«Чёрное зеркало», 7 сезон: все серии от худшей к лучшей

На первый взгляд может показаться, что шоураннер Чарли Брукер терпеть не может современный цифровой мир. Сам он утверждает, что никогда не был отшельником в бревенчатой хижине, который писал сценарии на бересте и недоверчиво ворчал на компьютеры. Когда-то Чарли даже работал игровым журналистом.

Жанр : фантастическая сатира Шоураннер : Чарли Брукер В ролях : Рашида Джонс, Крис О’Дауд, Сиена Келли, Рози Макьюэн, Исса Рэй, Аквафина, Питер Капальди, Уилл Поултер, Пол Джаматти, Джесси Племонс и др. Премьера : 10 апреля 2025 на Netflix Похоже на : «Она» (2013), « Сумеречная зона » (1959), «Апгрейд» (2018), « Любовь. Смерть. Роботы » (2019), «Матрица» (1999) К тому же, с выхода первого сезона «Чёрного зеркала» в 2011 году утекло немало воды. Злые технологии, которые и без того дышали в затылок, уже стали без пяти минут реальностью, робот уже вполне может написать симфонию, а чистый холст превратить в шедевр. Компьютеров уже поздно бояться, с ними нужно учиться гармонично сосуществовать.

Спустя шесть сезонов этот призыв к осторожному, но все же принятию прогресса ощущается как никогда отчётливо. В новых сериях Брукер щедро рассыпал отсылки к предыдущим сюжетам «Чёрного зеркала» и провёл с ними немало параллелей, ещё крепче связывая свою вселенную воедино. Мы составили субъективный топ эпизодов седьмого сезона — среди них нет откровенно неудачных, но по степени воздействия на зрителя и качеству исполнения они всё-таки немного отличаются.



Текст содержит незначительные спойлеры к сериалу.

6. Эпизод 1 «Обычные люди»

Common People

У жены героя диагностируют неоперабельную опухоль мозга. Казалось, надежды уже нет, но на помощь приходит новейшая технология — мозговой имплант, который заменит поражённую область. Правда, есть одно маленькое «но» — за пользование им придётся ежемесячно платить по подписке.

Пожалуй, это наименее тонкий из всех шести новых эпизодов. Критика капитализма и алчных корпораций вышла очень прямолинейной, а все сюжетные повороты безошибочно просчитываются почти с самого начала.

Идея этого эпизода посетила Брукера когда он купил себе Amazon Alexa с экраном. Все было чудесно, пока она не начала показывать неотключаемую рекламу. Тогда-то шоураннер и осознал, что буквально платит за маленький билборд прямо у себя в квартире. Его обуял праведный гнев, и он в своём неподражаемом стиле выкрутил идею до абсурда. Что если по подписке приходилось бы платить не за сервис цифровых услуг, а за саму жизнь? Попутно он прошёлся по стримерам, а точнее, по их жадной до зрелищ аудитории.

Из плюсов можно отметить достойные актёрские работы и непростую тему принятия утраты, поднятую ещё в первой серии второго сезона («Я скоро вернусь»). Несмотря на достоинства, всё вместе это скорее походит не на интеллектуальную сатиру, а на недовольное брюзжание.

5. Эпизод 2 «Предмет моей ненависти»

Bête Noire

Мария работает в компании по производству сладостей, куда устраивается её старая знакомая Верити. Когда-то девушки учились вместе, только Мария была популярной, а Верити — чудачкой, которую никто особенно не любил. Конечно же, бывшая белая ворона оказывается на новом месте не случайно — с приходом новенькой жизнь героини начинает пугающе меняться.

Этот эпизод неплохо вписался бы во вбоквел о паранормальных явлениях под названием «Красное зеркало», который стартовал в шестом сезоне. Номинально технологии тут есть, но на сей раз они как никогда напоминают магию.

В переводе с французского Bête Noire буквально означает «чёрный зверь», но эта фраза чаще всего используется как идиома, означающая «кость в горле» или «бельмо на глазу». Серия основана не то на эффекте Манделы, не то на теме газлайтинга. Она отлично передаёт ощущение погружения в безумие, когда становится сложно доверять собственным воспоминаниям. Вроде бы ты точно помнишь какой-то факт, но окружающие уверяют тебя в обратном — тут кто угодно бы засомневался в своей психической стабильности. Чтобы поднять напряжение, а заодно и загазлайтить зрителей, Netflix выпустили две версии этого эпизода. Они отличаются совсем чуть-чуть, но вполне достаточно, чтобы заставить занервничать.

К сожалению, начавшая было выстраиваться параноидальная атмосфера ближе к концу эпизода сменяется абсурдом в духе «Всё, везде и сразу». Спойлер: здесь он работает далеко не так хорошо. Однако стоит отдать должное Рози Макьюэн в роли Верити — своего персонажа она сыграла до мурашек правдоподобно.

4. Эпизод 3 «Отель “Мечта”»

Hotel Reverie

Кинематограф по сюжету серии (а может, и не только по сюжету) приходит в упадок. Никому не интересно старое кино золотой эпохи Голливуда, всем подавай блокбастер с Райаном Рейнольдсом или Райаном Гослингом, а лучше с обоими сразу. Чтобы реанимировать интерес к чёрно-белому кино, при помощи хитрой технологии одного из главных героев такого фильма решают заменить известным современным актёром. Правда, на роль белого мужчины-врача соглашается только чернокожая актриса (Исса Рэй), зато очень популярная. Её не просто вставляют в кадр нейросетью, а буквально погружают в симулированную реальность фильма «Отель “Мечта”», смахивающего на «Касабланку». Конечно, это не было бы «Чёрное зеркало», если бы всё прошло без происшествий.

Один из самых изобретательных эпизодов сезона, основанный на многообещающей идее, но на удивление слабо сыгранный. «Отель» отчасти напоминает один из самых популярных эпизодов сериала, «Сан-Джуниперо» (сезон 3, эпизод 4). Разница только в убедительности и искренности. Если в «Сан-Джуниперо» всё было пронизано светлой печалью, и не расплакаться мог только абсолютный сухарь, то тут в экранные эмоции героев верится с большим трудом.

Возможно, дело в сценарии, а может и в исполнении. Аквафина сыграла типичную Аквафину, а Исса Рэй будто не понимала, кого играет, и нечаянно уничтожила всю нуарно-романтическую атмосферу. В итоге на фоне остальных приятно выделялась только Эмма Коррин, которой оказалась очень к лицу роль звезды старого Голливуда.

3. Эпизод 4 «Игрушка»

Plaything

За мелкое хулиганство в магазине задерживают странного, оторванного от реальности человека (Питер Капальди). У него длинные нечёсаные волосы, бомжеватый вид, а ещё его подозревают в убийстве. Будто сошедший со страниц романов Уильяма Гибсона, этот немолодой киберпанк-хикки рассказывает совершенно безумную историю о видеоигре Thronglets, напоминающей тамагочи, только с бесконечным количеством питомцев.

Поклонники сериала наверняка помнят интерактивный эпизод « Брандашмыг » с разветвлённым сюжетом. «Игрушка» — не его прямое продолжение, но эти серии объединяет персонаж Уилла Поултера, игровой дизайнер Колин Ритман. Брукер честно признался, что не планировал связывать сюжеты двух эпизодов. Просто когда при создании сценария «Игрушки» шоураннер дошёл до сцены в офисе компьютерного гения, то сразу понял, что такого героя он уже когда-то создал.

Эпизод очень стильный визуально, по-хорошему безумный и дурашливый, а Капальди за свой перформанс заслуживает все «Эмми» мира. В серии открытый конец, но пожалуй, это тот случай, когда недосказанность только на руку. При желании в сюжете снова можно разглядеть стариковское брюзжание на тему «игры — зло», но с учётом видеоигрового прошлого Чарли Брукера довольно очевидно, что основной посыл здесь кроется совсем в другом.

Кстати, приложение Thronglets на свой страх и риск можно загрузить на своё устройство в Google Play или App Store . Правда, в России оно сейчас недоступно.

2. Эпизод 6 «USS Каллистер: В бесконечность»

USS Callister: Into Infinity

«USS Каллистер» (сезон 4, эпизод 1) — одна из самых запоминающихся и горячо любимых фанатами серий. В ней яркий сеттинг, напоминающий «Стар Трек», живые и забавные герои, а открытый конец подозрительно смахивал на хеппи-энд. По сюжету, программист Роберт Дейли (Джесси Племонс) перенёс в ММО «Бесконечность» цифровые копии своих коллег, которые обладали самосознанием и фактически попали к нему в рабство. «USS Каллистер: В бесконечность» — прямое продолжение этого эпизода, и с учётом солидного хронометража обеих серий они составляют полноценный — и очень хороший — научно-фантастический фильм.

Здесь снова поднимается тема жадных корпораций: в «Бесконечности» можно спокойно существовать лишь если у тебя есть достаточно внутриигровой валюты. Вот только обычные игроки могут в любой момент снять гарнитуру и пойти заниматься делами в реальном мире, а для героев серии это вопрос жизни и смерти.

Вау-эффекта новый «Каллистер» не вызывает, но гармонично продолжает начатую ранее историю, при этом умудряясь удержать прежнее напряжение и зрительский интерес. Несмотря на мрачные моменты, это всё ещё комедия, с любовью сделанная пародия на «Звёздный путь» и прочие старые добрые научно-фантастические сериалы. Брукер не исключает и появления третьей части — благо, сюжет всё ещё есть куда развивать.

Кстати, для промо-кампании сериала Netflix запустили целый сайт с рекламой устройства виртуальной реальности NUBBIN , которое можно увидеть в большинстве эпизодов этого сезона. Увы, кидать деньги в монитор бессмысленно: реклама ненастоящая.

1. Эпизод 5 «Панегирик»

Eulogy

Герою, который в одиночестве живёт свою маленькую жизнь, сообщают, что скончалась женщина, которую он когда-то знал. Для похоронной церемонии родственники усопшей просят его поделиться воспоминаниями о ней — не фигурально, а буквально. При помощи хорошо знакомой зрителям сериала «таблетки» на виске он пытается оживить в памяти хотя бы её лицо, для чего путешествует по старым фотографиям, а заодно и по своему печальному прошлому.

Сложно спорить с тем, что Пол Джаматти — один из лучших драматических актёров современности. Так же думает и Чарли Брукер, который написал сценарий специально для него. Если раньше «Чёрное зеркало» продвигало перспективных британских звёзд, то теперь его масштабы и география явно расширились.

«Панегирик» — серия очень грустная, честная и пронзительная, ассоциировать себя с ней гораздо проще, чем с любым другим эпизодом сериала. Это история обычного человека, которому, как и многим другим людям, некогда разбили сердце. А может, в этом была и его вина?

Эпизод тоже напоминает «Сан Джуниперо», только в отличие от «Отеля “Мечта”» всё делает правильно. Здесь нет никакой сатиры, шутовства или злобы, цифровым бабайкой никто не пугает, а каждая сцена отлично срежиссирована и сыграна. Технологии здесь — исключительно повествовательный инструмент, который помогает исследовать человеческую душу. Даже если вы не будете рыдать взахлёб, эпизод почти наверняка останется в вашей памяти, а невероятный Джаматти точно никого не оставит равнодушным.

Кажется, Чарли Брукер закончил экспериментировать и возвращает «Чёрное зеркало» на привычные рельсы. Правда, за годы существования сериала изменился как мир, так и взгляд на него шоураннера. Он куда более сочувственно смотрит на цифровой прогресс и громче декларирует идею, которую пытался донести до зрителей с самого начала.

В трагедиях виноваты не технологии, а те, кто их использует. Даже обычным камнем можно было высечь искру и обогреть соплеменников, а можно было ударить недруга по голове и отобрать у него еду. Вопрос в выборе, который делает человек. И пока этот выбор регулярно делают не в пользу человечности, у Брукера всегда будут новые идеи.

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