Даже те, кто не интересуется японской культурой, хоть раз в жизни слышали об «Акире». Эта манга Кацухиро Отомо — один из столпов японской фантастики, ею вдохновлялись и продолжают вдохновляться многие режиссеры, писатели, художники и музыканты. Давайте вместе совершим небольшой экскурс в историю создания «Акиры» и разберемся, как японский комикс о Токио будущего, подростках-байкерах и телепатах навсегда изменил образ киберпанка в фантастике.

«Акира» на русском В 2019-м — году, в котором происходят события «Акиры», — издательство XL Media сделало подарок всем любителям фантастики и начало выпускать «Акиру» на русском. Это не обычная адаптация для российского рынка, а аккуратная реконструкция первого японского издания от Kodansha. Каждый томик манги — увеличенного формата, в мягком переплёте и суперобложке, повторяющей обложки оригинальной серии. Как и в классическом издании Kodansha, обрезы книг окрашены в разные цвета. Всего выйдет шесть томов, второй и третий появятся ориентировочно этой зимой.

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Создатель «Акиры»

Кацухиро Отомо родился в 1954 году в префектуре Мияги. Фантастикой он увлекся ещё в детстве. Юному Кацухиро было не лень ездить по три часа на поезде в город Сендай, где располагался ближайший кинотеатр, чтобы посмотреть новый фильм. Мальчика увлекала возможность рассказывать удивительные истории с помощью раскадровок, и он твердо вознамерился стать мангакой.

Отомо обожал работы классиков манги Осаму Тэдзуки и Сётаро Исиномори. Их знаковые работы Cyborg 009 и «Астробой» задали вектор его творчеству. Но, в отличие от авторов оптимистичных послевоенных сюжетов, Отомо выбрал другой путь и стал создавать мрачные притчи-предостережения, пугающе реалистичные, несмотря на всю свою фантастичность.

После школы Кацухиро перебрался в Токио и обосновался в новом районе на окраине. Здесь жили в основном заводские рабочие, ученики трудовых училищ, сотрудники забегаловок, мелкие якудза и молодые пары с детьми, получившие тут квартиры. Этот гремучий коктейль из индустриальной бедности, криминала и уюта спальных районов найдет отражение в «Акире». Именно благодаря ему герои «Акиры» ощущаются «своими», а исполинский Нео-Токио не выглядит как глыба футуристических декораций. Это истерзанное войной и корпорациями место, но всё-таки дом…

Первой крупной работой Отомо стала манга Fireball, которую он начал рисовать в 1979 году. В ней уже намечаются основные темы творчества мангаки: японское общество после ядерной войны, угроза глобального военного конфликта, телекинез. К сожалению, он не смог её закончить.

Следующим проектом стала манга Domu о ребенке с телепатическими способностями, удостоившаяся престижной премии Nihon SF Taisho Award. Сразу после Domu художник начал работу над мангой, которая принесла ему мировую популярность и авторское бессмертие.

Как мы жили после бомбы

Манга «Акира» публиковалась с 1982 по 1990 годы в журнале Young Magazine, а позже была выпущена в шести томах-танкобонах издательством Kodansha. Её действие разворачивается в 2019 году, через 31 год после Третьей мировой войны, во время которой на Токио сбросили атомную бомбу.

В истории два основных героя и две переплетающиеся линии — подростка-байкера Канеды и его друга Тэцуо. После столкновения со странным ребенком на трассе Тэцуо обретает телепатические способности. Парень с трудом справляется с новообретёнными силами и погружается в пучину безумия. По его следу идут военные, замешанные в экспериментах с телекинезом. Они опасаются пробуждения таинственного Акиры, замурованного в криобункере в сердце Нео-Токио.

Стиль, сценарий и качество рисунка «Акиры» были признаны в Японии выдающимися после первых же вышедших глав. Отомо обладает невероятным чувством кинематографичности — сказалась его давняя любовь к кино. Динамика линий, потрясающая детализация, мастерская работа с текстурами и контрастом превращают мангу в готовую раскадровку для фильма. В «Акире» нет ни одного лишнего «пузыря», ни одной лишней рамки — композиционно всё выверено до мелочей.

Ещё одно из главных достоинств «Акиры» — изображения архитектуры и техники. Индустриальные пейзажи Нео-Токио, громоздкие танки, футуристичные мотоциклы задали тенденции изображения киберпанк-мегаполисов на десятилетия вперёд.

«Акиру» вписал в историю не только безупречный дизайн. Это мощный антивоенный манифест, отражающий коллективную травму японского народа, оставшуюся после ядерных бомбардировок 1945 года, и мировой страх перед превращением «холодной» войны в «горячую».

На фоне ужаса перед хаосом, охватившим Нео-Токио, и малопонятной смертельной угрозы, разворачиваются истории дружбы и противостояние одиноких, потерянных детей войны, которые просто хотят жить как умеют. Этот контраст между эпическим и обыденным придает искренность и превращает яркий экшен в глубокое произведение.

Экранизация, изменившая мир

Отомо не имел конкретных планов на адаптацию «Акиры», но на пике популярности новой манги не раз признавал, что полноценно вся динамика его рисунка может раскрыться только на экране. Поэтому, когда студия TMS Entertainment предложила ему снять аниме по «Акире», он согласился, но поставил условие, что сохранит полный авторский контроль над проектом. Во многом именно поэтому фильм перенял все лучшие черты комикса. К тому же в распоряжении Отомо были большой бюджет и огромная команда аниматоров, готовых ночевать в студии.

При создании «Акиры» использовали несколько новых технологий: новый метод синхронизации голосов актеров озвучки и анимационной мимики, а также увеличенная частота кадров. Даже студия Ghibli в те времена не могла похвастаться такой плавностью картинки.

Вышедшее в 1988 году полнометражное аниме быстро стало классикой. Конечно, сюжет оригинальной манги пришлось сократить, но все ключевые для понимания моменты и образы остались на месте. Более того, в аниме стал ещё ярче виден один важный мотив «Акиры» — возрождение. Несмотря на кромешный ад и ошибки отцов, человечество не балансирует на краю пропасти — наоборот, оно стоит на пороге нового начала. Эта тема нашла отклик в душах молодых зрителей, в том числе и за океаном.

«Акира» с его динамичным экшеном, невероятно эффектным и качественным дизайном, а также мрачным киберпанковым миром в духе уже ставшего классикой «Бегущего по лезвию» произвёл в США эффект разорвавшейся бомбы (разумеется, ядерной). Миллионы людей открыли для себя мир японской анимации и научной фантастики именно благодаря «Акире». Для многих аниме Отомо стало неиссякаемым источником вдохновения. На сегодняшний день «Акира» признан самым популярным аниме и мангой в США и считается причиной аниме-бума в Северной Америке и Европе.

Акира в Голливуде?

После успеха манги и аниме казалось, что рано или поздно должна выйти и киноадаптация. Попытки предпринимались уже в начале 2000-х — режиссерское кресло должен был занять Крис Норрингтон («Блейд»), а главные роли, по слухам, достались бы Леонардо Дикаприо и Джозефу Гордону Левитту. Затем за проект должен был взяться режиссер Рори Робинсон («Последние дни на Марсе»), а после него — Ален и Альберт Хьюзы («Из ада», «Книга Илая»). Но дальше планов и концептов дело не пошло. Казалось, что над проектом висит проклятие: от «Акиры» отказался даже творец «Безумного Макса» Джордж Миллер!

Лишь полгода назад Тайка Вайтити, создатель «Реальных упырей» и «Тора: Рагнарёк», объявил, что «Акиру» снимет он. Зная теплое отношение новозеландского режиссера к ретростилистике и его аккуратное обращение с первоисточниками, можно надеяться на успех. Премьера запланирована на май 2021 года.