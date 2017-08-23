Почему «Защитники» Marvel стали неудачей Netflix

Судьба сводит вместе четырех героев Нью-Йорка — Сорвиголову, Джессику Джонс, Люка Кейджа и Железного кулака — для решающей битвы с Рукой, древним кланом ниндзя.

Marvel’s The Defenders Жанр: супергеройский кроссовер

Шоураннеры: Дуглас Петри, Марко Рамирез

В ролях: Чарли Кокс, Кристен Риттер, Финн Джонс, Майк Колтер, Розарио Доусон, Сигурни Уивер

Премьерный показ: 18 августа 2017, Netflix

Продолжительность: 8 серий по 52 минуты

Похоже на: «Мстители» (2012)

сериал «Легенды завтрашнего дня»

«Бэтмен против Супермена» (2016)

Похоже, сила кармического проклятия Сарика Андреасяна настолько велика, что передается через название. Иначе объяснить беспомощность марвеловских «Защитников» просто не выходит.

Начало почти не предвещало беды. Две серии сценаристы потратили на постепенную интеграцию четырех кардинально разных миров. И этот процесс был не лишен красивых и интересных ходов и стилистических решений.

Каждому герою, включая злодейку Александру, присвоен свой цвет. Сцены с тем или иным персонажем всегда исполнены в его цвете, он проявляется в одежде, фильтрах, элементах декора, даже в зданиях на фоне. Сценаристы специально сделали так, что первая серия, лишенная каких бы то ни было пересечений, смотрится как нарезка из четырех сольных сериалов — и по стилю, и по сюжету, и по поведению героев, совершенно друг на друга не похожих.

Перескоки от мрачного нуара Джессики к мистическим загонам Дэнни Рэнда немного сбивают с толку, но это «не баг, а фича». Когда персонажи наконец-то пересекаются, сочетание, казалось бы, несочетаемого создает массу веселых и фансервисных моментов. Драка в офисе в конце третьей серии — честная кульминация того, на что способны авторы сериала. Потому что после этого начинается практически беспросветное разочарование.

От полномасштабного кроссовера четырех хороших сериалов ждешь как минимум всего, что давали сольники, плюс еще чего-нибудь сверху. Ждешь нарастания напряжения и динамики. Неспешное, но атмосферное начало героям прощаешь: кажется, что они вот-вот разгонятся. Но этого не происходит. По сути, четверка сидит на месте, даже зная, где именно находится враг, пока обстоятельства не вынуждают героев сделать хоть что-то. Как метко заметил мой коллега Павел Ильин, «Защитники» напоминают сбор команды в рейд из MMORPG. Даже финальная драка происходит в пещере, где плохое освещение очень сильно портит переходы без склеек между всеми четырьмя персонажами.

Драки вообще поставлены очень пресно. А главное, совершенно неинтересны в плане объединения героев. Во время боя они почти не взаимодействуют — просто четыре персонажа сражаются в одной комнате с толпой врагов. Даже притянутые за уши драки героев друг с другом гораздо любопытнее остального экшена. Так что зрелищности в Защитниках тоже нет.

В диалогах взаимодействие между героями немногим интереснее, чем в бою. Все разговоры сводятся либо к взаимным подколкам, либо к ссорам, либо помогают героям узнать друг друга получше. Но никакого взаимного влияния персонажей, столь разных по культуре и взглядам, не происходит — и это обиднее всего. Даже в кроссоверах от The CW персонажи учатся друг у друга или помогают друг другу решить какие-то задачи. От Netflix ждешь взаимодействия героев на уровне «Восьмого чувства» (речь не про однополый секс, если что), а в итоге получаешь ноль на палочке.

Да, персонажи к концу сезона изменились (точнее, вернулись к своим исходным точкам в сольных линиях), но этому способствовало финальное событие, а не их знакомство. Сами по себе все четверо остались искренними и обаятельными, но в одной комнате им практически нечем заняться. А все хорошие шутки уже показали в трейлерах.

Достойных злодеев в «Защитниках» тоже нет. Промежуточные «боссы» в «Железном кулаке» были ярче и опаснее, чем «Пять пальцев Руки». Казалось бы, нам представляют практически бессмертных руководителей могущественной тайной организации. Но Александра оказалась просто «бабушкой», вся крутизна которой выражается в том, что её играет Сигурни Уивер.

Бакуто опозорился еще в «Железном кулаке», и то, что он один из Пяти, делает его лишь более жалким и неправдоподобным. Впервые появившиеся Сованде и Мураками никак себя не проявили, их даже не всегда можно выделить из толпы обычных солдат Руки. Стик называет Мураками «жутким типом», но на его фоне даже Нобу выглядит крутым. Единственным серьезным и вменяемым руководителем Руки оказалась Мадам Гао, долгожитель аж с первого сезона «Сорвиголовы».

Выбор Руки в качестве главного противника Защитников — самое провальное решение сценаристов. Рука всегда портила сериалы от Netflix и лишь в «Кулаке» смотрелась более-менее прилично — как оммаж фильмам про кун-фу. Сериал закрывает множество линий из сольных сезонов, рассказывает предысторию организации, но при этом вызывает множество новых вопросов. Как и за счет чего Рука жила так долго и набрала такое могущество, если ее руководители ничего не могут решить и мешают друг другу сильнее, чем помогают? Фрэнк Касл легко бы разобрался с такой организацией в одиночку. Противостояние хороших и плохих подается в лоб, и пара неожиданных поворотов не сильно спасает дело, так что интриги в повествовании нет.

Нет, увы, и глубины предыдущих проектов. Без всего вышеперечисленного ни драмы, ни подтекста строить просто не на чем. Главные герои постоянно тормозят друг друга в самый неподходящий момент, включая тот или иной «моральный стопор», и масса времени уходит на то, чтобы остальные переубедили упрямца. С второстепенными персонажами та же беда. Между собой их почти не пересекают, зато диалогов из разряда: «Что происходит?» — «Ты мне не поверишь!» можно насчитать штук двадцать. Сюжетные дырки доходят до абсурда. Клэр Темпл за весь сериал не обмолвилась словом ни с Джессикой, ни с Мердоком, хотя даже была с ними в одной комнате. Никаких тебе неловких ситуаций на личном фронте.

И всё же есть в «Защитниках» одна-единственная линия, которая во всем хороша: отношения Электры и Мэтта. Это по-прежнему красивая, искренняя, драматичная история обреченной любви. Элоди Юнг все еще бессовестно прекрасна. Чарли Кокс чертовски убедителен в своей самоотверженной жертвенности.

Одна беда: чтобы рассказать эту историю, совершенно необязательно было собирать такую толпу героев. А с учетом нынешней политики Netflix и расторжения контракта с Disney высока вероятность, что вместе они уже не соберутся никогда.

«Защитники» не оправдали ни одно из ожиданий. Любой сольный проект участников этого кроссовера с легкостью заткнет их общий сериал за пояс. Даже нелюбимый критиками «Железный кулак». После финала начинаешь еще сильнее ждать продолжения историй героев в их персональных сериалах.

Почему «Защитники» Marvel стали неудачей Netflix Удачно: фансервис

хорошие персонажи и шутки между ними

линия Электры Неудачно: мало интересных взаимодействий в команде

позорные злодеи

очень затянуто 2017-08-23 5 СРЕДНЕ

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