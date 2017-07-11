Castlevania от Netflix: стоит ли смотреть?

Это всего лишь пролог к основным событиям, так что охоты на нечисть в нём почти нет. Но мрачность и жестокость уже чувствуются.

Румыния, 1476 год. По Валахии идут орды чудовищных тварей, уничтожающих на своём пути всё живое. Демонических созданий выпустил на Землю сам Влад Дракула Цепеш — так он мстит людям, которые сожгли на костре его жену. Единственный, кто способен бросить вызов Дракуле, — Тревор Бельмонт, последний из рода охотников на нечисть. Но сперва ему предстоит столкнуться с церковными фанатиками, которые железной рукой правят в Валахии.

Castlevania Жанр: готическое тёмное фэнтези

Продюсеры: Ади Шанкар, Уоррен Эллис

Роли озвучили: Ричард Армитедж, Грэм Мактавиш, Джеймс Кэллис, Алехандра Рейносо

Премьерный показ: 7 июля 2017

Продолжительность: 4 серии по 24 минуты

Похоже на: «Хеллсинг» (2001), «Ди: Жажда крови» (2001), «Берсерк» (1997)



Castlevania — это серия видеоигр о династии Бельмонтов, охотников на нечисть, которые бессчётное число раз побеждали легендарного кровопийцу Влада Дракулу. И вот теперь это противостояние вылилось в формат мультсериала. Но не торопитесь радоваться — вместо полноценной истории нам показали что-то вроде пилотного эпизода, который по недоразумению называется первым сезоном.

Сериал от Netflix основан на игре Castlevania III: Dracula’s Curse. Действие разворачивается в XV веке, когда Дракулу пытался победить Тревор Бельмонт — предок Саймона Бельмонта, самого известного героя игровой серии. Адаптация явно рассчитана на широкую аудиторию: в незамысловатом сюжете легко разберётся даже тот, кто ни разу не играл в игру. Но при этом авторы регулярно вспоминают первоисточник. Тут и гигантский Циклоп, которому нужно бить в единственный глаз, и узнаваемые ловушки, норовящие расплющить главных героев. Пока что нам показали трёх ключевых героев игры: охотника Тревора, волшебницу Сифу и сына Дракулы Алукарда.

За адаптацией стоят продюсер Ади Шанкар, работавший над рядом фантастических короткометражек, и Уоррен Эллис — сценарист комикса «Трансметрополитен». Шанкар обещал, что выпустит «супержестокий, мрачный и саркастичный проект, который перевернет вампирский жанр с ног на голову». Однако новая Castlevania откровением не стала.

Основная проблема этого мультсериала об охотниках за вампирами — в нём мало охотников и вампиров. Сам Дракула появляется только в первом эпизоде — хотя и весьма эффектно. Новый Цепеш совсем не похож на картонного тёмного властелина из старых видеоигр: Уоррен и Эллис дали ему вполне обоснованный повод для злодейства. Вот только вместо одного плоского злодея авторы ввели другого — в лице фанатичной Церкви.

Что авторам сериала однозначно удалось, так это передать стиль готического тёмного фэнтези. Обречённые города, озлобленные жители, всевластная Церковь и орды демонов — в этом мрачном мире нет места надежде. Атмосфера средневековой страны, кишащей демонами, роднит Castlevania со аниме и мангой «Берсерк». «Супержестокости и мрачности» и вправду нарисовали много — отрубленные конечности и хлещущая кровь честно отрабатывают взрослый рейтинг R.

Вот только не все такие сцены выглядят уместными, иногда они выбиваются из общего повествования. Например, когда кровавый дождь из первого эпизода приводит людей в настоящий ужас. Но в следующей же серии Тревор Бельмонт видит «гирлянду» из кишок на городских стенах. Наверняка в таком городе люди должны дрожать от страха и прятаться по домам. Ничего подобного! Торгуют, общаются и как будто бы не против такого украшения.

Однако при всех этих недостатках смотреть новую Castlevania приятно. Мультсериал радует детальным рисунком, разнообразными сражениями, отсылками к игре и запоминающимся саундтреком. Увы, сюжет обрывается на полуслове, а ждать продолжения придётся долго — второй сезон, в котором ожидается 8 серий, выйдет примерно через год.

Новая Castlevania от Netflix выглядит словно отрывок из полноценного мультсериала — все заканчивается, едва успев начаться. Но стильный рисунок и кровавая жестокость могут прийтись по вкусу любителям тёмного фэнтези.

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Castlevania от Netflix: стоит ли смотреть? УДАЧНО атмосфера тёмного фэнтези

манера рисунка

отсылки к играм НЕУДАЧНО мало Дракулы

бессмысленная жестокость

всего 4 серии 2017-07-11 7 ДОСТОЙНО

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