«Тетрадь смерти»: Netflix, ты болен, иди домой!

Лайт Тёрнер — замкнутый, но талантливый американский студент, которому в руки попадает мистическая Тетрадь смерти. Правило гласит, что любой, чьё имя будет вписано в эту тетрадь, умрёт. Лайт узнаёт о чудовищном действии находки и делится ей с подругой Мией Саттон. Они решают с помощью Тетради изменить мир к лучшему. Но по их следам идёт знаменитый детектив под псевдонимом L.

Death Note Жанр: мистический триллер

Режиссёр: Адам Вингард

В ролях: Нат Вулф, Лейкит Стенфилд, Уиллем Дефо, Маргарет Куэлли, Шей Уигем

Премьера: 25 августа 2017, Netflix

Возрастной рейтинг: 18+

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Привет, дорогой Netflix! Что с тобой случилось? Ты заболел? У тебя гнилая томатка? Надеемся, это скоро пройдёт, но пока симптомы очень тревожные. В последнее время тебя лихорадит всё сильнее: сперва вялая и короткая, хоть и неплохая «Кастлвания», затем скучные и неубедительные «Защитники», а теперь кошмарная «Тетрадь смерти».

А ведь начиналось всё неплохо. За основу фильма взяли культовый аниме-сериал, снятый по одноимённой манге. «Тетрадь смерти» полюбилась зрителям по всему миру. Всего одно фантастическое допущение, осторожно вплетённое в сюжет, позволило показать интригующий идеологический конфликт. С одной стороны — студент-отличник Лайт Ягами по прозвищу Кира, который получил Тетрадь смерти и теперь может решать, кому жить, а кому умереть. С другой — гениальный и экстравагантный детектив-подросток под псевдонимом L, не желающий, чтобы у кого-то была такая власть. Ему удалось вычислить Лайта и вступить с ним в битву умов.

Конечно, в аниме хватало недостатков (поднимите руку те, кто бросил смотреть после 26-го эпизода). Но яркие персонажи, интеллектуальное противостояние, необычная мифология и сложные моральные вопросы по сей день делают «Тетрадь смерти» одним из самых популярных произведений в жанре.

Тем любопытнее было увидеть, что получится у авторов новой адаптации. Многие ждали знакомую историю в измененном антураже. Но в итоге создатели разрушили почти всё, за что нам полюбился оригинал, и на его месте построили одно большое ничего.

В первую очередь это касается персонажей. Скажем, Лайт Тёрнер — умный, но чересчур эмоциональный парень. Он хочет сделать мир лучше, однако у него нет заоблачных амбиций, в какой-то момент он даже готов пойти на попятную. У авторов почти получилось сделать героя более человечным и живым по сравнению с Лайтом из оригинала: его то и дело мучает совесть, ему хочется сопереживать… Но весь этот противоречивый образ рушат откровенно вульгарные и безвкусные сцены. Например, где Лайт занимается сексом с Мией Саттон и попутно вписывает имена преступников в Тетрадь.

Мия — так зовут американскую версию Мисы — тоже изменилась по сравнению с оригиналом. Теперь это не просто девочка на побегушках, которую Кира использует в своих целях, а полноправный персонаж. Она напоминает эдакого чёртика на левом плече Лайта, который подталкивает парня использовать Тетрадь. Мия даже несколько раз перехватывает инициативу и сама делает записи в Тетради, чтобы воплотить замысел Киры. Вот только непонятно, откуда столько жестокости в простой чирлидирше. Если у Лайта была хоть какая-то предыстория и мотивация, то Мия, видимо, желает убивать, потому что это весело.

Но самым непроработанным из троицы получился L. И проблема вовсе не в том, что он теперь чернокожий (хотя именно это до премьеры вызывало у фанатов больше всего возмущения). Новый L похож на кого угодно, только не на гениального детектива, который специализируется на особо сложных делах. Все его попытки поиграть в сыщика сводятся к озарениям вроде «я знаю, что Кира находится в Сиэтле». Расследования, которое должно предшествовать этому выводу, в фильме нет. Третий акт окончательно убивает образ недосыщика. L ведет себя как форменная истеричка — и куда делась вся профессиональная психологическая подготовка, о котором нам рассказывали в фильме?

Вся надежда была на потрясающего Уиллема Дефо, который воплотил бога смерти. Актёр буквально родился для этой роли, его жуткий голос и мрачный грим пробирают до мурашек. Персонаж Дефо показан не столько наблюдателем, сколько злым подстрекателем. В сущности, это неплохо — в оригинале мы видели разных богов смерти, почему бы Рюку не стать чуточку агрессивнее? Вот только подобное поведение скорее раздражает: Рюк здесь похож на ещё одного чёртика на плече Лайта, который, как и Миа, почти насильно заставляет Киру вписывать имена в Тетрадь.

Из-за плохо прописанных персонажей буксует и сюжет. Многие сцены выглядят чертовски неубедительными и притянутыми за уши. Чего только стоит выговор Лайту от директора школы в самом начале! Или фантастически вовремя подоспевший отряд стрелков в приюте. Обидно, что некоторые действительно важные темы совсем не раскрыты, хотя намёки на это даны. Скажем, конфликт Лайта и отца можно было показать куда лучше. То же самое касается и ключевой морали — имеет ли человек право решать, кому жить, а кому умереть? Становится ли такой человек равным богу? Новая «Тетрадь смерти» даже и не думает отвечать на эти вопросы. Хуже того, никаких новых тем авторы тоже не поднимают.

Обиднее всего, что из новой «Тетради смерти» могла выйти вполне недурная адаптация. У фильма порой проглядывается своё «лицо»: стильное сочетание городских улиц и музыки в жанре синтвейв, дух молодёжного бунтарства, пара действительно умных ходов, кровавые убийства со «взрослым» рейтингом R. С рейтингом, к слову, тоже вышла какая-то несуразица. Казалось бы, ограничение «18+» должно развязывать авторам руки. Например, можно было показать, как жестоко Кира расправляется с преступниками и как страшно из-за этого становится простым людям. Но смелости хватило только на пару окровавленных трупов. Похоже, вся «взрослость» здесь только для маркетинговой галочки.

В американском интернет-сленге сейчас популярно выражение «netflix and chill», которое означает «пойдём займёмся любовью под сериальчик Netflix». Для новой «Тетради смерти» оно подходит как нельзя кстати сразу по нескольким причинам. Во-первых, оно отлично описывает, что именно создатели сделали с оригиналом. А во-вторых, «chill» станет куда лучшим времяпрепровождением, чем просмотр «Тетради смерти».

Итог: «Тетрадь смерти» от Netflix — недоразумение, непонятно для кого снятое. Авторы адаптации избавились от всего, за что мы любили аниме-сериал, и не привнесли ничего нового. И от этого вдвойне обидно за те идеи, которые иногда всё же мелькают в фильме.

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«Тетрадь смерти»: Netflix, ты болен, иди домой! УДАЧНО: Уиллем Дефо родился для роли Рюка

попытка создать свой стиль НЕУДАЧНО: провисающий и неубедительный сюжет

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неудачные образы персонажей 2017-08-28 4 ТАК СЕБЕ

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