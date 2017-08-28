«Тетрадь смерти»: Netflix, ты болен, иди домой!

Лайт Тёрнер — замкнутый, но талантливый американский студент, которому в руки попадает мистическая Тетрадь смерти. Правило гласит, что любой, чьё имя будет вписано в эту тетрадь, умрёт. Лайт узнаёт о чудовищном действии находки и делится ей с подругой Мией Саттон. Они решают с помощью Тетради изменить мир к лучшему. Но по их следам идёт знаменитый детектив под псевдонимом L.

Death Note

Жанр: мистический триллер
Режиссёр: Адам Вингард
В ролях: Нат Вулф, Лейкит Стенфилд, Уиллем Дефо, Маргарет Куэлли, Шей Уигем
Премьера: 25 августа 2017, Netflix
Возрастной рейтинг: 18+
Похоже на: серия фильмов «Пункт назначения»

Привет, дорогой Netflix! Что с тобой случилось? Ты заболел? У тебя гнилая томатка? Надеемся, это скоро пройдёт, но пока симптомы очень тревожные. В последнее время тебя лихорадит всё сильнее: сперва вялая и короткая, хоть и неплохая «Кастлвания», затем скучные и неубедительные «Защитники», а теперь кошмарная «Тетрадь смерти».

А ведь начиналось всё неплохо. За основу фильма взяли культовый аниме-сериал, снятый по одноимённой манге. «Тетрадь смерти» полюбилась зрителям по всему миру. Всего одно фантастическое допущение, осторожно вплетённое в сюжет, позволило показать интригующий идеологический конфликт. С одной стороны — студент-отличник Лайт Ягами по прозвищу Кира, который получил Тетрадь смерти и теперь может решать, кому жить, а кому умереть. С другой — гениальный и экстравагантный детектив-подросток под псевдонимом L, не желающий, чтобы у кого-то была такая власть. Ему удалось вычислить Лайта и вступить с ним в битву умов.

Конечно, в аниме хватало недостатков (поднимите руку те, кто бросил смотреть после 26-го эпизода). Но яркие персонажи, интеллектуальное противостояние, необычная мифология и сложные моральные вопросы по сей день делают «Тетрадь смерти» одним из самых популярных произведений в жанре.

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Прозвище «Кира» в ремейке сохранили, притянув его за уши. В аниме Лайта так прозвали газеты, исказив английское «киллер». В ремейке Лайт взял прозвище сам из-за вопиющей неграмотности — якобы в русском и «кельтском» Kira означает «свет», а на японском — «тьма»

Тем любопытнее было увидеть, что получится у авторов новой адаптации. Многие ждали знакомую историю в измененном антураже. Но в итоге создатели разрушили почти всё, за что нам полюбился оригинал, и на его месте построили одно большое ничего.

В первую очередь это касается персонажей. Скажем, Лайт Тёрнер — умный, но чересчур эмоциональный парень. Он хочет сделать мир лучше, однако у него нет заоблачных амбиций, в какой-то момент он даже готов пойти на попятную. У авторов почти получилось сделать героя более человечным и живым по сравнению с Лайтом из оригинала: его то и дело мучает совесть, ему хочется сопереживать… Но весь этот противоречивый образ рушат откровенно вульгарные и безвкусные сцены. Например, где Лайт занимается сексом с Мией Саттон и попутно вписывает имена преступников в Тетрадь.

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Расширение роли Мии, похоже, служит одной цели: показать Лайта более положительным

Мия — так зовут американскую версию Мисы — тоже изменилась по сравнению с оригиналом. Теперь это не просто девочка на побегушках, которую Кира использует в своих целях, а полноправный персонаж. Она напоминает эдакого чёртика на левом плече Лайта, который подталкивает парня использовать Тетрадь. Мия даже несколько раз перехватывает инициативу и сама делает записи в Тетради, чтобы воплотить замысел Киры. Вот только непонятно, откуда столько жестокости в простой чирлидирше. Если у Лайта была хоть какая-то предыстория и мотивация, то Мия, видимо, желает убивать, потому что это весело.

Но самым непроработанным из троицы получился L. И проблема вовсе не в том, что он теперь чернокожий (хотя именно это до премьеры вызывало у фанатов больше всего возмущения). Новый L похож на кого угодно, только не на гениального детектива, который специализируется на особо сложных делах. Все его попытки поиграть в сыщика сводятся к озарениям вроде «я знаю, что Кира находится в Сиэтле». Расследования, которое должно предшествовать этому выводу, в фильме нет. Третий акт окончательно убивает образ недосыщика. L ведет себя как форменная истеричка — и куда делась вся профессиональная психологическая подготовка, о котором нам рассказывали в фильме?

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Чернокожий L на фоне звёздно-полосатого флага. Netflix не дадут забыть, что здесь вам не Япония

Вся надежда была на потрясающего Уиллема Дефо, который воплотил бога смерти. Актёр буквально родился для этой роли, его жуткий голос и мрачный грим пробирают до мурашек. Персонаж Дефо показан не столько наблюдателем, сколько злым подстрекателем. В сущности, это неплохо — в оригинале мы видели разных богов смерти, почему бы Рюку не стать чуточку агрессивнее? Вот только подобное поведение скорее раздражает: Рюк здесь похож на ещё одного чёртика на плече Лайта, который, как и Миа, почти насильно заставляет Киру вписывать имена в Тетрадь.

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Рюк появляется нечасто и почти всегда — в полной темноте. Так создатели маскируют скудные спецэффекты

Из-за плохо прописанных персонажей буксует и сюжет. Многие сцены выглядят чертовски неубедительными и притянутыми за уши. Чего только стоит выговор Лайту от директора школы в самом начале! Или фантастически вовремя подоспевший отряд стрелков в приюте. Обидно, что некоторые действительно важные темы совсем не раскрыты, хотя намёки на это даны. Скажем, конфликт Лайта и отца можно было показать куда лучше. То же самое касается и ключевой морали — имеет ли человек право решать, кому жить, а кому умереть? Становится ли такой человек равным богу? Новая «Тетрадь смерти» даже и не думает отвечать на эти вопросы. Хуже того, никаких новых тем авторы тоже не поднимают.

Обиднее всего, что из новой «Тетради смерти» могла выйти вполне недурная адаптация. У фильма порой проглядывается своё «лицо»: стильное сочетание городских улиц и музыки в жанре синтвейв, дух молодёжного бунтарства, пара действительно умных ходов, кровавые убийства со «взрослым» рейтингом R. С рейтингом, к слову, тоже вышла какая-то несуразица. Казалось бы, ограничение «18+» должно развязывать авторам руки. Например, можно было показать, как жестоко Кира расправляется с преступниками и как страшно из-за этого становится простым людям. Но смелости хватило только на пару окровавленных трупов. Похоже, вся «взрослость» здесь только для маркетинговой галочки.

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L из новой адаптации постоянно пытается копировать персонажа из первоисточника, но смотрится это нелепо

В американском интернет-сленге сейчас популярно выражение «netflix and chill», которое означает «пойдём займёмся любовью под сериальчик Netflix». Для новой «Тетради смерти» оно подходит как нельзя кстати сразу по нескольким причинам. Во-первых, оно отлично описывает, что именно создатели сделали с оригиналом. А во-вторых, «chill» станет куда лучшим времяпрепровождением, чем просмотр «Тетради смерти».

Итог: «Тетрадь смерти» от Netflix — недоразумение, непонятно для кого снятое. Авторы адаптации избавились от всего, за что мы любили аниме-сериал, и не привнесли ничего нового. И от этого вдвойне обидно за те идеи, которые иногда всё же мелькают в фильме.

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«Тетрадь смерти»: Netflix, ты болен, иди домой!
УДАЧНО:
  • Уиллем Дефо родился для роли Рюка
  • попытка создать свой стиль
НЕУДАЧНО:
  • провисающий и неубедительный сюжет
  • не раскрыта ни одна тема
  • неудачные образы персонажей
4ТАК СЕБЕ
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Александр Стрепетилов
Александр Стрепетилов
Гик и ролевик. Редактор новостей.


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