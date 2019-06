Сериал «Чем мы заняты в тени»: Реальные упыри вернулись!

В Нью-Йорке на тихой улице стоит викторианский особняк, где уже сотни лет ведут совместную нежизнь четверо вампиров. Нандор Безжалостный, воин Османской империи, руководит вампирским общежитием и помыкает своим фамильяром Гильермо. Тот уже десять лет служит Нандору в надежде, что хозяин превратит его в вампира. Роковая пара Ласло и Надя вечно выясняет отношения: Надя заводит интрижки на стороне, а Ласло неистово ревнует и подстригает кусты в форме половых органов любимых женщин. За всем этим презрительно наблюдает энергетический вампир Колин Робинсон, с удовольствием подпитываясь эмоциями соседей. Однажды в особняке появляется съемочная группа, и повседневность вампиров превращается в документальный сериал.

Предыстория: что за упыри?

What We Do in the Shadows Жанр: черная комедия, мокьюментари

Шоураннер: Джемейн Клемент

В ролях: Кайван Новак, Мэтт Берри, Наташа Демитру, Марк Прокш

Премьерный показ: март – май 2019, FX Channel

Продолжительность: 10 эпизодов по 30 минут

Похоже на:«Реальные упыри» (2014), «Паранормальный Веллингтон» (2018)

Пять лет назад талантливый новозеландский режиссер Тайка Вайтити снимал фестивальное кино и фильмы на локальные темы, а его друг по колледжу, актер и сценарист Джемейн Клемент, помогал ему. Друзья еще не знали, что от оглушительного успеха и контрактов с большими студиями их отделяет лишь один псевдодокументальный фильм про вампиров, живущих в Новой Зеландии. Именно «Реальным упырям» обязан своим рождением сериал 2019 года (в оригинале они и называются одинаково — What We Do in the Shadows).

На первый взгляд, в фильме не было ничего необычного. Шуточной деконструкцией вампирского жанра занимались уже в середине XX века – взять хотя бы фильмы «Дракула: Мертвый и довольный» или «Бал вампиров». Но у любого, кто начинал смотреть «Упырей», не оставалось ни шанса на спасение – фильм, подобно вампиру, опутывал зрителя своими чарами. Меткие, местами наивные, местами черные шутки, идеальный тайминг их подачи, прекрасная игра Вайтити, Клемента и других актеров делали свое дело.

При этом фильм не превращался в затянувшееся комик-шоу – он был цельной историей и раскрывал перед нами мир паранормальных созданий, живущих среди людей. Мир, который хотелось исследовать все больше и больше.

К счастью, Вайтити и Клементу тоже этого хотелось, и они принялись расширять свою вселенную. В 2018-м вышел мини-сериал «Паранормальный Веллингтон» про полицейских, которые расследуют дела, связанные с зомби, вампирами и НЛО. Его героев, детективов О’Лири и Миноуга, мы уже видели в «Упырях». Следом появился анонс сериала «Чем мы заняты в тени». Его режиссером и сценаристом стал Клемент, а занятый в голливудских блокбастерах Вайтити — только сосценаристом.

У фанатов Виаго, Владислава и Дикона появился повод для волнения: не потеряет ли сериал обаяния и юмора, присущих фильму? К тому же действие истории должно было разворачиваться в Америке, с новыми героями. Не станет ли шоу просто растянутой калькой фильма в новых декорациях, как это уже не единожды случалось с сериалами «по мотивам»?

И что из этого получилось

Кажется, Вайтити и Клемент понимали зрительское недоверие и сыграли на нем в первой серии – первые десять минут почти точно повторяют ситуации и шутки из фильма. К счастью, это просто способ обозначить связь между оригинальными «Упырями» и сериальными. Новые «Реальные упыри» — это десять серий того же абсурдного, черного, прекрасного юмора, за который нам так полюбился фильм.

Сериал продолжает расширять вселенную и делает это не просто смело, а даже нагло. В одной из серий прямым текстом заявляется, что действие «Реальных упырей», фильмов «Блейд», «От рассвета до заката», «Выживут только любовники», «Интервью с вампиром» и сериала «Настоящая кровь» происходят в одном мире!

Персонажи получились чуть менее яркими, чем в полнометражке, но к концу сезона раскрываются почти все. Безусловно гениальная находка – энергетический вампир Колин Робинсон в исполнении Марка Прокша. Тлетворное влияние этого монстра ощущается даже по ту сторону экрана.

Неуклюжий фамильяр Гильермо, хоть и не обладает вампирскими чарами, все равно умудряется украсть зрительское сердечко. В сериале уделяется много внимания теме фамильяров и их отношениям с бессмертными хозяевами. А в конце Гильермо узнает то, что перевернёт весь его смысл служения вампирам с ног на голову.

Ну а прекрасная цыганка Надя поначалу кажется банальной пародией на готическую вампиршу, но неожиданно оказывается самым трогательным персонажем из всех.

Пожалуй, самые «слабые» обитатели особняка на Статен-Айленд – Нандор и Ласло. И если Нандор, подобно Виаго, хотя бы работает «комендантом» и часто задает тон и тему приключениям в том или ином эпизоде, то Ласло остаётся просто похотливым, ревнивым, самовлюбленным вампиром. К сожалению, несмотря на неплохую игру Мэтта Берри, что-то большее в его герое разглядеть не удается.

Но главными героями сериал не ограничен. Одна из его главных изюминок — гостевые роли. К концу сезона создается впечатление, что это голливудский капустник, куда заглянули на огонек звезды первой величины. Даг Джонс, Дэнни Трехо, Уэсли Снайпс, Тильда Суинтон получают искреннее удовольствие от происходящего абсурда, и жаль, что их героям не уделили больше экранного времени. Конечно, не обошлось и без камео троицы из оригинального фильма – увы, Виаго, Дикон и Влад немного постарели (даром что вампиры), но выглядят все такими же неунывающими.

Единственный серьезный недостаток «Реальных упырей» — десять серий пролетают как одна, а хочется еще и еще. К счастью, рейтинги убедили FX в успехе, и сериал продлили на второй сезон. Новые приключения обаятельных кровопийц мы увидим в 2020 году. А в ближайшие годы выйдет и вторая полнометражка Вайтити по вселенной «Упырей». Фильм «Мы оборотни» расскажет о жизни и быте уже знакомой нам стаи веллингтонских вервольфов.