантастики. Я советую его любителям посмотреть что-то безумное, нервно хохотать и орать, когда создатели пытаются вывихнуть вам мозг. Вот тогда вы точно получите массу удовольствия.

Ренессанс

Франция, 2006

Между киберпанком и нуаром много общего, и мало в каком фильме это так заметно, как в «Ренессансе». Это мрачный детектив о недалёком будущем в чернильно-чёрном футуристическом Париже. Корпорация «Авалон» рулит рынком красоты. Кто-то похитил одну из их ведущих учёных, узнавшую слишком много. По следу пропавшей идёт хмурый сыщик с психологической травмой, раскрывая на ходу тайны, которые многие предпочли бы не вытаскивать на свет.

А света тут мало. «Ренессанс» — ещё один ротоскопированный мультфильм, каких много в этой подборке, но у него самый радикальный стиль. Только резкий контраст, только чёрнота с белыми контурами — никаких полутонов и оттенков серого. Париж будущего горит белыми огнями, но вокруг них царит ночь. Из угольной тьмы пробиваются то гигантские экраны, то голограммы, то непонятные футуристические конструкции, а то и узнаваемые очертания парижских достопримечательностей.

Если подумать, в этом мире и этом сюжете к нашим дням уже больше жестокой реальности, чем фантастики. Но выглядит фильм фантастически стильно — как если смешать « Бегущего по лезвию » и «Город грехов».

Эдит и я

Сербия, 2009

Город киберпанка — Токио? Нью-Йорк? Париж? Как насчёт старомодного постсоциалистического Белграда? В нём ведь тоже когда-то наступит будущее. Возможно, такое, как в «Эдит и я» — самом масштабном мультфильме Сербии, снятом аж тремя режиссёрами.

Сюжет «Эдит» полон типичных киберпанковых штучек. Есть злая корпорация и свободолюбивый ИИ, есть киборгизация и юная красотка в беде, и привычная мораль: играть в богов плохо, понятненько? Тут можно найти что-то общее с « Призраком в доспехах », « Акирой », «Тэцуо», «Джонни-мнемоником» и другими историями. Авторы этого не стесняются и сорят отсылками к источникам вдохновения.

Но у «сербского аниме» всё же своё, особое настроение. Создатели много внимания уделяют повседневной жизни, забавным мелочам и деталям, от разумных игрушек до летающих досок, как из « Назад в будущее ». Анимация «Эдит» порой выглядит дёшево, зато у неё узнаваемый визуальный стиль. Футуристичный Белград выполнен в почти монохромной гамме с зелёными акцентами, а старинные здания в нём перемешаны с голограммами и ржавыми роботами. Этот город вы не перепутаете ни с каким другим.

Аврил и поддельный мир

Франция, 2015

Уже пятый французский мультфильм, но, поверьте, совсем иной. «Аврил» не психоделия, не авангард, а приключенческий стимпанк, напоминающий, где родина Жюля Верна . Здесь более простой и, если позволите, «милый» визуал без каких-то дерзких экспериментов. А ещё — закрученный шпионский сюжет про то, как злодеи пытаются силой поставить людей науки на службу войне. Работая втайне, беглые учёные, а затем их дочь Аврил, пытаются завершить открытие, способное исцелить мир.

Необычно в «Аврил» то, что мир дирижаблей, паровозов и сохранившихся империй XIX века тут подаётся не как притягательное ретро, а как следствие упадка науки. Тайное общество похищает ведущих учёных, прогресс в тупике, а застрявшее на паровых машинах человечество добивает экологию, вырубая леса на топливо. Ничего себе плата за винтажную эстетику, да?

При всей её буффонаде и мимимишности (тут есть даже говорящий кот, и это научно!), «Аврил» — фильм со смыслом, которому есть что сказать. О важности науки в нашей жизни — и о том, что не подобает ей служить орудием убийства.

Мечты робота

Испания, 2024

К научной фантастике я отношу этот мультфильм по одной простой причине: среди его главных героев — робот. Его можно собрать и разобрать, заменить детали, он может заржаветь. А ещё он видит странные сны и путает их с реальностью. Зная, как глючит современный ИИ, считаю это полностью научным.

Остальные жители этого мира — фурри, разумные животные. Но в их поведении и образе жизни узнаются именно люди, переданные вот так, символически. Простой пёс средних лет устал от одиночества в большом городе и заказал себе друга — забавного робота. И всё было хорошо, пока не случилось нелепое несчастье, которое их разделило. Без диалогов, одной только пантомимой, мультфильм рассказывает историю одиночества, счастья, потери, отчаянной борьбы и обретения новой семьи. И она получилась такой трогательной, что пробрало даже американскую киноакадемию — малоизвестный испанский мультик в прошлом году номинировали на «Оскар».

Да, пожалуй, «Мечты робота» не самый строгий научно-фантастический фильм в этой подборке. Но точно самый душевный.

